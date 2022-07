Ilyen még nem volt! Elképesztő dolgokat mondott a közgazdász a Corvinus diplomaosztóján

Nem akármilyen beszédet tartott Jaksity György az egyetem diplomaosztóján.

Magyarország beteg, minden tekintetben, és nincs befejezve a rendszerváltás - többek között ezeket mondta Jaksity György közgazdász, a Budapesti Értéktőszde korábbi elnöke a Corvinus Egyetem diplomaosztó ünnepségén, vette észre a 444. A közgazdász nem kezdte keményen a beszédét, saját karrierjét és életét mesélte el, ezután azonban egy hirtelen váltással olyanokat mondott, ami magyar diplomaosztón merőben szokatlan.

Én önöknek azt mondom, kedves végzősök, hogy önök lesznek az a generáció, amelynek a feladata, amit mi elkezdtünk, a rendszerváltás végleges befejezése. Valós demokrácia kiharcolása és megteremtése. Az ország dohos, áporodott, betegségeket hordozó levegőjének megtisztítása, kiszellőztetése, a XX. század szégyenteljes ideológiai gúnyáinak szemétdombra vetése, elégetése. Magyarország kompjának a modern európai civilizáció partjához való végleges kikötése. Ehhez nem elegendő jól képzett szakemberekké válni, ehhez jó embernek kell lenni

- mondta beszéde egy pontján. Szólt még a pedagógusok megbecsülésének hiányáról, és arról is, hogy ők éppen úgy indultak el az életbe annak idején, mint a most végzettek, de most az őt hallgató végzősőknek lesz az a feladata, hogy vaéódi demokráciát teremtsének az országban.