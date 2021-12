Teljes városrészket számolhatnak fel Budapesten: vajon mi épül majd ezeken a területeken?

A zöldítést célul kitűző városfejlesztési projektekben nem mutatnak jól a barna foltok – sem esztétikailag, sem gazdaságilag. Csak Budapesten közel 2900 hektárnyi rozsdaövezeti terület található jelenleg, amelyek felszámolása hamarosan elkezdődhet. Szakértők szerint ez új lendületet adhat az amúgy is aktív, újépítésű lakások iránti keresletnek, és a bővülő lakáskínálat enyhítheti az áremelkedés mértékét.

A kormány 2020. május 27-én jelentette be, hogy a városi otthonteremtési program keretében lebontják és újrahasznosítják a rozsdaövezeti – vagyis egykor jellemzően ipari tevékenységet szolgáló, mára azonban funkcióját elvesztő, hasznosítatlan – területeket. A cél, hogy új, jó minőségű, ugyanakkor megfizethető árú ingatlanokat építését elősegítsék, megalapozzák az egykori iparterületek funkcióváltását, valamint támogassák az építőipar munkáját, fellendítsék a gazdaságot. Az első akcióterületet idén novemberben jelölték ki, a 13. kerületi, egykori Láng Gépgyár területének rehabilitációja hamarosan kezdetét veszi.

Számos egyéb terület is újrahasznosításra vár. A Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. 2019-es adatai szerint a fővárosban közel 2.900 hektárnyi rozsdaövezet található, míg vidéken több mint 2.000 ilyen városrészt tartanak nyilván. Budapesten – mind darabszám, mind összterület tekintetében – a legnagyobb arányban Csepelen találhatók barnamezős övezetek, de Kőbányán és Ferencvárosban is igen nagy a hányaduk.

Az ilyen területek felszámolása, beépítése azonban jelentős plusz terhet jelenthet az ingatlanfejlesztők számára. Az akciót ösztönzi, hogy a rozsdaövezetekben épülő új lakások esetében 27 százalékról 5 százalékra csökkentették az áfát, amelyet a tervek szerint teljes egészében visszaigényelhetnek a vásárlók. Az áfakedvezmény időkorlát nélkül, értékesítés és bérbeadás esetén egyaránt érvényes, 150 négyzetméter hasznos alapterületig.

A rozsdaövezetek rehabilitációjával hosszú távon a környezetük is profitálhat: bővülhet a szolgáltatási kör, amely a környéken élők mindennapi szükségleteit szolgálja, valamint tovább fejlődhet a városrész infrastruktúrája és tömegközlekedése is. A fővárosban egyébként szép számban találhatók jó helynek számító rozsdaövezetek. Akár Óbudát, Újpestet vagy Csepel területét nézzük, ezek mind-mind kiváló lokációnak számítanak új lakás szempontjából. Így biztos, hogy előbb-utóbb sor kerül ezek beépítésére is.

– mondta Benedikt Károly, a Duna House PR- és elemzési vezetője.

A fővárosban a piacon lévő újépítésű otthonok kétharmadát szinte azonnal értékesítik, szakértőink tapasztalatai alapján elmondható, hogy sokan nehezen találják meg álmaik lakását, így a további kínálatbővülés mindenképpen szükséges. Jelenleg az újépítésű ingatlanok átlagos négyzetméterára meghaladja az egymillió forintos lélektani határt, éves szinten pedig további áremelkedés várható. Amennyiben a rozsdaövezeti telkek beépítése elkezdődik, a kereslet tovább élénkülhet például a 3., 9., 11. és 13. kerületekben.

– tette hozzá a szakember.