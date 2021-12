3D műfenyő árak 2021: Tudd meg, hol kapható műfenyő jutányos áron!

Idén is elérkeztünk az év legjobban várt időszakához, ami a legtöbb család számára nem más, mint a karácsonyi ünnepek ideje. A karácsonyi készülődés közepette rengeteg dolgunk akad: be kell szereznünk, vagy el kell készítenünk szeretteink számára az ajándékokat, amelyek a szívüknek kedvesek, emellett itt az ideje annak is, hogy karácsonyi pompába öltöztessük otthonunkat. El is érkeztünk az elmúlt évek vitás kérdéséhez: műfenyő vagy igaz fenyőfa kerüljön az otthonunkba? Ha műfenyő, akkor mennyiért szerezhetjük be azt, a 2022 aktuális műfenyő árak alapján?

Cikkünkben az örök klasszikus karácsonyi kérdést járjuk körül: miért előnyösebb a műfenyő az igazinál, miben rejlik a műfenyő praktikussága, illetve mi az, amit sajnos még egy minőségi, 3D műfenyő sem tud pótolni a karácsonyi hangulat kapcsán? Zöld műfenyő, fehér műfenyő vagy havas műfenyő – tudd meg, mi a 2021 év műfenyő divatja, melyik a legtrendibb műfenyő, amivel igazi, meghitt hangulatot varázsolhatsz az otthonodban! Na de mégis hol tartanak a műfenyő árak, egy 3D műfenyő mennyibe kerül? Műfenyő hol kapható igazán jó áron?

A karácsonyfa eredete

Az örökzöld növények tisztelete az emberiséggel egyidős: számtalan történelmi emlék bizonyítja a keltáktól kezdve a rómaiakon át, egészen az egyiptomiakig, hogy az ókor emberei örökzöld ágakat akasztottak ajtajukra. Az örökzöld növények nem csak a házat díszítették, az emberek spirituális jelentőséget is tulajdonítottak nekik. Számos kultúrában úgy tartották, az örökzöld ágak távol tartják a gonosz szellemeket, boszorkányokat és a betegségeket is. A téli ajándékozás hagyománya szintén ókori szokásokra vezethető vissza: a rómaiak Saturnalia, a téli napforduló vidám ünnepe során használták az örökzöldeket házaikban és templomaikban, emellett ajándékokkal halmozták el rokonaikat, barátaikat is.

A keresztény kultúrkörben a karácsonyfa állítás leginkább az áldozatbemutatásnak felel meg: a fiatal, örökzöld fa kivágása az ifjú élet feláldozását szimbolizálja, ahogy a bibliai történetek szerint Jézus Krisztus is feláldozta az életét az emberiségért. Hogy mi a karácsonyfa állítás története, pontosan mikorra tehető az első, mai értelemben vett karácsonyfa felöltöztetése, vitás kérdés. A karácsonyfa elődje minden jel szerint egy karácsonyi piramis volt, amit elkezdtek örökzöld ágakkal feldíszíteni.

Az első karácsonyfák valamikor a 16. században jelentek meg, Németország területén (sokan magához Luther Mártonhoz kötik az első karácsonyfa állítását), azonban ennek a szokásnak évszázadok kellettek, hogy más országokban is meghonosodjon. Magyarország első karácsonyfáját történelmi emlékeink szerint 1824-ben állították, még pedig Brunszvik Teréz grófnő. Maga a „karácsonyfa” elnevezés régebben a földesúrnak szolgáltatott karácsonyi tűzifát jelentette.

A mai értelemben vett, kivágott, ünnepi díszbe öltöztetett karácsonyfa a 19. és a 20. század fordulóján tett szert igazi népszerűségre és jelent meg az átlagos magyar családok otthonában is. Habár korábban az európai karácsonyfákat leginkább süteményekkel, almával és édességekkel díszítették, hamarosan megjelentek a szebbnél szebb üveg, majd műanyag díszek, fényfüzérek is, ezzel egyetemben pedig népszerűvé vált a karácsonyi szaloncukor gyártása – utóbbi kifejezetten magyar karácsonyi hagyomány, érdekesség, hogy más országokban nem díszítik a karácsonyfát ilyen édességgel.

Az ipari karácsonyfa termelés

A karácsonyi ünnepekkel egyetemben mindig előkerül a kérdés, hogy környezetkárosító-e a karácsonyfa állítás, hiszen mégis csak egy igazi fenyőt vágunk ki, ha nem műfenyő karácsonyfánk van. A válasz egyszerű és megnyugtató: a karácsonyfák kivágása nem környezetkárosító, ugyanis ezek a csinos kis fenyőfák nem a természetből származnak, hanem direkt erre a célra termesztik és vágják őket. Az ünnepek után sem kell, hogy a faanyag kárba menjen: aprítsuk fel és használjuk fel tűzifának, hogy ne fázzunk a hideg, téli napokban.

Mióta a karácsony szokása eljutott a családi otthonokba, és megnőtt az igény a fenyőfákra, számos vállalkozó próbál szerencsét ezzel a jól fizető, szezonális biznisszel, hiszen a fenyőtermesztés nem tartozik a túl munkaigényes feladatok közé. Az élő fenyőnek az elmúlt évek során akadt egy igen kemény vetélytársa, ugyanis a karácsonyi igényekkel lépést tartva egyre népszerűbb az igazi fa helyett a műfenyő, ami nem csak praktikus, de még spórolhatunk is vele, ha minden évben ugyanazt a műfenyőt használjuk.

Műfenyő vásárlás igazi helyett?

A műfenyő kontra valódi fenyő vita azóta tipikus karácsonyi napirendi pont, mióta a modern, 3D műfenyők minősége olyan kifinomulttá vált, hogy tapintás nélkül szinte lehetetlen megkülönböztetni a műanyagot a valóditól. Rengeteg érvet felsorakoztathatunk mindkét fenyő ellen és mellett is, éppen ezért érdemes a műfenyő VS élő fenyő témakört megközelítenünk abból a szempontból, hogy a családi helyzetünk számára melyik választás a praktikusabb.

Alapvetően a két karácsonyfa alapanyag közötti markáns különbség az élő fenyő természetes mivoltában rejlik: egy frissen kivágott fenyő akár heteken keresztül szép marad (köztudott, hogy a legtöbb család igyekszik minél tovább megőrizni a karácsonyi hangulatot), kellemes illatával és viaszos leveleivel egy valódi fenyőerdő hangulatát idézve. Ebből az előnyből ered a valódi fenyő hátránya is: amint a karácsonyfa elkezd száradni és potyognak a tűlevelek, sok dolgunk lesz a takarítással, ugyanis a viaszos lerakódástól nagyon nehéz megszabadulni, ha beszennyezett egy szőnyeget.

Ha nem szeretnénk elhullott tűleveleket takarítani, illetve lelkiismereti kérdést csinálunk a fa kivágásából, még egy járható út létezik, ami nem más, mint a cserepes karácsonyfa vásárlása (vagy földlabdás karácsonyfa). A cserepes karácsonyfát is megviseli valamennyire az ünnepi hangulat és természetesen a lakás melege, azonban, ha az ünnepek után rövid időn belül kiültetjük a kertbe, évekig, sőt évtizedekig az udvarunk gyönyörű, örökzöld dísze lehet.

Kinek előnyösebb a műfenyő karácsonyfa?

A műfenyő állítás egyik leggyakoribb oka a praktikusság, hiszen amint vége az ünnepeknek, egyszerűen darabjaira szedhetjük a karácsonyfát, eltehetjük dobozba, majd feltehetjük a polcra, hogy ott várja meg a következő karácsonyi szezont. Összességében elmondhatjuk a műfenyő kapcsán, hogy kevésbé környezetszennyező, mint a kivágott fenyőfa - feltéve, ha évekig használjuk, és nem veszünk újat minden ünnepre – hiszen csak egyszer kell legyártani.

A műfenyő praktikussága okán kifejezetten ideális az időhiánnyal küzdő családoknak, hiszen súlyos órákat spórolhatunk meg azzal, ha nem kell befaragni a fát a talapzatba. A műfenyő állítás az idősek számára is kedvez: elég egyszerűen levenni a karácsonyfát a „polcról”, és percek alatt készen van az otthoni dekoráció. A műfenyő portalanítása is egyszerű: töröljük át a műfenyő leveleit ronggyal, vagy zuhanyoztassuk le a kádban, majd hagyjuk alaposan megszáradni (a műfenyő ne álljon a vízben, hiszen fémet is tartalmazhat).

A műfenyő további előnye, hogy sokkal kisebb az esélye annak, hogy a fa kigyullad – a rendes fenyő, különösen akkor, ha már száradó félben van, érzékeny a gyertyalángra, de természetesen elektromos szikra is okozhat karácsonyfatüzet. A műfenyő további előnye, hogy amennyiben egy kicsit extravagánsabb ízléssel rendelkezünk, nyugodtan elrugaszkodhatunk a megszokott fenyőzöld színtől – a műfenyő fehér, ezüst, arany, sőt, akár rózsaszín is lehet, nagyszerűen összhangba hozhatjuk azt az otthonunkban lévő többi dekorációval.

Havas műfenyő, az év slágerterméke

Műfenyő divat 2021: milyen legyen a karácsonyfa?

Sokan nem is gondolnák, milyen szép a műfenyő, mennyire extravagáns és mégis ünnepi hangulatú dísze lehet az otthonunknak – sőt, az udvarnak is. Minden évben elmondhatjuk, hogy szárnyra kap valamilyen karácsonyfa divat, idén ez nem más, mint az élethű műfenyő és a havas műfenyő. Havas műfenyő esetében a műfenyő ágvégeit fehér festék, vagy más bevonat színezi, így a műfenyő azt a hatást kelti, mintha finom hóréteg hullott volna rá. A havas műfenyő mellett vagyon népszerű a minőségi, élethű műfenyő is, amit az avatatlan szemek számára szinte lehetetlen megkülönböztetni az igazi fától.

Habár a zöld műfenyő mellett még mindig népszerű a fehér műfenyő is, ez elmúlt évek színes karácsonyfa trendje megszűnni látszik: egyre kevesebb a piros, kék, rózsaszín, vagy éppen aranyszínű karácsonyfa, viszont sokan nem is konkrét fát vesznek, hanem dekortárgyakból rakják ki azt. Készíthető egyedi karácsonyfa zöld üvegekből, lufikból, de hajtogatott papírból is – csak a fantáziánk szabja a határokat.

Hogyan készül a műfenyő?

A műfenyő használata sosem a karácsonyi hangulat modernkori meggyilkolásáról szólt: már évszázadokkal ez előtt is használtak az emberek igazi fenyő helyett műfenyőt, vagy arra emlékeztető tárgyakat, például fából készült vázat, díszekkel. A műfenyő készítése korábban libatoll használatával történt, azonban meglepő módon a vécékefe gyártók kezdték el karácsonyfa készítésre használni a technológiájukat – ez a típusú ipari műfenyő gyártás egyébként az Egyesült Államokból származik.

A műfenyő gyártás során az elmúlt évek alatt egyre inkább arra törekedtek, hogy a műfenyő kevésbé gyúlékony anyagból készüljön, illetve a 2D műfenyő után hamarosan áttértek a 3D műfenyő gyártására, ami sokkal szebb és élethűbb, mint korábbi verziója. A műfenyő alapanyaga egyszerű PVC, amit a gyártó PE és fémek kombinálásával állít össze. A tűleveles szalagokat kivágják egy alapból, majd egyszerűen feltekerik a műfenyő ágait formázó drótokra, rekonstruálva velük a faágakat, illetve ki is önthetik azokat műanyagból. Hogy a műfenyő szép legyen, formára igazítják, majd megszínezik igényünknek megfelelően (pl. fehér műfenyő vagy havas műfenyő).

Műfenyő bérlés

Habár a műfenyő jóval praktikusabb, mint az élő karácsonyfa, sokaknak problémát okoz, hogy az ünnepek leteltével nem tudják hova elrakni a műfenyő dobozát, hiszen a kisebb városi lakásokban minden talpalatnyi hely számít. Erre a problémára is tudunk ajánlani egy megoldást: a műfenyő bérlés ugyanolyan járható út, mint a vásárlás, azonban olcsóbb is, biztosan nem termelünk vele szemetet és egyszerűen visszaadhatjuk, ha lejárt a műfenyő bérlés időtartama.

Hol kapható műfenyő?

Gyakori kérdés, hogy műfenyő hol kapható jó áron, hiszen annyi helyen kínálnak szebbnél szebb karácsonyfa alapanyagokat. Az adventi szezonban a lakberendezési áruházak, bútorboltok, dekorüzletek többsége kínál különböző műfenyőket, az igényeinknek megfelelő méretben, minőségben és árfekvésben. Célszerű ellátogatnunk olyan áruházláncokba, mint a Jysk, Ikea, OBI, Praktiker, vagy a vegyes termékeket kínáló bevásárlóközpontokba (pl. Tesco, Auchan).

Műfenyő árak 2021: mennyibe kerül egy műfenyő?

Minden évben aktuális kérdés, hogy mennyibe kerül egy műfenyő, milyen műfenyő árak jellemzőek a boltokra, webshopokra. Egy átlagos méretű és minőségű műfenyő ára 15-25.000 Ft között mozog, azonban minél nagyobb és minél minőségibb műfenyő a szívünk vágya, annál többe fog kerülni a végeredmény. Egy különleges műfenyő ára elérheti az 50-60.000 Ft-ot, az igazán magas, terebélyes műfenyő ára pedig 100-200.000 Ft-os tétel is lehet – ugyanúgy, mint bármilyen más termék esetében, a műfenyő kínálatnál is határ a csillagos ég.

Hogy összehasonlíthassuk a műfenyő árakat az igazi fenyő árakkal, eláruljuk, hogy egy nordmann fenyő karácsonyfa ára méterenként 7-8.000 Ft körül mozog, vagyis közel azonos az ára, mint egy műfenyőnek. A karácsonyi időszakban mielőtt döntünk, hogy műfenyő vásárlás vagy igazi fenyő vásárlása mellett tesszük-e le a voksunkat, mindig gondoljuk át, hogy anyagi és praktikussági szempontból melyik karácsonyfa alkalmasabb számunkra. Sose felejtsük el, hogy a karácsony az év egyik legköltségesebb időszaka, és sokat spórolhatunk azzal, ha új fa vásárlása helyett elővesszük a korábbi évek műfenyőjét.