Alattomos vendég fenyegeti a magyar családok egészségét: az őszi-téli hónapokban fokozódik a veszély

Az őszi-téli hónapokban, a fűtés szezon elején sajnos sok lakásban, házban megjelenik a penész. Érdemes komolyan venni már a kezdetekkor is a megjelenését és tájékozódni mit tehetünk ellene most, és mit érdemes a fűtésszezon végén csinálni, hogy megszüntessük a problémát. A penészkezelés kérdéséről dr. Varga Erikát, a Poli-Farbe kutatás-fejlesztési vezetője beszélt.

Az egyre hidegebbre forduló időjárás miatt kevesebbet nyitjuk ki az ajtót-ablakot, így a nedves levegő könnyen megrekedhet a falak között. Ennek az egyik kellemetlen velejárója a penész megjelenése. Azt azonban fontos tudni, hogy a penészgomba a hőmérséklettől függetlenül, a nedvesség hatására jelenik meg, így önmagában a fűtés nem jelent megoldás – mondja dr. Varga Erika, a Poli-Farbe kutatás-fejlesztési vezetője. A penész az új lakásokat, házakat sem kíméli. Bár sokszor valóban kivitelezési probléma áll a háttérben, akár a túlságosan jól szigetelő nyílászárók is okozhatják az elszürkülő, zöldülő falakat. Az új ablakokat általában már szerencsére ellátják résszellőző funkcióval, amit érdemes is használni ilyenkor.

Szakértőnk elmondása szerint a penésszel nemcsak az a probléma, hogy a falfelületeket csúnyává teszi, hanem az is, hogy hosszútávon légúti megbetegedéseket is kiválthat – amely veszélyes lehet gyerekekre és háziállatokra egyaránt. Mindenképp foglalkozzunk tehát a problémával, még akkor is, ha jelenleg csak tűzoltásra van lehetőségünk.

Hogyan előzhető meg?

A penészesedés sokszor megszüntethető, vagy megelőzhető egyszerűen a szellőztetési szokások változtatásával. Télen talán nehezebben vesszük rá magunkat, hogy gyakran nyissunk ablakot, pedig ezekben a hónapokban kiemelten fontos lenne, hogy mozogjon a levegő. Sokszor, rövidebb időre – ezt az elvet próbáljuk szem előtt tartani, és folyamatosan figyeljük a sarkokban, ablakok környékén lecsapódik-e a pára, illetve a nagyobb bútorok mögötti falakat és a szegőlécek mentén is érdemes néha ellenőrizünk a falak állapotát.

Ha már látjuk az első jeleket

Az első penészfoltok megjelenésekor kezeljük a falfelületet penészlemosóval. Amennyiben az első kezelés után még meglátszanak a penészfoltok nyomai a falon, száradás után érdemes megismételni a tisztítást! A fal kezelése után érdemes korrigálni a fal egyenetlenségét, glettelni, majd alapozás után tisztasági festést végezni. Olyan helyiségekben, ahol az átlagosnál magasabb a páratartalom, vagy nehezebben megoldható a rendszeres szellőztetés, mindenképpen érdemes olyan falfestéket is választani, amely ellenáll a magas páratartalomnak és penészálló bevonatot képez, így a falakon nem tud megtapadni a penész. Megelőzésként is választhatóak ezek a fajta festékek, valamint az is szempont lehet, hogy az újonnan kifestett helyiség tisztántartása is egyszerűbbé válik, mert a szennyeződések mosószeres vízzel lemoshatóak vagy akár súrolhatóak.

Amit még megtehetünk, hogy az érintett falrészek elé próbáljunk a lehető legkevesebb bútort helyezni, hagyjuk, hogy a kritikus területek jól szellőzhessenek. Ha a napi szellőztetés hatására sem javul a helyzet, érdemes egy páraelszívót beüzemelni. A legtöbb klímaberendezés rendelkezik ezzel a funkcióval, de lehet dedikáltan erre való készüléket is vásárolni. A konyhában és a fürdőszobában különösen érdemes figyelni, illetve abban a helyiségben is, ahol teregetünk. A páraelszívó mellett érdemes beszerezni egy páramérőt is a lakásban, ami segít nyomon követni a páratartalom alakulását. Az ideális érték 50-55 százalék körül van, efölött már nagyobb az esély a penész kialakulására, ráadásul ez a legjobb az emberi szervezet számára is: nem irritálja a nyálkahártyát és csökkenti a baktériumtermelődést.

Ha visszatérő és agresszív penészesedéssel állunk szemben

Elképzelhető, hogy erőfeszítéseink ellenére nem sikerül tartósan megszüntetni a penészesedést, ilyenkor tavasszal komolyabb beavatkozásra lehet szükség, amíg tart a fűtésszezon, addig nem érdemes belevágni nagyobb felújításba. Fontos azt is hangsúlyozni, hogy a felületi kezelés sokszor nem elegendő! A penész kialakulásának legfőbb tényezői, a nem megfelelő szobahőmérséklet és páratartalom, valamint a nem megfelelő szigetelésű falak lehetnek. Ám, amíg a kiváltó okot nem tudjuk teljességgel megszüntetni, addig is érdemes helyi kezelést alkalmazni, ami meggátolja a spórák tovább szaporodását. Ahhoz, hogy valóban eredményesek lehessünk a penész elleni küzdelemben, mindenképpen a kiváltó okot kell megtalálni és megszüntetni. Ez általában a fűtés- és szigetelő rendszer javításából, a hőhidak megszüntetéséből áll, amihez mindenképpen kérjük szakember segítségét és általánosságban elmondható, hogy ezzel érdemes is megvárni a fűtésszezon végét.