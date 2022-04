Érettségi 2022: matek érettségi, angol érettségi - itt vannak a tudnivalók, érettségi feladatok

2022-ben írásbeli érettségi vizsga és szóbeli is lesz. Az érettségi vizsgák május 2-án kezdődnek. Mutatjuk, mikor lesz az angol érettségi, matek érettségi, történelem érettségi!

Hétfőn kezdődik az idei érettségi vizsgaidőszak,amely során 1162 helyszínen, várhatóan mintegy 114 700-an érettségiznek - közölte az Oktatási Hivatal. Az írásbeli vizsgákat május 2. és 23. között rendezik meg. 2021-ben és 2020-ban a koronavírus-járvány miatt csak írásban vizsgáztak a végzős középiskolások, idén azonban visszaáll a korábbi vizsgarend, így 2022-ben az írásbeli vizsga mellett már szóbeli vizsga is vár a diákokra.

A hétfői magyar érettségi vizsga - amelyből középszinten 70 944, emelt szinten pedig 2209 tanuló ad számot tudásáról - után kedden matematika érettségi vizsga lesz, ahol mintegy 69 ezren középszinten, több mint 5000 pedig emelt szinten vizsgáznak. Szerdán, a történelem érettségi vizsgán középszinten több mint 66 ezer, míg emelt szinten mintegy 8000 diák érettségizik majd.

Csütörtökön tartják az angol érettségi vizsgákat, amelyre középszinten több mint 49 ezren, emeltre pedig csaknem 20 ezren jelentkeztek, a másnapi német nyelvi vizsgákra középszinten majdnem 12 ezren, emelt szinten több mint 2600-an vállalkoztak - ismertette az Oktatási Hivatal. Az emelt szintű szóbeli vizsgák június 1. és 9., a középszintű szóbeli vizsgák június 13. és 24. között lesznek. Rendes érettségi vizsgából lesz a legtöbb, a végzős tanulók közül 342 926 ilyen vizsgát tesznek majd. A már érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők csaknem 10 ezer ismétlő vagy kiegészítő vizsgára jelentkeztek, az előrehozott vizsgák száma 30 478, a szintemelő vizsgáké 13 952, a pótló és a javító vizsgáké pedig együttesen 2255.

Milyen szakokra nem kell emelt szintű érettségi 2022-ben?

2020 óta az egyetemi jelentkezéshez kötelező legalább egy tantárgyból emeltszíntű érettségit tenni. Azonban több szaknál mindegy, hogy melyik tantárgyból teszünk emeltszintű érettségit, így az agrármérnöki karon, a gazdaságtudomány képzési terület egyes szakjain, az orvos-és egészségtudomány egyes szakjain valamint a pedagógusképzési terület és a sportudományi képzési területen szintén vannak szakok, amelyekre bármilyen emeltszintű érettségivel jelentkezhetünk.

Nem kell emelt szintű érettségi a kétéves (diplomát nem adó) felsőoktatási szakképzésekhez sem, és ezeken a szakokon a minimumponthatár is alacsonyabb: az emelt szintű érettségiért (ha szereztetek ilyen típusú bizonyítványt) kapható többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül minimum 240 pontot kell gyűjtenetek. A könnyítés jól jön azoknak a középiskolásoknak, akik nem érzik magukat elég felkészültnek a nehezebb, de több pontot érő emelt vizsgához, vagy érettségi eredményük alapján nem kerülhetnének be a kiválasztott alapszakra. Ha vállalják a kétéves kitérőt, végül az alapszakos diploma is meglehet.

Mikor kezdődik az érettségi?

A tavaszi érettségik 2022. május 2-án, hétfőn kezdődnek, az írásbelik egészen május 23-ig tartanak. A tervek szerint megmarad az első héten a 9 órai kezdés, amit még a 2020-as érettségi időszakban, a járvány miatt vezettek be. Az emelt szintű szóbelikre 2022. június 1-9. között, a középszintűekre június 13-24. között kerül sor.

A magyar érettségi május 2-án lesz, 9 órai kezdéssel. Május 3-án matematika érettségi, szintén 9 órai kezdéssel. A történelem érettségi május 4-én lesz, az angol május 5-én, a kémia május 10-én, 9 helyett 8 órai kezdéssel. A földrajz érettségi május 10-én 14 órakor lesz. A szóbeli érettségi vizsgák két körben lesznek megszervezve, az emeltszintű szóbeli 1-9 között, míg a középszintű 13-24 között.

Hány óráig tart az érettségi?

A vizsgázóknak középszinten 180 perc áll a rendelkezésükre az írásbeli vizsgákra, a szóbeli vizsgákra pedig 15 perc, emeltszintű érettségin 240 perc, valamint 20 perc lesz a vizsga.

A Felvi.hu oldalán már közzétették azt a táblázatot, amelyben megnézhetitek, hogy melyik szakra miből kell érettségizni, és miből kötelező az emelt szintű érettségi. A táblázatok tartalmazzák az adott képzési területen az egyetemek által közösen kiválasztott és a felvétel feltételéül meghatározott érettségi vizsgatárgyakat és a vizsgák szintjét. A matematika érettségi, a történelem érettségi vagy akár a magyar érettségi tételsorát, az érettségi feladatsorokat megtaláljátok itt.

Mi lesz az érettségiben?

Szóbeli és írásbeli terén is a korábbi évekhez hasonlóan, most is sok diák aggódik. Az Oktatási Hivatal honlapján azonban már vannak mintafeladatok az idei érettségihez, valamint az előző évek feladatsorai is elérhetőek, így a diákok azokból is tudnak készülni.

Tavaly a magyar érettségin az 1848-49-es szabadságharc szónokairól, például Kossuth Lajosról és Jókai Mórról szóló szöveget kell értelmezniük az érettségizőknek, mint ahogy arról mi is írtunk. Az első feladatsorban, amelyre összesen 90 perc van, egy 700-1000 szavas szöveget kell elolvasni, majd ez alapján megoldani 11 feladatot: meg kell keresni a szövegben elhangzó érveket, megállapításokat, illetve értelmezni a logikai-tartalmi kapcsolatokat. Ezekkel a feladatokkal maximum 40 pontot lehet szerezni. Az elmúlt évek középszintű – vagyis több tízezer végzős középiskolást érintő – vizsgáin a legtöbbször József Attila-verset kaptak a diákok, de Arany János és Tóth Árpád is legalább háromszor tétel volt az írásbelin. Magyar érettségi mintafeladatokat itt találhattok.

A matek szóbeli vizsga témaköreiben ott van a logaritmus fogalma és azonosságai, az exponenciális és a logaritmusfüggvény, és az inverzfüggvény, de egyenletekből is bővelkedik a tételsor. Matek érettségi mintafeladatokért az Oktatási Hivatal honlapján találtok, itt a korábbi tételsorokat is megtalálhatjátok. Az írásbelin pedig tavaly a szöveges feladatban egy egészségpénztári számlára beérkező összegből, és a levonásból kellett kiszámolni a tényleges jóváírást.

A feladat szövege pontosan így szólt:

Ha egy egészségpénztári számlára befizetünk egy összeget, akkor abból először levonnak 6% működési költséget, és a fennmaradó összeget írják jóvá a számlán. Hány forintot írnak jóvá a számlán 150 000 Ft befizetése esetén?

A töri érettségin is sokan szeretnének maximum pontokat szerezni, az Eduline össze is szedte a legjobb tippeket arra, hogy melyek azok a slágertémák, amelyek szinte minden évben előkerülnek. A vizsgák közép- és emelt szinten is ugyanolyan felépítésűek, már ami a témákat illeti: 60%-ban magyar és 40%-ban egyetemes történelmet érintenek a feladatok, a feladatok fele 1848 előtti, a másik fele ’48 utána történelmet kér számon. Mint írták, ez alapján megnézzük az előző évek feladatsorait, akkor legtöbbször az Árpád-házi uralkodók, a reformkor, dualizmus, Horthy-korszak, Kádár- és Rákosi-korszak került elő, ráadásul ezek mindegyike olyan témakör, ami több szempontból is megközelíthető, több feladattípus is foglalkozhat velük. A töri érettségi mintafeladatait itt nézhetitek át.