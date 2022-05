A tulajdoni lap lekérése ingyenesen: az e-hiteles és a nem hiteles tulajdoni lap letöltése hogyan történik?

Ingatlaneladás és ingatlanvásárlás esetén az első, egyben legfontosabb feladataink közé tartozik a tulajdoni lap lekérdezés, amit a megfelelő adatok tekintetében bárki megtehet az Ügyfélkapun keresztül és más módon is. Na de mégis hogyan történik a Földhivatal tulajdoni lap lekérése ingyenesen, mit kell a folyamatról tudnunk?

Cikkünkben eláruljuk, a tulajdoni lap mi az, mi a tulajdoni lap funkciója és miért ilyen fontos a tulajdoni lap lekérés – akár eladjuk az ingatlanunkat, akár venni szeretnénk egyet. Tudd meg, a tulajdoni lap kikérése mennyi idő alatt történik meg (a tulajdoni lap mennyi idő alatt lesz a kezünkben), illetve, hogy a nem hiteles tulajdoni lap letöltése ingyen hogyan történik! Változások esetén a tulajdoni lap mennyi idő alatt módosul, mikor kerülnek fel a tulajdoni lapra a legfrissebb információk – a tulajdoni lap bejegyzés mennyi idő alatt megy végbe a Földhivatalban?

Mi a tulajdoni lap?

Magyarországon minden ingatlan – legyen szó lakásról, házról, telekről, zártkertről, erdőről vagy termőföldről – szerepel a Földhivatal ingatlan-nyilvántartásában, akárki is legyen a tulajdonosa (a magánszemély mellett lehet egy ingatlan például állami vagy céges tulajdonú). A tulajdoni lap az ingatlanügyek meghatározó hivatalos okmánya (mintha az ingatlan személyi igazolványa lenne), minden alapvető ingatlanadat szerepel rajta – cím, helyrajzi szám, építés éve, település, külterületi/belterületi-e stb.

A tulajdoni lapon számos más létfontosságú adat is fellelhető, például minden fontos jog, ami az ingatlanra van bejegyezve – ilyen a haszonélvezeti jog, a tulajdonjog, a végrehajtás vagy a jelzálog – sőt, ezekből gyakorlatilag ki is olvashatjuk az ingatlan előtörténetét (egyes házaknak rendkívül „viharos” a múltja) – ehhez a tulajdoni lap „teljes másolata” szükséges. Minden, a tulajdoni lapon szereplő adat hivatalos (ügyvédi ellenjegyzés, földmérői munka stb. áll mögötte). A rendszerből lekért tulajdoni lap minden esetben hiteles és megbízható, az adatok valóságosak (az adott pillanatra vonatkozóan). Ha csak a jelenleg érvényes ingatlanadatokra van szükségünk, nem kell a tulajdoni lap teljes másolata, elég a „szemle” is.

Mikor szükséges a tulajdoni lap lekérése?

Bármilyen ingatlanügyben (adásvétel, bérlés stb.), hiszen a tulajdoni lap másolata a biztosíték, hogy tényleg az adott ingatlanról van szó. Figyelem: semmilyen olyan hivatalosnak tűnő ingatlanügyletbe ne menjünk bele, amihez nem áll rendelkezésünkre legalább a nem hiteles tulajdoni lap másolata. Ha nem kaptunk a főbérlőtől/eladótól/ingatlanügynöktől stb. ilyen dokumentumot, a cím vagy a helyrajzi szám alapján mi magunk is lekérhetjük a tulajdoni lapot – célszerű ezt mindenképp megtenni, hiszen akár önhibán kívüli téves adatok is szerepelhetnek egy hirdetésben.

Hiteles és nem hiteles tulajdoni lap: mi a különbség?

Megkülönböztetjük a nem hiteles tulajdoni lap másolatot (csak a tájékoztatást szolgálja, nincs hiteles tanúsító ereje) és a hiteles tulajdoni lap másolatot (hiteles tanúsítóerő, ez szükséges minden hivatalos ingatlanügylethez). A földhivatali nyilvántartásból egyébként a nem hiteles tulajdoni lap és a hiteles tulajdoni lap másolat (e-hiteles tulajdoni lap) mellett lekérhető csak a tulajdoni lap I. része is (ez havi 20 alkalommal ingyenes). Az elektronikus dokumentumként szolgáltatott e-hiteles tulajdoni lap lekérés ára 3.600 Ft/ingatlan (teljes és szemle), az elektronikus térképmásolat pedig 2.400 Ft/ingatlan.

A tulajdoni lap lekérése ingyen - tulajdoni lap lekérése Ügyfélkapu segítségével

A nem hiteles tulajdoni lap minden természetes személy részére elektromos dokumentum formájában letölthető (a teljes és a szemle egyaránt), évi 2 alkalommal, bármilyen ingatlanra – azonban ehhez szükséges tudnunk az ingatlan pontos címét és/vagy a helyrajzi számát. Ha ennél többször akarunk tulajdoni lapokat lekérni, ezeknek az ára 1.000 Ft, amit az Ügyfélkapun keresztül kell kifizetnünk, bankkártyával.

A tulajdoni lap lekérése Ügyfélkapu nélkül

A tulajdoni lap lekérés nem csak online (az Ügyfélkapu mellett a Földhivatal Online oldalán is megtehetjük) intézhető, hiszen megtehetjük ezt személyesen, papíralapon is, azonban ehhez el kell mennünk a Földhivatalba. Ha személyesen megyünk a hivatalba, akkor a hiteles tulajdoni lap másolat papír alapon (teljes és szemle is) 6.250 Ft/ingatlan, a nem hitelesített térképmásolat ára 2.400 Ft, a hitelesített térképmásolat ára pedig 3.600 Ft/ingatlan. A térképbe való betekintés 800 Ft, a földhasználati lap másolata szintén ennyibe kerül. Telefonon is intézhetjük mindezt, KAÜ-vel (Központi Azonosítási Ügynök).

Egy tulajdoni lap bejegyzés mennyi idő alatt kerül be?

Célszerű az ingatlanügylet megkötés előtti lekésőbbi időpontban lekérnünk a tulajdoni lapot, hogy tisztában legyünk azzal, ha az utóbbi időben mégis valami változás történt volna az ingatlan élettörténetében, vagy hogy tudjuk, van-e olyan bejegyzés, ami nem lett törölve róla. Ha tulajdonjogot szeretnénk bejegyeztetni, érdemes tudnunk, hogy az általános földhivatali ügyintézési határidó 21 naptári nap (ebbe nem beleszámolandó a hiánypótlásra a kérelmezőnek adott határidő, továbbá, ha a földhivatalnak a kérelem elbírálásához más szakhatóságot kell megkeresnie, akkor a szakhatóság eljárásának időtartama, illetve nem számít bele a postai kézbesítési idő sem); a hiánypótlás határideje 15 nap.

A tulajdoni lap kikérése mennyi idő?

A művelet mindössze néhány percig tart, míg bejelentkezünk az Ügyfélkapuba vagy felmegyünk a Földhivatal Online oldalára (a tulajdoni lap lekérése ingyen is történhet, illetve, ha fizetős szolgáltatást igényeltünk, azt ki kell fizetni). Ha a tulajdoni lap lekérése Ügyfélkapun keresztül problémás, akkor menjünk be a Földhivatalba és intézzük személyesen, ami szintén hamar végbemegy – a várakozási idő hosszúságától függően.