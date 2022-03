Rengeteg háziasszony követi el ezt a hibát: óriási tévhitben élnek, tönkreteszik a méregdrága gépeiket

Egyre többen vágnak bele nagytakarításba, hogy otthonukat felfrissítsék, tisztábbá tegyék a borongós, szmogos téli időszak után. Az alapos tisztítás közepette nem szabad megfeledkezni a lakásban található háztartási nagygépekről, így a gyakran használt mosógépről sem, amely időről-időre ugyanúgy igényel némi figyelmet. Mosógépszakértő segít, hogy néhány egyszerű és gyors lépést követve szinte újjávarázsoljuk készülékünket.

Magyarországon gyakorlatilag szinte minden háztartásban van mosógép, ezeket pedig heti több mint háromszor, többnyire gazdaságos módban használjuk - többek közt ezekre mutatott rá az LG közelmúltban végzett, háztartásigép-használati szokásokat is kutató felmérése. Noha az eredmények alapján a magyarok számára fontos az energiahatékony ruhatisztítás, a szervizesek tapasztalatai szerint sokan még mindig elmulasztják a készülékük rendszeres karbantartását, tisztítását - mintha meg lennének győződve arról, hogy gépük a vásárlást követően már nem igényel figyelmet.

A valóság ezzel szemben, hogy ezek a készülékek is koszolódnak. Egyrészt az öblítő és a mosószer rárakódik a belső alkatrészekre és a dobra, ezek a lerakódások pedig a ruhákra kerülve idővel foltokat is hagyhatnak. Legalább ilyen fontos problémát jelentenek a gumi ajtótömítésen és a mosószer-adagolóban megjelenő penészlerakódások, amelyek komoly – akár egészségügyi – gondot is okozhatnak.

Néha menjen le egy „üres” program

Ha új mosógépet vásároltunk, kezdésnek mindenképpen futtassunk le egy magas hőfokú, akár 2,5-3 órás mosást. Ezt a műveletet ajánlott félévente, de minimum évente megismételni. Lehetőleg a pamut vagy pamut eco programot használjuk, mosószer nélkül, a hőmérsékletet pedig állítsuk 60-90 fokosra. Annak érdekében, hogy a gép érzékelje, hogy van benne töltet, érdemes egy rég nem használt ruhadarabot vagy rongyot a dobba helyezni. Az újabb készülékeken már rendszerint megtalálható egy ún. dobtisztító program, amit elég csak elindítani, a mosógép pedig magától tisztító üzemmódba kapcsol, így pedig már nem szükséges semmilyen textilt a dobba helyezni.

Kerüljük a népi praktikákat

Sokak szerint az ecet csodákra képes, és költséghatékony módja például a mosógép tisztításának is. Extrém, de létező eset, amikor valaki a sósavra esküszik. A háztartásunkban vannak olyan helyek, ahol ezek a megfelelő tisztítószerek, de nagyon fontos tudni, hogy a mosógépek nem arra lettek tervezve, hogy ilyen folyadékokkal üzemeljenek. Ezért ha sokáig szeretnénk használni készülékünket, ezeket a házi praktikákat mindenképp kerüljük: drogériákban kaphatók olyan speciális mosógéptisztító folyadékok, amiket kifejezetten a készülékekben lerakódó szennyeződésekre, vízkőre fejlesztettek ki és teszteltek.

Vegyük elő a használt fogkefénket

Szintén fontos a mosószeradagolót rendszeresen kivenni és átmosni, hiszen rengeteg kórokozó és szennyeződés telepedhet meg rajta, ami azon túl, hogy kellemetlen szagúvá teheti a ruháinkat, egészségügyi kockázatot is hordoz. (Ugyanígy érdemes nyitva tartani a mosógép ajtaját használat után, hogy megelőzzük a dohosodást.) Amíg szárad az adagoló, egy kisebb fejű mosogatókefével érdemes a fiók helyét is áttakarítani, majd kitörölni. Szintén elengedhetetlen a mosógép szűrőjének rendszeres tisztítása - ez jellemzően az elöltöltős mosógép ajtaja alatt, jobb oldalon található. Mielőtt a kis ajtó mögött elhelyezett csőből kiengednénk a vizet, helyezzünk alá egy tálat vagy lavórt. Amint a víz távozott, tekerjük ki a szűrőt és egy kefével tisztítsuk meg. Egy már nem használt fogkefével pedig a szűrőnyíláshoz is hozzáférhetünk, amit szintén ajánlott tisztára sikálni