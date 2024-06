Brutális pedagógushiánnyal zárják a tanévet a magyar iskolák: nagy gondok lehetnek szeptemberben

1409 tanár és 512 tanító: ekkora a munkaerőhiány jelenleg az iskolákban. A tavaly júliusban elfogadott új életpálya törvény miatt kétezren is felmondhattak, a friss számok alapján a dolgozókat sok helyen azóta sem sikerült pótolni.

Véget ért a 2023/2024-es tanév, ezért az Eduline megnézte, mennyi pedagógus-álláshirdetés található a Közszolgállás Portálon. A számok alapján sok helyen nem lesz egyszerű az őszi tanévkezdés. A 2023. július elején elfogadott a pedagógusok új életpályájáról szóló törvény – más néven státusztörvény – miatt egy évvel korábban tömegesen adták be a felmondásukat. A Pedagógusok Szakszervezete szerint akkor több mint kétezer pedagógus hagyta ott az addigi munkahelyét - írták.

2023. augusztusában a „tanár” szóra 959, „tanítóra” 347 és „pedagógusra” 654 találatot adott a Közszolgállás Portál, ami kevesebb, mint a fele volt az az év júliusában meghirdetett munkáknak. Ehhez képest idén a tanév végén a „tanár” szóra 1409, a „pedagógusra” 1216, a „tanítóra” 512 találatot ad a portál. Ezeknek az álláshirdetéseknek a száma pedig tovább is nőhet - írja a lap. Sok iskola a természettudományos tárgyak oktatásához várják a jelentkezőket, de a humán tárgyak álláshirdetései is gyakoriak. Emellett pedig a gyógypedagógusokból is nagy a hiány, ugyanis 237 ilyen álláshirdetés van az oldalon.

A KSH januárban közzétett felmérése szerint 1610 fővel kevesebb pedagógus dolgozik a köznevelésben és a szakképzésben, mint 2023-ban. A legnagyobb visszaesés az általános iskolai tanárok számában látható - írják.

Hol az utánpótlás?

Ugyan az Oktatási Hivatal (OH) statisztikái szerint idén népszerűbbek lettek a pedagógusképzések, mint a korábbi években, hiszen a gazdaságtudományi képzésterület után - 17 833 jelentkezéssel a pedagógusképzés lett a második legnépszerűbb terület a 2024-es általános felvételi eljárásban. Viszont idén nem lehet tudni, hogy egy szakra pontosan hányan jelentkeztek (csak az elsőhelyes jelentkezők, illetve a jelentkezések számát tetté közzé), de az OH szerint pedig a felsőoktatásra jelentkezők 15 százaléka pedagógusképzéseken tanulna tovább.

A Felsőoktatási Információs Rendszer (FIR) adatai szerint ugyanakkor jelenleg közel 30 ezer hallgató tanul pedagógusképzésen, egyharmaduk azonban 35 év feletti. A 30-40 évesek, valamint a 40 év felettiek pedig az alapszakokon tanulók 44 százalékát teszik ki. Bár már megérkezett a 184 milliárd forint uniós forrás Magyarországra a tanárok és óvónők fizetésemeléséhez, és a felvételin - az elmúlt évekhez képest - látványosan többen jelentkeztek pedagógusképzésre, a számok alapján továbbra is komoly pedagógushiány van az oktatási intézményekben - írják.