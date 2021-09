Hogyan készül a kakaós csiga leveles tésztából és kelt tésztából?

A házi készítésű péksüteményekre mindig nagy a kereslet: akár egy gyerekzsúr, akár egy baráti összejövetel, vagy egy családias ünnepi rendezvény a program, a kakaós csiga az a sütemény, aminek mindig helye van az asztalon. Na de hogyan készül a kakaós csiga az eredeti recept alapján és hogyan készül a kakaós csiga kelt tésztából?

A kakaós csiga készítése közel sem olyan bonyolult, mint ahogy tűnik, elég begyúrnunk hozzá egy egyszerű kelt tésztát, amit utána kedvünkre ízesíthetünk. Népszerű sütemény többek között a klasszikus kakaós csiga, a túrós kakaós csiga vagy például a sós ízvilágú pizzás csiga is. Gondoltad volna, hogy a „megúszós” kakaós csiga leveles tésztából is készülhet, amivel szinte semmi dolgunk sincs? Cikkünkben azt is eláruljuk, hogy egy kakaós csiga hány gramm, 1 kakaós csiga hány kcal, ha diétázol, illetve ha a búza finomliszt nem a kedvenced, teljes kiőrlésű kakaós csiga hol kapható!

1. Klasszikus kakaós csiga recept kelt tésztával

A kakaós csiga hozzávalói

A kelt tésztához

500 g búza finomliszt

1 db tojás + 1 db tojássárgája

25 g friss élesztő

2,5 dl tej

4 ek kristálycukor

70 g vaj

1 csipet só

A kakaós csiga töltelékéhez

100 g cukrozatlan kakaópor

100 g vaj

100 g porcukor

A kakaós csiga készítése

Futtassuk fel az élesztőt a meglangyosított tejben kb. 15 perc alatt. Ez alatt kézzel vagy dagasztógéppel dolgozzuk össze a lisztet a cukorral, a sóval és a tojással, majd a vajjal is. Öntsük hozzá az élesztős tejet és dagasszuk addig, míg homogén, elég ragacsos állagú tésztát nem kapunk. Lisztezzük körbe a kakaós csiga tésztáját, majd tegyük egy tiszta tálba körülbelül egy órára kelni, meleg helyen. Ezt a megkelt tésztát terítsük ki egy deszkára és nyújtsuk ki olyan vékonyra, ahogy csak tudjuk. Olvasszuk fel a vajat, majd kenjük meg vele a kakaós csiga tésztáját. Ezt követően szórjuk meg a tésztát egyenletesen a cukrozatlan kakaóporral és a cukorral. Ha van maradék vajunk, csorgassuk a kakaós töltelékre, hogy jobb tapadást biztosítsunk a kakaós csiga feltekerése közben. Tekerjük fel a kakaós csiga tésztáját ne túl szorosan, de ne túl lazán, majd vágjuk 4-5 cm vastag szeletekre. Ezeket a kakaós csiga szeleteket tegyük egy tepsibe sütőpapírra és hagyjuk kelni szintén meleg helyen további 20 percen keresztül. Kenjük meg a kakaós csiga tetejét egy kevés tejjel, majd süssük őket pirosra 180°-ra előmelegített sütőben, kb. 25 perc alatt. Fogyasszuk frissen vagy elhűlve, egy kis porcukorral meghintve.

2. „Megúszós” kakaós csiga leveles tésztával

A kakaós csiga hozzávalói

100 g cukrozatlan kakaópor

100 g vaj

100 g porcukor

2 csomag leveles tészta

1 tojássárgája

A kakaós csiga készítése

Terítsük ki a boltban készen megvásárolt leveles tésztákat egy deszkára, majd kenjük meg a fent leírt módon vajjal és szórjuk rá a tölteléket. Tekerjük fel a leveles tésztás kakaós csigát, majd szeleteljük ujjnyi vastagságú darabokra (az egész kakaós csiga kisebb lesz, mint a kelt tésztás verzió) és fektessük őket egy sütőpapírral kibélelt tepsibe. Kenjük meg a kakaós csiga tetejét egy kevés tojássárgájával, majd 180°-ra előmelegített sütőben süssük pirosra őket, kb. 15 perc alatt.

Extra töltelékek csigákhoz

A fent leírt kakaós csiga recept nem csak a kakaós töltelékkel készíthető el. Nagyon finom verzió többek között a túrós kakaós csiga, vagy a lekváros csiga, amit érdemes darabos dzsemmel elkészítenünk a finom, gyümölcsös ízélményért. Használhatunk a kakaós csiga töltéséhez kakaó helyett fahéjat, mogyorókrémet is, illetve meg is szórhatjuk a kakaós csigák tetejét tört mogyoróval, dióval, hogy igazán különleges péksüteménnyel kínálhassuk meg a vendégeinket.

Hány gramm egy kakaós csiga?

Nagyon gyakran felmerül a kérdés, főként a kalóriaszámlálás kapcsán, hogy egy kakaós csiga hány gramm lehet. Nos, a kakaós csiga kalória tartalma elég változó, ugyanis nagyban befolyásolja a tápértéket az, hogy milyen tésztából van elkészítve, vagy, hogy milyen gazdag a kakaós csiga belsejében a töltelék.

Egy átlagos (kelt tésztás) kakaós csiga kalória tartalma körülbelül 80-100 gramm.

1 kakaós csiga hány kcal?

Egy kakaós csiga kalória tartalma 350 és 600 kcal között mozog, szintén a méret és a töltelék függvényében (100 gramm kakaós csiga kb. 400 kcal). Ha a kisebb méretű kakaós csiga leveles tésztából készül, körülbelül 200-250 kcal kalória tartalomra kell számítanunk.

Teljes kiőrlésű kakaós csiga hol kapható?

Manapság már nem számít különlegességnek, ha valaki teljes kiőrlésű kakaós csigát szeretne vásásrolni. Ez a pékáru beszerezhető minden nagyobb élelmiszeripari áruház pékáru-osztályán, illetve az országos szintű pékséghálózatokban is.