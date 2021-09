Elképesztő árak a magyar boltokban: lassan luxus lesz ez az éttermi klasszikus is

Egekbe szökött a sertéshús ára: hihetetlen, mennyiért lehet most kapni a boltokban - számol be a HelloVidék. 2020-ban a csont és csülök nélküli sertéscomb magyarországi átlagára már elérte a kilogrammonkénti 1530 forintot.

2020-ban a csont és csülök nélküli sertéscomb magyarországi átlagára már elérte a kilogrammonkénti 1530 forintot, új csúcsot állítva be ezzel. A 2014-2016 közötti zuhanás után elmondható, hogy a sertéshús fogyasztói ára ismét emelkedőben van. 2019-ben elérte a korábbi 2013-14-es árszintet, majd 2020 óta kilőtt, 14%-os növekedést produkálva egy év alatt - írja a HelloVidék.

A sertéshús-árakat több, a világban egyszerre jelenlevő hatás is befolyásolta és befolyásolja most is, elég csak az afrikai sertéspestisre, és annak globális folyamataira gondolni. Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke 2021 augusztusában többek között arról beszélt a Pénzcentrumnak, hogy az exportárak és a mangalica-termékek árai is nőttek, körülbelül 30-40 százalékkal.

A csülök értékét az elkészítési ideje is növelte. Csülköt sütni vagy főzni korábban nem volt olyan bonyolult dolog. A kemence melege akár 15 órán keresztül is kitartott, ezért sok minden el tudott készülni még kenyérsütés után is benne, ha már egyszer begyújtottak. Most azonban akár fazékban, akár tepsiben készítjük, bizony jobb, ha az egész délelőttöt rászánjuk, és figyeljük a villanytűzhelyen.