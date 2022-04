Fájdalmasan megdrágult a magyarok húsvéti kedvence: otthon fillérekből, sokkal finomabbat készíthetünk

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A kalács nem maradhat el az ünnepi asztalról, hiszen mindennek lehet az alapja. Isteni kombináció az édeskés alap a sóssal, amiből nem lehet eleget készíteni. Önmagában is finom tud lenni, de vajjal, lekvárral is kiváló fogás. Nem beszélve arról, hogy egy sima kalács ízvilágát is fokozhatjuk, ha sonkát, tormát, sajtot és egy kis savanyúságot is elfogyasztunk hozzá. Mennyibe kerül a bolti változat? Hogyan készíthetünk otthon kalácsot? A HelloVidék mindezeknek utánajárt.

Ahogy az írásos emlékekből tudhatjuk, a késő középkori-kora újkori parasztkalács két fő formája a kenyér módjára kiszakított cipó (kerekes kalach), illetve a fonott tészta (fonth kalách, fonatos kalácz). Mindkettő töltelék nélküli, a kemence földjén, nagyünnepre sült. Kelt tésztájuk a kenyérnél finomabb összetételben készült. Rozskenyeres vidéken a különbség lehetett csak annyi, hogy a kalácstésztát búzalisztből dagasztották. Búzakenyeres vidéken a fonott kalács kezdetben készülhetett a kenyérétől nem különböző tésztából is. A korai időszakban a fonott kalácsok is kerekek voltak. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A parasztkalácsok legalább a 18. század végéig töltetlenek. A pusztakalács összefoglaló nevet az előbbiek akkor kapták, amikor töltött kalács is megjelent. Kalácsforma számtalan volt, itt csak a legfontosabbakat említhetem. Azonos típusú kalácsforma szerepe vidékenként nagyon eltérő is lehetett. Ha kíváncsi vagy, hogy készül a kalács ma, és hogy mennyire éri meg a bolti, illetve az otthoni változat, olvasd el a teljes cikket a HelloVidék oldalán!

Címlapkép: Getty Images

