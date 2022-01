Tömegeket keresnek ebben a megyében: milliós fizetéssel csábítanak, a papír sem feltétel

Milyen munkaerőpiaci változások mentek végbe tavaly a magyarországi régiókban, hogyan alakultak a bérek, kikre, milyen szakemberekre van most leginkább kereslet? Az elmúlt hónapokban a hazai munkaerőpiaci szakemberek segítségével a HelloVidék sorra vette, melyik hazai régióban milyen munkaerőpiaci folyamatok mentek végbe. Mostani összefoglalójukban a legérdekesebb tényeket és a friss adatokat prezentálják.

A HelloVidék körképének legutolsó állomása az ország legnagyobb kiterjedésű régiója volt, ami egyben a legritkább településhálózattal is bír: ez a Dél-Alföld. A hét magyarországi statisztikai régió egyike, Bács-Kiskun, Békés és Csongrád-Csanád megyéket foglalja magába. A régió központja Szeged. Nógrádi József, a Trenkwalder kereskedelmi igazgatója szerint a Covid ebben a régióban érintette a legkevésbé a munkaerőpiacot. A szakember úgy vélte, ennek több oka is van: egyrészt magas a mezőgazdasági foglalkoztatottság, ezt a szektort pedig kevésbé sújtotta a járvány. Másrészt a HORECA szektor kitettsége ebben a régióban a többi régióhoz képest alacsonynak mondható, ami szintén csökkentette a kockázatot. Ugyanakkor az autóipari érintettség a Kecskemét környéki klaszter miatt igen jelentős: a leállások, a termelési szünetek, kényszer-szabadságolások itt is jellemzőek voltak.

A dél-alföldi régió rendkívül megosztott, míg Bács-Kiskun megyében kiemelkedően sok cég működik és iparilag is fejlett, addig Békés megye jellemzően az élelmiszergyártásban érdekelt és a vállalkozások számát illetően a sereghajtók közé tartozik. Csongrád megye az elmúlt években a szolgáltató szektorban erősödött igazán. E mögött az erős egyetemi jelenlét hatását lehet tetten érni.

