Nincs mese: még mindig ez a legjobb befektetés ma Magyarországon

A kereseteknél is gyorsabban nőnek az ingatlanárak és a trend azt mutatja, hogy nyár előtt nem is lesz megtorpanás a piacon. A hitelkamatok még mindig nagyon alacsonyak, az ingatlan pedig továbbra is olyan kiváló befektetési lehetőség, aminek gyakorlatilag nincs ma alternatívája. A szakemberek úgy látják, a magyarok ingatlanba menekítik a vagyonukat, ami árfelhajtó tényező.

2012 óta folyamatosan drágulnak az ingatlanok az egész országban, az elmúlt két-három évben pedig meredeken kezdtek emelkedni az árak a piacon. Sokan azt jósolták, hogy a koronavírus-járvány kitörésének évében elérhetjük a plafont, de nagy meglepetésre az árak ismét emelkedni kezdtek és ez a tendencia azóta is tart.

Gadanecz Zoltán, a GDN Ingatlanhálózat alapító-tulajdonosa közölte, mindenki számít arra, hogy valamikor tetőznie kell az ingatlanpiacnak. Az előző esztendőkből kiindulva nyáron biztosan lesz szerinte egy megtorpanás, azt viszont nehéz megjósolni, hogy innen lefelé fordulnak-e majd az árak.

A pénz keresi helyét. Ha megnézzük az elmúlt két évtizedet, 2005-2006-ban még 11 százalék körül volt a forint alapú hitelek kamata. 2012-ben ez az arányszám 6-7 százalékra csökkent, 2020 végére pedig egészen 3 százalékig esett. Mindent összevetve a mostani 5 százalék még mindig kiemelkedően jónak számít. Lakásvásárlásra olcsó hitelt lehet felvenni és ezzel élnek is a magyarok, akik hagyományosan szeretik ingatlanban tartani a pénzüket. Ez pedig pörgeti a piacot

– magyarázta.A szakember felhívta rá a figyelmet, hogy akinek van pénze, annak az ingatlanbefektetés a legjobb megoldás, nem nagyon van más, hasonlóan jó lehetőség. Az állampapír pár százalékos biztos hozamot hoz ugyan, de akik részvénycsomagokba vásárolták be magukat és alapkezelőknek adták a pénzüket a pandémia előtt, akár 20 százalékot is veszíthettek pénzükből. Ehhez képest egy ingatlanvásárlás a bérbeadással együtt 30 százalékos hasznot is hozhat éves szinten, ráadásul kisebb kockázattal.

100-200 ezer forinttal még drágulhat a négyzetméterár

Gadanecz Zoltán arról is beszélt, az infláció és az építőanyagárak emelkedése is rátesz egy lapáttal a drágulásra. A kivitelezők biztonsági játékot játszanak, felüláraznak, ezért mindenki más is felüláraz, nincs árverseny. Példaként említette, hogy míg egy év ezelőtt Budapesten és a Balaton a jobb adottságú ingatlanoknál 750 ezer forintos négyzetméteráron lehetett vásárolni egy újlakást, ez mostanra egymillió forint fölé emelkedett.

Fél év alatt újabb 100-200 ezer forintos áremelkedés is lehet a felkapott területeken négyzetméterenként, ebből is pontosan látszik, miért a legjobb befektetés jelenleg az ingatlan. Ez a drágulás várhatóan nyárig tart, aztán beköszönt az uborkaszezon, amikor kevésbé van mozgás a piacon. Hogy utána merre indul tovább, azt most még korai lenne megtippelni

– zárta szavait.