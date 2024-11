Erről ennyit: keresztet vethet a béremelésre rengeteg iskolai dolgozó

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A pedagógusok béremelése mellett a nevelést-oktatást közvetlenül segítő (NOKS) dolgozók fizetése továbbra is rendezetlen marad, annak ellenére, hogy munkájuk elengedhetetlen az iskolák működéséhez - számolt be a Népszava. A Belügyminisztériumban tartott keddi tárgyaláson elhangzottak szerint a pedagógusok a korábban tervezettnél magasabb, akár 21-22 százalékos béremelést is kaphatnak jövőre.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK