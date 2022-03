Tömegek újítanának fel az ingyenmilliókból: erre költik a támogatást a magyarok 2022-ben

A jelenleg hatályos szabályok szerint idén december 31-ig még lehetősége van a magyar családoknak az otthonfelújítási támogatás igénybe vételére. Hogy mire elég ez az összeg, és mennyit lehet igényelni, ennek járt utána a Hello Vidék.

2021. január 1-je óta akár 3 millió forintot is felvehetnek az államtól otthonfelújítási támogatás formájában mindazok, akik saját tulajdonú ingatlanukban 25 év alatti gyermeket nevelnek, és felújítják a lakóingatlanjukat.

Az otthonfelújítási támogatás összege maximum 3 millió forint, a számlákkal igazolt felújítási költségek legfeljebb 50 százaléka (vagyis 6 milliós összköltség esetén maximalizálható), fele-fele arányban anyagköltségre, illetve munkadíjra vehető igénybe. Nem a benyújtott számlák összegére, hanem a támogatásra vonatkozik az 50-50 százalékos szabály, vagyis mindkét költségtípusnak el kell érnie akkora összeget, hogy belőle a teljes megcélzott támogatási összeg 50 százaléka kijöjjön.

Ebből az összegből felújítható a konyha, a fürdőszoba és a kert is, de kint is felújíthatunk fele szigetelést, teraszt, burkolatokat. A Hello Vidék utánajárt, mennyiből jöhet ki a konyha, a fürdőszoba vagy éppen a terasz és a kert megszépítése.