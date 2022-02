Indul az utolsó hajrá, sokan hajtanak a kedvezményekre: már licitálni kell a népszerű ingatlanokra

Jócskán alábecsülték az ingatlanpiac 2021-es teljesítményét: a forgalom és az áremelkedés is a vártnál nagyobb mértékben növekedett, ez leginkább az otthonteremtési támogatásoknak tudható be. Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője szerint folytatódik az olcsóbb és a peremterületek drgáulása is. 2021 első és negyedik negyedéve között.

Rendesen alábecsülték az ingatlapiaci bővülést 2021-ben - mondta Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője a vállalat sajtóeseményén. Ehhez képest a forgalom és az áremelkedés is a vártnál nagyobb mértékben növekedett, ez leginkább az otthonteremtési támogatásoknak tudható be - ezek kitolták a piac természetes ciklikusságát. Tavaly 8. évébe lépett már a hazai reálár drágulás, nem alakult ki valódi válsághelyzet, csak a vevői preferenciák változtak meg, és a hitelpiac is jól teljesített.

Előtérbe került az otthonteremtés, és a második félév inflációs félelmei is lenduletet adtak a befektetési ingatlanvásárlásoknak, Budapesten már a vevők 40 százaléka ilyen. A kamatemelés még nem éreztette hatását a tavalyi évben. 2021-ben az előzetes becslések alapján kétszámjegyű áremelkedés volt Magyarországon - sorolta a szakember. A forgalom pedig 15 százalékkal növekedett tavaly az ingatlanpiacon. A regionális különbségek kapcsán elmondta, évek óta a budapesti áremelkedés a sereghajtó, csak pár százalékos volt, míg a községekben, városokban akár 15 százalékos is lehetett. A fővárosi agglomeráció látványosan, 15-30 százalékkal drágult 2020-hoz képest, emellett a Balaton drágult erőteljesen.

Folytatódik az olcsóbb és a peremterületek drgáulása is. 2021 első és negyedik negyedéve között Budapesten majdnem 700 ezer forint volt az átlagos négyzetméterár, Debrecen a legdrágább megyeszékhely, de Szkesfehérvár, Győr, Veszprém is 400 ezer feletti átlagárakat hozott. Az V. kerületben 1 millió 30 ezer forint volt az átlagár.

A tavalyi év az újlakásokról szólt, vevői oldalról szerencsétlen együttállás, hogy bár vannak támogatások, de a kivitelezők nem bírják a tempót, és az alapanyagok is drágulnak, ami összeségében nem könnyíti a lakáshoz jutást. Tavaly több mint 30 ezer építési engedélyt adtak ki, idén várható az új átadások felfutása. Építési engedélyek tekintetében Budapesten visszaesés látszik, míg vidéken élénkülés tapasztalható - a használatbavételi engedélyek tekintetében fordított a helyzet. Nagy hajrá lesz az építési engedélyekért, hiszen idén kell ezt megszerezni azokra az ingatlanokra, amelyekre 2026-ig érvényesíteni akarják az 5 százalákos lakásáfát. Emellett a rozsdaövezeti akcióterületek is kiemelt figyelmet kaphatnak 2022-ben - sorolta Valkó Dávid.

Elképesztően magas árak jelentek meg az újépítésű társasházak piacán, még a XX. kerületben is milliós a négyzetméterár. Ezek húzzák a használt lakások piacán, és a Balatonnál is felfutóban vannak az árak, a következő hullámban pedig a kevésbé ismert üdülőterületekre kígyózhat be a drágulás.

Arra a kérdésre, hogy meddig nőhetnek még az árak, Valkó Dávid elmondta, hogy 2018 óta Pest külső részein 40 százalékos drágulás volt, az olcsóbb megyeszékhelyeken a 60-at is átlépte. Megjegyezte, hogy a támogatások egy részét kivezetik, illetve az extra jövedelmek is élénkíthetik a keresletet, gerjeszthetik az áremelkedést. Ugyankkor vannak bizonytalanságok, például a hitelkamatok kapcsán is, illetve a választások is befolyásolhatják a piacot.

2023-tól azonban lassulhat a felfokozott piaci pörgés, de ez nem jelenti azt, hogy árakban és tranzakciószámban is visszaesés lesz. Csupán annyi várható, hogy a sokéves emelkedés után lassul a növekedés, és stagnálnak az árak.

Hartelib Balázs, az OTP Ingatlanpont vezérigazgatója elmondta, hogy tavaly a piacon sokkal inkább felérékelődött a közvetítői szerep, a szaktudás, hiszen az erős keresletet ki kell tudni szolgálni. A dinamikusan növekvő árakról is tájékoztatni kellett az ügyfeleket, folyamatosan naprakésznek kell lenni.

A keresett ingatlanoknál kialakult egy licithelyzet is, amit kezelni kellett. Voltak ingatlanok, amelyek napokon belül elmentek, folyamatosan érkeztek az egymásra licitáló ajánlatok.



A piaci részesedést meg tudták tartani: tavaly 14 irodát nyitottak, december végén így már 86 kirendeltségük volt. Az Ingatlanpont tavaly rekordbevételeket ért el, a Pénzügyi Ponttal való együttműködéssel tudták növelni az átadott ügyfelek sámát. 2022-re pozitívak a várakozások, a változások ellenére a piac kitart, és a megszűnő támogatások miatt is felpöröghet az ingatlanpiac. Visszaesésre nem számítanak, ebben az évben az új építésre kerülhet a hangsúly és a Zöld Otthon program is népszerű az ügyfelek között.

Kormos Zoltán, az OTP Bank ingatlanhitelezésért felelős vezetője arról beszélt, hogy a bérnövekedés és az alacsony kamatok is megnyomták a keresletet. Az MNB statisztikái szerint tavasszal 4 százalék körüli fix kamatokkal számolhattak a vevők. Emeleltt a támogatások is megdobták a hitelfelvételt, ami 40 százalékkal nagyobb volt tavaly, mint 2020-ban, tavaly kb 1300 milliárd forint hitelt vettek fel az emberek, 2020-ban pedig 1000 milliárd volt ez az összeg.

A szakember kifejtette, bár valóban nominálisan magasak a hitelfelvételi számok, a magyar jelzáloghitelezés elmúlt 20 évéhez képest a hitelflow nem olyan sok. A devizahitelezés idejében jóval több lakáshitelt vett fel a lakosság például.

A kamatemelkedés, amit a bankok a hozamkörnyezet turbulenciája okán követnek, az drasztikus törleszőemelkedéseket tud eredményezni - hívta fel a figyelmet. Tavasszal 2 százalék körüli kamatfelárral és 1,5 százalékos forrásköltséggel mentek a bankok. Utóbbi mára 5 százalék körülire emelkedett. A kamatfelárszint ugyanakkor 1 százalék alá olvadt, de még így is összességében nőttek a költségek az év végére.

Így pedig a már említett 4 százalék körüli kamatok év végére 7 százalék körüli szintre emelkedtek. Mint elmondta, a tapasztalatok szerint az ügyfelek 6 százaléknál húzzák meg a lélektani határt. Így egy 20 milliós hitelre tavaly 120 ezer forintos törlesztőt kellett fizetni, az idénre már 40 százalékkal emelkedett. Azt látják, hogy az emberek alacsony futamidőre veszik fel a hiteleket, így a törlesztők növekedését a futamidők kitolásával lehet valamelyest egyensúlyozni, de a tavaly szintre nem fog visszaállni így sem a törlesztő.