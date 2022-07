Nem semmi: ennyibe kerül egy tál étel Hosszú Katinka új, superfood éttermében

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Még aki nem jár étterembe, az is tudja, hogy durván elszálltak az árak, ezen felül munkaerőt találni is egyre nehezebb a vendéglátásban. Is. Ilyen környezetben nyitotta meg éttermét Hosszú Katinka, olimpiai bajnok úszónk, ahol kifejezetten egészséges, "mindenmentes" ételeket kínál, és most azt is megtudtuk, mennyiért.

Pár hete robbant a hír, hogy Hosszú Katinka éttermet nyitott vőlegényével, Gelencsér Mátéval. A háromszoros olimpiai, kilencszeres világ- és tizenötszörös Európa-bajnok magyar úszónő nem csak tulajdonosa és ötletgazdája az egészséges életmódot hirdető étteremnek, ahol glutén-, tej-, és cukormentes ételeket kínálnak. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Mint kiderült, Hosszú Katinkának régi álma, hogy éttermet nyisson. Tavaly került a tulajdonába egy olyan vállalkozás, aminek fő tevékenységi köre az „éttermi, mozgó vendéglátás”. Akkor az úszó arról beszélt, hogy az egyelőre tervezési fázisban lévő vállalkozás kiegyensúlyozott, egészséges étkeztetéssel foglalkozik majd, valamint a tudatos táplálkozás fontosságát is hirdeti. Június elején pedig meg is nyitott a hely. Azt tudni lehetett már, hogy egy menü ára, ami egy levest és egy főételt tartalmaz 2490 Ft – ezek nagyjából a fővárosban megszokott éttermi árak, semmi különös. Most azonban elindult a házhozszállítás a Foodpandán keresztül, így azt is megtudhatjuk az interneten keresztül, hogy mennyibe kerülnek az egyéb ételek: Fotó: Foodpanda Az előételeket 1990 forintért hozza ki a futár, a tálak 3290 forintba kerülnek, a desszertek 1490 forintba, hidegen préselt juice-ok (250ml) pedig 1290 forintba.ó Ezek az árak tökéletesen belesimulnak az átlagos pesti bisztróárakba, semmi kirívó nincs bennük: aki jót akar enni, egészségesen, annak kb. ennyit kis kell fizetnie egy jó helyen lévő étteremben. JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2 millió forintot igényelnél, 60 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 42 034 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,96%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank 42 083 forintos törlesztőt (THM 10,01%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Elszálltak az éttermi árak Aki naponta vásárol, az látja, hogy egyik napról a másikra mennek fel az árak, a vendéglátás ezeket a változásokat már nem tudja követni - nyilatkozta korábban egy fonyódi étterem-tulajdonos, aki szerint ellátási problémák is várhatók. „Mindenki tanácstalan, hogy mennyit emeljen a fennmaradása érdekébe” – jegyezte meg Makkos Péter, aki hozzátette: a fővárosban 30–40 százalékos drágulás tapasztalható, a balatoni éttermekben 25–30 százalékos emelkedésre kell számítani

Címlapkép: Getty Images

