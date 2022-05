Hivatalos: rengetegen bukhatják 2022-ben a családi pótlékot, családi adókedvezményt és a tb-t is

Múlt héten kezdődött az idei érettségi vizsgaidőszak, amely során várhatóan az Oktatási Hivatal adatai alapján mintegy 114 700-an érettségiznek majd, a diákok zöme pedig valamelyik felsőoktatási intézményben készül továbbtanulni. Sok szülőt pedig komoly meglepetés érhet a nyáron, mert nincsenek tisztában azzal, hogy júliustól nem jár sem a családi pótlék, sem a családi adókedvezmény az érettségizett fiatal után - azonban az eltartottak közé továbbra is beletartozhat. Azok a fiatalok, akik pedig végül nem tanulnak tovább, mert mondjuk nem veszik fel őket egy intézménybe sem, kötelesek fizetni a tb-t is saját maguk részére ameddig nem lesz újra tanulói jogviszonyuk, esetleg bejelentett munkahelyük.

A most érettségizők közül sokan mennek tovább egyetemre főiskolára, amivel nem csak a kiadások emelkednek meg, hanem bizony a családi kassza bevételei is csökkennek. Az érettségit követően ugyanis a családi pótlékot csak a tanév végéig, azaz június végéig folyósítják a gyermek után. A jogszabály szerint a családi pótlék (azaz iskoláskorúnál iskoláztatási támogatás) a tankötelezettség teljes időtartamára jár (ez ma már a 16. év betöltését jelenti), illetve addig, amíg a gyermek közoktatási intézményben tanul, de legfeljebb annak a tanévnek végéig, amikor betölti a 20. – sajátos nevelési igényű gyermek esetén a 23. – életévét.

Bár családi pótlék nem jár felsőoktatásban tanulók után, a felsőoktatási intézményben továbbtanuló gyermek beleszámít az eltartottak számába, ami azt jelenti, hogy ha van kisebb testvér (vagy más kedvezményezett eltartott), aki után még jár családi pótlék, kérvényezheti a szülő, hogy a számításkor vegyék figyelembe az egyetemista diákot is az eltartottak közé. Ez azért fontos, mert így magasabb összeget kaphatnak a szülők, azonban ezt csak a tanév megkezdése után, az érvényes hallgatói jogviszony igazolásával lehet kérni, két hónapra visszamenőlegesen.

Vagyis nem automatikus, és célszerű már szeptemberben elintézni.

Például egy kétgyermekes családnál, ha a nagyobbik leérettségizett, és egyetemen továbbtanul, akkor nem az egy gyermek után járó családi pótlékot, hanem a kétgyermekesek után járót kapja meg a szülő a fiatalabb gyermek után. A szabályok szerint ugyanakkor felsőoktatási tanulmányokat folytatók közül csak az első egyetemi vagy főiskolai szintű képzésben részt vevő hallgató számítható be a gyerekszámba.

Mennyi a családi pótlék 2022-ben?

A családi pótlék összege, ami 2009 óta változatlan, a következőképp alakul:

Egy gyermekes család esetén 12 200 Ft

Egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén 13 700 Ft

Két gyermekes család esetén (gyermekenként) 13 300 Ft

Két gyermeket nevelő egyedülálló esetén (gyermekenként) 14 800 Ft

Három vagy többgyermekes család esetén (gyermekenként) 16 000 Ft

Három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén (gyermekenként) 17 000 Ft

A családi adókedvezmény is változik

Családi adókedvezményt addig vehetünk igénybe a gyerek után, ameddig a családi pótlék is jár utána. Tehát ez is ugrik a bevételek közül, ha a gyerek a felsőoktatásba megy. Viszont továbbtanulóként a gyerekszámba ugyanúgy beleszámít, mint a családi pótlék esetében.

Ezt jelezni kell a munkáltatónak is, ugyanis az automatikusan nem fogja tudni, hogy változás történt, a dolgozóknak az év elején kell nyilatkozniuk a családi adókedvezményről, és arról is szólni kell majd, ha a továbbtanulásnak köszönhetően az eltartottak számába mégis beleszámít a gyerek. Ezt is a felsőoktatási beiratkozás után lehet megtenni.

Más a helyzet, ha nem egyetemen tanul tovább az érettségizett diák, hanem a szakképzésben, közoktatási intézmény nappali tagozatán. Ekkor annak a tanévnek a végéig jogosult a szülő a családi pótlékra, amelyik évben a gyermek betölti a 20. életévét. Ez nem jár azonban automatikusan, a tanulmányok megkezdését követően igényelni kell. Ha a fiatal betölti 20 éves kort, akkor a tanév végétől ugyanaz a helyzet, mintha egyetemen tanulna tovább: vagyis nem jár a családi pótlék, de ha kéri a szülő, a gyermekek számába (eltartottként) beleszámíthat.

Mekkora a családi adókedvezmény 2022-ben?

A családi adókedvezmény 2022-ben a következőképp alakul.

1 gyermek esetén havonta 66 670 forint adóalap-kedvezményt,

2 gyermek esetén havonta 133 330 forint adóalap-kedvezményt,

3 vagy több gyermek esetén 220 000 forint adóalap-kedvezményt lehet igénybe venni gyermekenként.

Vagyis az adókedvezmény (ennyivel lesz magasabb a nettó bér)

1 gyermek esetén 10 000 forint gyermekenként és havonta,

2 gyermek esetén 20 000 forint gyermekenként és havonta,

3 vagy több gyermek esetén 33 000 forint gyermekenként és havonta.

Fizethet, aki nem tanul és nem is dolgozik

Amennyiben a fiatal az érettségi után nem tanul tovább, úgy a társadalombiztosítását is magának kell fizetnie a továbbiakban. Az érettségit követően az álláskeresés hónapokig is eltarthat, a tanulói jogviszony közben megszűnik, a diákigazolvány érvényessége pedig lejár. Mi történik akkor, ha a pályakezdő fiatalok nem találnak gyorsan állást?

A diákok egészségügyi szolgáltatásra a tanulói/hallgatói jogviszony kezdetétől a diákigazolványra való jogosultság megszűnéséig jogosultak.

A diákigazolványok érvényessége a (középiskolai) tanulói jogviszony megszűnése esetén a megszűnést követő október 31-ig áll fenn, míg a hallgatói jogviszony (egyetemistáknál ez egybeesik a végbizonyítvány/abszolutórium megszerzésével) tavaszi félévben való megszűnését (júnis 30.) követően pedig szintén október 31-ig tart.

Tehát a diákok egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága nem a diákigazolvány tényleges meglétének, hanem az arra való jogosultságnak a függvénye. A diákkedvezményeket is a diákigazolvány érvényességéig tudják kihasználni.

A jogviszony megszűnését követően 45 nap türelmi idő következik (passzív jogon való jogosultság), így csak december 15. után kell a diákoknak saját maguk után fizetni a tb-t. Mivel a járulékfizetés minden hónap 12-ig, utólag esedékes, ezért a most végzetteknek csak akkor kell elkezdeni maguk után fizetni a tb-t, ha év végéig nem találtak munkát. Ugyanis az első befizetés január 12-ig esedékes csekken vagy átutalással.

A fizetendő összeg az idei évben 280 forint/nap, azaz 8250 forint havonta.

Aki nem számít biztosítottnak, szociális rászorultsága alapján az illetékes Járási Hivataltól kérheti a tb-járulékfizetés átvállalását, melyhez ügyintézője hatósági bizonyítványt állít ki. Amennyiben a rászorultság feltételei fennállnak, a hivatal 1 évre vállalja át a járulékfizetést, mely 1 alkalommal újabb 1 évvel meghosszabbítható.

Járulékfizetést a tanulónak, hallgatónak - a korábbi gyakorlattal ellentétben - nem kell bejelentenie, azt a NAV automatikusan előírja a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő adatszolgáltatása alapján. Ezt meg lehet tenni átutalással vagy a régi csekkes megoldással, illetve az adóhatóság jóváhagyásával más is befizetheti helyettünk.

