Árrobbanás a magyar egyetemeken: zsebbe kell nyúlni, és nem csak ez a baj

A diákok ötöde fizetni fog, és van olyan szak, ahol csaknem egy milliót kell rászánni egyetlen félévre.

Alig két hete hirdették ki a felvételi ponthatárokat, és a statisztikákból most már egyre több adatot tudunk meg. Mint a Népszava írja, a diákoknak csaknem az ötöde csak költségtérítéses képzésre nyert felvételt, abból a majdnem 100 ezer diákból, aki megkezdheti ősszel a felsőoktatási tanulmányait.

A fizetős szakok esetében most is nagy a szórás, de az is biztos, hogy idén sem lesz egyik se olcsó mulatság félévente: már olcsónak számít a Corvinuson a politikatudományok alapképzés, ami félévente 420 ezer forintba kerül, de ugyanitt a nemzetközi gazdálkodás szakon (angol nyelven) 900 ezer forintot kell kicsengetni egyetlen félévre.