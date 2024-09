Itt tartunk, már a román tanárok is jobban keresnek a magyaroknál: csoda, hogy bajban az iskolák?

Szopkó Zsófia Link a vágólapra másolva

Hazánkban a középfokú végzettség hiánya erősen befolyásolja a munkaerőpiaci kilátásokat, ezt jól mutatja, hogy a 25-34 évesek foglalkoztatási rátája a középfokú végzettségűek körében 86%, míg azoké, akik nem rendelkeznek ilyen végzettséggel, csak 62 százalék. Az oktatásra fordított kiadások terén is elmaradunk az OECD-átlagtól, ugyanis Magyarország csupán 4,1%-át költi GDP-jének oktatásra, míg az OECD-átlag 4,9%. Emellett súlyos tanárhiánnyal küzdünk, különösen a természettudományok és a matematika terén, a pedagógusok bére pedig még mindig nem került rendezésre az évek során. Az OECD és EU-s listán is rendkívül rossz helyet foglalunk el, még Romániában is jóval többet keresnek a tanárok, mint itthon.

Címlapkép: Getty Images

