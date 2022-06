Mérhetetlen fényűzés és pompa: ilyen lakásokban él a dúsgazdag pesti elit

Lassan felfoghatatlan, ami a budapesti új építésű lakások piacán zajlik. Hiába az elszálló infláció, és az egyre magasabb jelzáloghitel-kamatok, nemhogy megállt vagy legalább lassult volna az árszínvonal emelkedése, hanem rakétaként lőtt ki az elmúlt negyedévekben. A legdrágább fővárosi kerület, 2 millió 485 ezer forintos fajlagos árral a II. kerület, de a legolcsóbb XXIII. kerületben is már bő 852 ezer forintot kell kifizetni egyetlen négyzetméterért. Cikkünkben az elmúlt 4,5 évet összesítettük, hogy megtudjuk, mi újság az új építésű lakások piacán a fővárosban. Nos, nincsenek jó híreink a lakásvásárlóknak :-(

Immár 4,5 éve, negyedévről-negyedévre megvizsgáljuk itt a Pénzcentrumon a Budapesti Lakáspiaci Riport új építésű lakásokat listázó adatsorát. Ahogy az elmúlt negyedévben is, ezútal is arra kerestük a választ, vajon folytatódott-e a tavalyi évben megfigyelhető kitörés, amely alapján már egyértelműen kijelenthető volt, hogy a járványhelyzet miatt kibontakozott válság gyakorlatilag meg sem kottyant a fővárosi lakáspiac ezen szegmensének.

Ehhez először is érdemes szemügyre venni, mit mutat a nagyátlag. Mint az látható, az új építésű lakások átlagos négyzetméterára 2019 utolsó negyedévétől stagnálni kezdett, a 2020-as esztendőben azonban újra erőre kapott az árszínvonal emelkedése. De amire csak kevesen számítottak, 2021-ben, a válság ellenére, konkrétan kilőtt az átlagár, és ez a kitörés folytatódott egész évben. Majd infláció ide, elszálló lakáshitelkamatok oda, 2022-ben is ez maradt a trend, olyannyira drasztikusan, hogy a legfrissebb adat szerint már az 1,3 millió forintot közelíti a fővárosi árszínvonal. Íme:

Na persze érdemes a várost jóval közelebbről is szemügyre venni, hiszen a lakáspiaci mutatók egészen komoly kilengést is képesek produkálni. Az például már évek óta egyértelműen kivehető, hogy Buda és Pest viszonylatában, a Duna árban is komoly vízválasztó. Az elmúlt 4,5 évben az átlagosan 173 ezer forintos árdifferencia 2018 II. negyedévében volt legközelebb egymáshoz (86 762 Ft), míg 2022 második negyedévében új csúcsra tört. Jelenleg több mint 423 ezer forintos a különbség a budai oldal javára. Íme:

Az igazi érdekességek persze akkor tárulnak elénk, ha kerületi bontásban kezdjük el szemügyre venni az elmúlt évek átlagárait. Ehhez alábbi infografikánkon, a könnyebb ábrázolhatóság érdekében, árszínvonal alapján 3 csoportba osztottuk a budapesti kerülteket. Először is nézzük a listavezetőket, ahol már jó ideje 2 millió forint környékén jár a négyzetméterár. Nos, talán a legfrissebb adatsor egyik legérdekesebb mozzanata az, hogy a korábban sokáig listavezető V. kerület árszínvonala gyakorlatilag 4,5 éve stagnál, így a jelenlegi 1 millió 984 ezer forintos négyzetméterárral csak a 4. legdrágább budapesti kerület. Ezzel szemben a képzeletbeli dobogóra 3 olyan kerület állhatott fel, amelyeknél őrült tempóban emelkedett tovább a fajlagos ár, az I. kerület 2 millió 485 ezer forinttal viszi a prímet. Érdekesség, hogy a listavezetők közül egyedül a II. kerületnél volt megfigyelhető ezúttal áresés, de így is bronzérmes lett. Íme:

Noha a II. kerületben tapasztalható áresés nem egyedülálló, de nem sok kerület produkált hasonlót az elmúlt negyedév statisztikái szerint. Az említett II. kerületen kívül a VII. és a XXII. kerületben esett még az árszínvonal. A teljes fővárosi mezőnyre tehát továbbra is az áremelkedés a jellemző: az adatsor szerint a legnagyobb mértékben a II. kerületben (+410 ezer Ft), a XI. kerületben (+199 ezer Ft) és a XII. kerületben (+166 ezer Ft) nőtt az előző negyedévhez képest a fajlagos ár.

Érdemes még megnézni a Pénzcentrum méretkategóriák szerinti elemzését is. E szerint jól láthtó, hogy a lakások méretének növekedésével nem egyenes arányú a fajlagos árak csökkenése. Jelen állás szerint az a helyzet, hogy a fővárosban többnyire a legmélyebbre annak kell a zsebébe nyúlnia, aki garzont vagy méretes luxuslakást vásárolna magának. Az viszont mindenképp érdekesség, hogy a legkisebb és legnagyobb méretkategóriákban is brutálisan kilőttek az átlagos négyzetméterárak, jelenleg egy 40 négyzetméternél kisebb lakást átlagosan 1 millió 351 ezer forintos, míg egy 101 négyzetméternél nagyobbat 1 millió 488 ezer forintos fajlagos áron vehetünk meg a fővárosban.

Végezetül turkáltunk kicsit a leggazdagabbaknak szánt lakáskínálatban is. Nos, meghökkentő, de a legdrágább új építésű lakóingatlant jelenleg 1 358 706 066 forintért kínálják a VI. kerületi Hübner Udvarban (ezért az összegért 4 szobát kap a vevő 265 négyzetméteren, és mindössze 14 négyzetméter terasz jár hozzá :D ). Amúgy őrület, de meglepően széles a dúsgazdagoknak szánt felhozatal. Az aktuális lista szerint ugyanis 17 db 500 millió forintnál drágább, 149 darab 200 millió forintnál drágább, és 665 darab 100 millió forintnál drágább lakás vár vevőre jelenleg a fővárosban.