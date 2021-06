Itt a megoldás az egyik legégetőbb problémánkra: elképesztő eredményeket értek el magyar kutatók

Olajfoltok a parkolókban, gyógyszermaradványok az ivóvízben, tornyosuló szeméthalmok a világ minden táján - csak néhány, a jelenkort fenyegető probléma, amikre megoldást keresnek a magyar egyetemek kutatói. A szegedi kutatási eredményekről és azok hozadékáról a SZTE Biotechnológiai Tanszék vezetője, Dr. Rákhely Gábor számolt be a HelloVidéknek.

"A Környezettudományi Műszaki Intézetet 2000-ban alapították, melynek 2011-2020 között vezetője voltam. Évek óta nagyon mély kapcsolatokat ápolunk a Szegedi Vízművel, nem feltétlenül csak a szennyvíztisztítás, hanem a vízminőség, korábban pedig a szennyvíziszap, mint biogáz alapanyagnak a felhasználása kapcsán is. Több vízművel is dolgoztunk már együtt, például az Izsáki szennyvíztisztítóval is, ahol egy automata monitoring rendszert fejlesztettünk, ami a feltételes szennyeződések határérték-túllépése esetén automatikus beavatkozást tesz lehetővé" - mondta a lapnak Dr. Rákhely Gábor, majd beszámolt arról is, hogy

a benzinen és a dízelen kívül pedig rettenetesen sok kőolajipari termék van a világon, amiknek a lebontása mind-mind külön problémát jelent. Ezeket az újratermelődő szennyeződéseket meg kell tudni szüntetni, ártalmatlanítani, kármentesíteni, mert ha leszivárognak a talaj mélyebb rétegeibe, a talajvízbe, annál nehezebb lesz őket eltüntetni. Szegeden kifejezetten magas a talajvízszint, ami azt jelenti, hogy nagyon könnyen elterjedhet az egész rendszerben. Ezek a kutatásaink konkrét, valós helyszíneken zajlanak, mint például a szegedi rendező pályaudvaron és egy katonai reptéren, ahol igen magas a szennyeződés szintje. Így ezeknek a kutatásoknak a környezet és a természetes vizek tekintetében óriási jelentősége van, amiket föl lehet használni a város tisztántartására is. Ezzel kapcsolatban volt már egy sikeres projektünk, amikor a Balatonba ömlött gyógyszer- és festékipari – környezetre ártalmas - alapanyagot tudtuk teljesen lebontani egy baktérium segítségével, amivel évekig egyedüliek voltunk a világon, és most se sok konkurenciánk akad.