Felvételi feladatok 2025: itt a teljes magyar nyelv és matematika feladatsor, a megoldások és a hivatalos megoldókulcs

Január 18-án tartották a középfokú írásbeli felvételi vizsgákat, délelőtt 10 órakor kezdődtek a központi középfokú felvételi vizsgák a 9. évfolyamra, valamint a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokba, továbbá a Belügyminisztérium által meghirdetett Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezőknek. 555 helyszínen, több mint 68 ezer diák vizsgázott az Oktatási Hivatal felvételi adatai alapján. A felvételi feladatok és azok megoldásai már megjelentek, elérhetők. Mutatjuk a központi felvételi feladatsor megoldókulcsát.

A 9. évfolyamra több mint 51 ezer jelentkezés érkezett a 2025-ös írásbeli felvételire és a 6 osztályos gimnáziumi írásbelin csaknem 10 ezer, a 8 osztályos írásbelin több mint 7 ezer diák vesz részt. A tanulók magyar nyelvből és matematikából vizsgáznak - ismertették előzetesen. Fontos, hogy azok a felvételizők, akik a január 18-ai vizsgán alapos indokkal nem tudnak részt venni, a január 28-án írhatják meg a pótfelvételit. A pótló írásbeli felvételi vizsga hasonló, de más feladatokból áll majd.

Felvételi feladatsorok a 6 és 8 osztályos gimnáziumba

A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsga feladatsorai és javítási-értékelési útmutatói a 2024/2025. tanévben:

Felvételi feladatsorok a 9. évfolyamra 2025-ben

A 9. évfolyamra történő beiskolázás központi írásbeli felvételi vizsgáinak feladatsorai és javítási-értékelési útmutatói a 2024/2025. tanévben a 8. osztályosok számára:

A pótló írásbeli felvételi vizsga időpontja 2025. január 28-a.

Sok diákot kizárnának a gimnáziumi minimum felvételi ponthatárok

A gimnáziumok maguk határozhatják meg a ponthatáraikat még 2025-ben, azonban nemrég megjelent egy ajánlás, amely azt javasolja az iskolaigazgatóknak, hogy 50 felvételi pont alatt ne vegyenek fel tanulókat a gimnáziumokba. Már január harmadik hetében, még a felvételi előtt ez a gimnáziumi minimum ponthatárokról szóló hír borzolta a diákok, szülők és a középiskolai igazgatók, tanárok idegeit. Sőt, a friss ajánlás szerint a nyelvi előkészítő esetében 60 pontot, a hat és nyolc évfolyamos képzéseknél 70 pontot "ajánlott" elérni a 100-ból azoknak a felvételizőknek, akik gimnáziumokba szeretnének bekerülni.

Forrás: Oktatási Hivatal

Az OH adatai szerint a 2024-es központi felvételin a nyolcadikosok átlagpontszáma 51,2 pont, a hatodikosoké 58,6 pont, a negyedik osztályosoké 67 pont volt. Tavaly a nyolcadikosok 47,8 százaléka (21,4 ezer fő) szerzett kevesebb pontot 50-nél, a hatodik osztályosoknak pedig csupán 23,15 százalékuk (a 9344-ből 2163 fő) ért el 70 vagy annál magasabb pontszámot. Idegeskedésre azonban semmi ok, egyelőre ez csak egy ajánlás - 2025-ben még 50-70 felvételi pont alatt is be lehet kerülni gimnáziumba.

További teendők, fontos dátumok

Miután a felvételi feladatlapokat kijavították, a tanulókat értesítik az eredményeikről. A diákoknak lehetőségük van a lapok átnézése, esetleg fellebbezni is. Fontos! A felvételizéshez a középfokú felvételi eljárás során a központi írásbeli vizsgára és a középfokú iskolákba való jelentkezéshez más-más időpontban, külön-külön jelentkezési lapot kell benyújtani, a két jelentkezés nem „váltja ki”, vagy „helyettesíti” egymást.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Tehát hiába jelentkezett valaki a felvételi vizsgára és már túl is esett rajta, az iskolákhoz is jelentkezni kell külön, ahová a diák be szeretne jutni. A középiskolai felvételi jelentkezési határideje 2025. február 20-a!

Az intézmények március 21-ig nyilvánosságra hozzák a jelentkezők jegyzékét, de ez még nem a végleges felvételi sorrendet tükrözi. A felvételi vizsgák eredményei, tapasztalatai vagy egyéb információ alapján a tanulóknak – a felvételi eljárás egy meghatározott szakaszában − lehetőségük van eredeti továbbtanulási szándékuk megváltoztatására. Ilyenkor módosító tanulói adatlapot kell továbbítani a Hivatalba. A módosításra 2025. március 25-27. időszakban lesz lehetőség a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő rendszerben.

Az ideiglenes felvételi rangos április 15-én derül majd ki. Az értesítőket a felvételről vagy elutasításról május 5-én fogja kiküldeni a hivatal.

A jelentkezést segítő információk, tájékoztatók elérhetők az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS felirat alatt. A Hivatal a kifir@oh.gov.hu e-mail címen fogadja a beiskolázás rendszerével kapcsolatos kérdéseket. A középfokú felvételi eljárás során alkalmazandó szoftverek használatával kapcsolatban a Hivatal ügyfélszolgálata tud segítséget nyújtani. Az ügyfélszolgálat hétfőtől csütörtökig 8:00 és16:30 között, pénteken: 8:00 és 14:00 között a 06-96/510-000 számon érhető el.