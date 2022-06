Halálos rovarok fészkelnek a magyar kertekben: így úszhatod meg a méregdrága irtást

Elérkeztünk a nyárnak annak az időszakába, amikor egyre többször találkozunk hatalmas, esetenként kifejezetten félelmetes darazsakkal. A szárnyas rovarok kiirtása azonban nem egyszerű feladat, sőt akár komoly összegeket is otthagyhatunk, ha szakemberre bízzuk a feladatot. Abból pedig könnyen katasztrófa kerekedhet, ha mi magunk próbáljuk meg különböző eszközökkel eltüntetni a szárnyas rovarokat. Azonban az irtásuk hatalmas károkat tud okozni a környezetben, így, ha van rá mód – tehát nem vagyunk a csípésükre allergiások, vagy a fészkük nem tesz kárt az ingatlanunkban – érdemes alternatív megoldásokat felkutatni. Ezek ugyanis nem csak környezetvédelmi szempontból, de anyagilag is jobban megérik nekünk.

Mint ismeretes a darázsfészkek dolgozói kora tavasszal kezdik meg építeni a fészkeiket, amik késő tavasszal, illetve nyár elején már közepes méretűre is nőhetnek akár. Amikorra pedig elérik a csúcsméretüket ezek a kaptárak akár óriásira is dagadhatnak, a rovarok pedig ekkorra kifejezeten agresszívvá is válhatnak.

Ez pedig eredendően magával vonzza a bajt. Egy ilyen, hatalmas darázskolónia megkeseríti ugyanis az ott lakó emberek életét. Persze, darázsból is sok féle létezik, e azok a darazsak, akiket a köznyelv darázsnak hív általában a redősszárnyú darazsak családjába tartoznak, és ezek közül is csak kevesen vannak, akik hazánkban ingatlanok környékén kellemetlenkednek. probléma csak az, hogy a kellemetlenkedés tragédiába is torkollhat: csípésük ugyanis egyes emberekben olyan allergiás reakciót válthat ki, amit, ha nem kezelnek gyorsan és szakszerűen, akkor könnyen halálos kimenetelű lehet.

A rovarcsípésekkel méreganyag kerül a szervezetbe, ez pedig minden esetben kisebb-nagyobb helyi reakciókat vált ki

– mondta el lapunknak még korábban dr. Bánvölgyi András, a Semmelweis Egyetem Bőr,- Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika adjunktusa, aki felhívta a figyelmünket arra is, hogy egyes rovarok csípésénál gyakran kialakulhatnak súlyos tünetek, mint a csalánkiütés, vagy akár a torok duzzanata, amivel azonnal orvoshoz kell fordulnunk.

Az igazi, valódi rovarcsípési allergia az az, amikor a csípés helyén kívüli, távolabbi testrészeken is megjelenik dagadás. Ez figyelmeztet arra, hogy ez az egész szervezetet érintő reakció is lehet, minek a legsúlyosabb formája a fulladás, torokduzzanat. De enélkül is létrejöhet keringésösszeomlás

– magyarázta el lapunknak dr. Csáki Csilla allergológus. A doktornő elmondta, hogy általában az, ha csak helyileg dagad meg a csípés az még nem jelent feltétlenül allergiát, de hogy ha hatalmasra duzzad az egy figyelmeztető jel, így ebben az esetben is érdemes kivizsgáltatni. Mivel azt, hogy valaki érzékeny-e, vagy milyen szinten érzékeny a darázscsípésre nem lehet megtudni addig, amíg nem ér valakit csípés. Emiatt is kell résen lennünk, hiszen, ha esetleg nem reagálunk időben, akkor könnyen vissza nem fordítható következményekkel is járhat egy ilyen eset.

Ha valaki külső szemlélőként néz végig egy olyan allergiás reakciót, ami adott esetben fulladással jár fontos, hogy megnézzük van-e a betegnél, vagy esetlegesen nálunk egy önbelövő adrenalininjekció, amit azonnal be kell adnunk neki. Ha nincs azonnal hívni kell a mentőket, akiknek mindenképpen jelezzük, hogy mi, hogy anafilaxiás sokkot kapott a beteg. Ezután amíg várjuk a mentőket az illetőt fektessük le és emeljük meg a lábait abban az esetben, ha vesz levegőt, de már nincs magánál és nem fuldoklik

– tanácsolta az allergológus.

A darázsfészek irtása

Többféle lehetőségünk van a darázsfészkek irtására: megpróbálkozhatunk vele magunktól, vagy szakember segítségét is hívhatjuk. Az első esettel az a legnagyobb gond, hogy könynedén rosszul sülhet el az irtás, és nagy kárt tudunk okozni a természetben, miközben magunkra haragítjuk a darazsakat. Ha szakembert hívunk akkor ők nyom nélkül el tudják tüntetni a fészket, viszont ők is legtöbbször olyan vegyszereket használnak, amik nem csak a darazsakat, hanem az alapvetően ártalmatlan rovarokat is elpusztítják. Ezért is fontos, hogy mielőtt vegyszerekkel nekiesünk a darazsaknak gondolkozzunk el egy alternatív megoldáson:

Az a problém alapvetően, hogy globális szinten drasztikus mértékben csökken a beporzó rovarok száma, és ebben az élőhelypusztulás és a növényvédőszerek is nagyban szerepet játszanak. Nem véletlen az, hogy éppen ezért a beporzó rovarok védelmében az utóbbi időben egyre inkább elterjedt az, hogy rovarszállókat hoztak létre, mint például a garázsdarázs, de szerencsére egyre több alternatív megoldás létezik

– mesélte Fridrich Róbert, a Magyar Természetvédők Szövetségének programvezetője. A darazsak pedig hasonlóképpen beporzó rovarok, mint a méhek, így, ha egy mód adódik rá, akkor érdemes egy darázsgarázst telepíteni a kertünk végébe, ahol nem zavarnak minket a rovarok és mi se őket. Az esetleges telepítéshez pedig a környezetvédők segítségét is tudjuk kérni.

Rovarhoteleket, ahová a magányosan élő méh- és darázsfajok be tudnak költözni pedig fillérekből tudunk készíteni otthon is. Még csak jobb kézügyesség sem kell hozzá, hiszen annyi a dolgunk, hogy lukakat fúrunk egy farönkbe, vagy nád segítségével készítünk nekik egy üreges otthont.

Arra érdemes figyelni, hogy ha az ember el akar távolítani egy darázsfészket, akkor a kipusztításuk helyett találjunk nekik egy alternatív élőhelyet. Ezért érdemes rovarszállókat telepíteni a kertünk egy félreeső részébe, mert ha oda be tudnak szokni a rovarok a házunkban nem esik kár és békében tudunk egymás mellett élni

– tette hozzá Fridich Róbert.

Ha nincs más megoldás, mint az irtás

Ha nem vagyunk biztosak a dolgunkban, akkor ne bolygassuk a darazsakat! Egyedül pedig semmi esetre se kezdjünk bele az irtásba!

De ha mégis úgy ítéljük meg, hogy a darázsfészek már akkorára dagadt, hogy nem tudunk egy alternatív megoldással élni, esetleg allergiásak vagyunk a csípésre és nem szeretnénk kockáztatni, akkor érdemes egy szakember segítségét kérni, aki a legkevesebb kárt tesz az otthonunkban, és a természetben. Azonban készüljünk fel, hogy ez egyáltalán nem olcsó mulatság és mindenképpen érdemes több ajánlatot is kérni. Ugyanis az árat több minden is befolyásolhatja:

mekkora a darázsfészek,

hol, milyen magasságban helyezkedik el,

illetve az, hogy mennyire közelíthető meg fizikai valójában a darázsfészek.

A fentiek miatt éppen ezért az oldalakon csak egy irányárral szembesülünk, és a szakember csak akkor ad nekünk egy ajánlatot, ha minden információ a birtokában van. Ráadásul ezek az árak még az alapján is változhatnak, hogy Budapesten, vagy például a Balaton környékén vennénk igénybe a szolgáltatást, hiszen sokszor kiszállási díj is társul az összeghez. az árak pedig nagyon eltérőek lehetnek.

Egy könnyen hozzáférhető, kisméretű fészket általában – annak ellenére is, hogy történt némi áremelés ebben a szektorban is – 15-20 ezer forintért már vállalnak a szakemberek, ami tartalmazza a kiszállási és a munkadíjat is, de ha már egy nehezen megközelíthető fészekről beszélünk, amit példának okáért hason kúszva lehet csak megközelíteni az már könnyedén 30-40 ezer forintba is kerülhet. Hasonló az ár a 3 méter magasan, vagy afölött elhelyezkedő fészkek esetében is.