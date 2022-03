Még nem késő belevágni, rengeteget lehet fogni a számlákon: ez az igazi rezsicsökkentés

HelloVidék Link a vágólapra másolva

A klasszikus redőny, a zsaluzia, a napháló, a teraszra/kertbe szerelhető nagyobb méretű napellenzők vagy épp a napvitorlák elsődleges célja az árnyékolás, a hővédelem, de az is fontos, hogy biztosítsák a lakás intimitását, vagyis védelmet nyújtsanak ne csak a hő be- vagy kiáramlása, de a kíváncsi szemek elől is.

Ilyenkor, tavasszal érdemes felszereltetni a házunkra, lakásunkra valamilyen árnyékolástechnikai eszközt a szakember szerint, ha eddig még nem tettük meg - írja a HelloVidék. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Lakásunk felújításakor, hőszigetelésekor, illetve új ház építésekor már a tervezésnél gondoljunk a külső árnyékolókra, hiszen utólag már nehezebb feladat lehet a beépítésük – tanácsolja az Energia Klub. A hőveszteség csökkentése érdekében a redőnyt úgy érdemes felszerelni, hogy az ablak és a redőnypajzs között megfelelő távolságú, körülbelül 3-5 centiméteres rés legyen. A redőnyök kiváló hőszigetelő hatása abban rejlik, hogy a leeresztett lamellák és az ablak között légréteg keletkezik, ami köztudottan az egyik legjobb szigetelőanyag. A minőségi redőnyök kapcsán nagyon fontos ismérv a masszív kialakítás mellett az, hogy az adott árnyékoló képes extra szigetelést garantálni a nyílászárók számára télen és nyáron egyaránt. Ha érdekel a teljes cikk, a HelloVidék oldalán elolvashatod. KATT!

Címlapkép: Getty Images

