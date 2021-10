Fájni fog az ősz azoknak, akik kertes házban élnek: jönnek a gigabírságok, sokan fizethetnek

Gyönyörű őszi idővel kedveskedik nekünk az október, minden ideális az aktuális kerti munkák elvégzéséhez, melyek közül legfontosabb a fák és bokrok visszametszése, valamint a lehullott avar összegyűjtése. Fontos tudni azonban, hogy a "megszokott" égetéses módszerrel vigyázni kell, hiszen a zöldhulladék égetése országosan tilos. A törvény ugyan felfüggesztésre került a veszélyhelyzet miatt, de nem éri meg kockáztatni, ugyanis könnyen megütheti a bokáját, aki figyelmen kívül hagyja a rendelkezést.

Az előrejelzések szerint napos, száraz idő lesz egész hétvégén, igaz az elmúlt évekhez képest alacsonyabb hőmérséklet mellett, de kerti munkákhoz mégis ideális idő. Sokan tesznek-vesznek októberi hétvégéken a kertben, a telkeken, ugyanis bizonyos munkák nem várhatnak, még idén, az igazán rossz idő beállta előtt el kell ezeket végezni.

A meglévő fák és bokrok visszametszése is elengedhetetlen, főleg akkor, ha megbetegedett, sérült vagy elhalt ágakat lát az ember. A levelek összegyűjtése nemcsak esztétikai szempont, hanem a gombásodás féken tartása miatt is fontos lehet – írja az Agrárszektor. Viszont az így keletkezett hulladéktól a szokásos módon már nem tudunk megszabadulni, ugyanis 2021 január 1-jétől a zöldhulladék égetése országosan tilos (környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény), csak a veszélyhelyzet idejére kaptak az önkormányzatok engedményt a tiltás bevezetésére.

A veszélyhelyzet alatt A rendelet szerint a veszélyhelyzet megszűnéséig továbbra is a települési önkormányzatok hatáskörében marad „a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása”. Tehát amíg a veszélyhelyzet fennáll, továbbra is az önkormányzatokra van bízva, hogy engedélyezik-e az avar- és a kerti hulladék égetését. Tanácsos ezért is, ha nincs jobb ötletünk, és mindenképpen zöld hulladékot szeretnénk égetni, előbb az önkormányzati hivatalban érdeklődni, megengedett-e, és ha esetleg igen, mikor lehet a szabályoknak megfelelően elégetni a faleveleket, kisebb ágakat.

A tiltás egyik fő oka, hogy a kerti és zöldhulladék égetése során rengeteg egészségre káros anyag kerül a levegőbe. Az avarégetés jelentősen rontja a levegőminőséget: 100 kg avar égetése során annyi veszélyes anyag kerül a levegőbe, amennyi egy közepes méretű település egész légterét határérték felett beszennyezheti. Az esti égetés semmit sem javít ezen a helyzeten, sőt szélcsendes időben órákig megrekednek a szennyező anyagok a házak között, könnyen kitarthatnak reggelig, és persze a nyílászárók résein is jelentős mennyiségű füst tud a beltérbe jutni.

Mi a helyzet a külterületen történő égetéssel? Belterületre vonatkozóan az önkormányzat alkot rendeleteket, amiket be kell tartani. Külterületen irányított égetést, tarlóégetést lehet megvalósítani, de egyszerre legfeljebb 10 hektáron, és azt 5 nappal korábban be kell jelenteni a katasztrófavédelem felé. A munka során be kell tartani az ide vonatkozó biztonsági előírásokat, tehát megfelelő mennyiségű eszköznek, létszámnak, oltóanyagnak kell jelen lennie és védősávot kell szántani a terület köré, mondta el Szabó-Bisztricz Anett katasztrófavédelmi szóvivő. Aki ezek ellen vét, az az okozott kár megfizetésén túl tűzvédelmi bírsággal sújtható, amelynek összege 20 ezertől hárommillió forintig is terjedhet.

Nem éri meg kockáztatni

Kertben égetni tehát a veszélyhelyzet végéig, ha az önkormányzat úgy határoz, még lehet. Viszont aki áthágná a szabályokat, ne adj isten a későbbiekben tűzgyújtási tilalom alatt gyújtana tüzet, az nagyon keményen megütheti a bokáját. Szabályból pedig akad bőven.

A jelenlegi szabályozás lényege ugyanis, hogy se a helyi szabályok, se az esetleges általános tűzgyújtási tilalom nem jelenti azt, hogy bárki gátlástalanul felhalmozhatja a kertjében, mondjuk az avart. A törvény szerint ugyanis az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani. Akit pedig szabálytalanságon érnek, komoly pénzbírságra számíthat.

A bírság 10, illetve 20 ezer forintról indul, de bizonyos esetekben akár a többmilliós összeget is elérheti!

A tűzvédelmi bírság kiszabására a szabálytalanságot észlelő tűzvédelmi hatóság jogosult. A tűzvédelmi bírság megfizetése ugyanakkor nem mentesít a büntetőjogi, illetve a polgári jogi felelősség, valamint a tűzvédelmi bírság kiszabására okot adó szabálytalanság megszüntetésének kötelezettsége alól.

Van megoldás: komposztálás

A fenntarthatóság jegyében a lehullott lombokat ajánlatos szakszerűen komposztálni. Az avar, a lehullott levelek elégetése már nem opció, viszont mindenki nyerhet vele, ha az őszi ágakat, leveleket, kigyomlált növényeket és a levágott füvet a házi komposztba teszi, mivel így sokkal jobb minőségű trágyát készíthet. A komposztnál aligha lehetne jobb talajt tápláló szerves anyagot találni, számos érv szól amellett, hogy otthon, a kertünkben mi is nekivágjunk a komposztálásnak. Tévhit, hogy ez egy bonyolult, büdös és körülményes művelet – bár van igazságalapja mindennek, ha rosszul csináljuk. Tulajdonképpen nem is kell mást tennünk, csak szerves anyagokat rétegezni egymásra egy kis talajjal kiegészítve, és már készen is vagyunk.