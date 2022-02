Fontos figyelmeztetést adott ki a hivatal: ez bárkit könnyen megvédhet az internetes rezsi-csalóktól

Jelentős anyagi kárral járhat, ha a közmű- és energiaszolgáltatók nevében érkező hamis, adathalász levelekre válaszolva a fogyasztók személyes adatokat adnak meg vagy csalók számlájára utalnak „elmaradt” számlatartozásokat. Ez ellen nyújt védelmet, ha a számlákat csoportos beszedési megbízás útján vagy a szolgáltatói applikációk segítségével egyenlítjük ki.

Az energia- és közműszolgáltatók által kiállított számlákat többféle módon is kiegyenlíthetjük. Lakossági felhasználóként közműszámláinkat fizethetjük készpénzben, postai számlabefizetési megbízással (fehér csekken), pénzintézeten keresztül csoportos beszedéssel (CSOB), átutalással, bizonyos szolgáltatóknál pedig bankkártyával online az ügyfélszolgálaton vagy mobilapplikáción keresztül - írja közleményében a MEKH.

A fizetési módot magunk választhatjuk meg, amit a szerződésünkben is rögzít a szolgáltató. Ugyanakkor, ha többször is előfordul, hogy nem a szerződésben rögzített módon fizetjük be a számlánkat, akkor a szolgáltató jogosult a tényleges fizetési módra változtatni a beállítást. Így például, ha a postai csekket rendszerint átutalással vagy bankkártyával fizetjük, akkor a szolgáltató átállíthatja ezekre a fizetési módot.

A sokféle befizetendő számla rendszerezése és határidőben történő befizetése a csoportos beszedéssel (CSOB) valósítható meg legegyszerűbben. A csoportos beszedés megvédi a felhasználót a károkozási céllal érkező adathalász megkeresésektől is. Mivel ebben az esetben a szolgáltató nem küld e-mailben számlafizetési értesítést, az ilyen üzeneteket a felhasználó figyelmen hagyhatja, hiszen azok biztosan nem a szolgáltatótól érkeztek. A CSOB fizetési mód automatikus és biztonságos, hiszen a beszedés kizárólag kiállított számla ellenében történhet.

A CSOB igénybevételének alapfeltétele, hogy rendelkezzünk lakossági bankszámlával valamely hazai banknál. A beszedés elindításához felhatalmazást kell adnunk a banknak, ami alapján a szolgáltató beszedheti az általa kiállított számlának megfelelő összeget. A felhatalmazást megadhatjuk határozott időre és bármikor vissza is vonhatjuk. Ha erre a fizetési módra szeretnénk áttérni, a folyamatot elindíthatjuk a szolgáltatónál, de kezdeményezhetjük a bankunknál is.

Fontos, hogy a CSOB beállításához szükségünk lesz egy szolgáltatói számlára, amelyen minden fontos adat és azonosító szerepel. Emellett meg kell jelölnünk a szolgáltató pontos nevét és ún. GIRO azonosítóját is, amelyet szintén a számlalevélen találunk vagy kikereshetjük a www.csoportos-beszedes.hu/beszedok-listaja/ weboldalon. Az alapadatokon felül megjelölhetjük a beszedés felső határát is. Ennek megállapításánál mindig gondoljunk arra, hogy ha szükséges, akkor magasabb összeg is levonható legyen, például egy téli időszakban érkező vagy az elszámoló számla esetében.

A felhatalmazás megadása után a CSOB-nak számos előnyét élvezhetjük: nem kell fejben tartanunk a fizetési határidőket, nem kell a postán sorban állnunk vagy az átutalással bajlódnunk. Biztonságot jelent az is, hogy ha a szolgáltató számlájával nem értünk egyet, akkor már a beszedés előtt intézkedhetünk, és akár le is tilthatjuk az összeg leemelését. Ha a beszedés már megtörtént, a szolgáltatónál és a számlavezető bankunknál van lehetőségünk kifogást emelni. Jogos kifogás esetében az összeg a szolgáltató által minden esetben visszautalásra vagy jóváírásra kerül, amit a fogyasztó a következő alkalommal kiállított számla megfizetésekor felhasználhat.

A CSOB mellett a villamosenergia- és földgázszolgáltatók, valamint a nagy víziközmű-szolgáltatók elérhetővé tették felhasználóik részére mobilalkalmazásaikat is. Az applikációk segítségével többek között mérőállást diktálhatunk, megnézhetjük a korábbi fogyasztási adatokat, értesítést kapunk a számlákról vagy áttérhetünk az e-számlára. Emellett értesülhetünk a karbantartási munkálatokról, elkerülhetjük a személyes ügyintézést és kizárhatjuk az adathalászok, csalók megkeresését, hiszen mindig hiteles adatokat és fizetési információkat kapunk a számláinkról.

A MEKH felhívja a fogyasztók figyelmét, hogy ha kétségük támad egy közmű- vagy energiaszolgáltató nevében érkezett elektronikus levél hitelességével kapcsolatban, mindenképpen vegyék fel a kapcsolatot a szolgáltató ügyfélszolgálati munkatársaival.