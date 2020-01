Teljes adókedvezményt kapnak ezek a magyar nők: mennyibe kerül az nekünk?

A kormány a háromgyerekes családanyákra is kiterjeszti a személyi jövedelemadó mentességet, ők egész életükben mentesülnek majd az szja-fizetés kötelezettsége alól. Ennek jelentős hatása lesz a költségvetésre is.

Az országban 38 ezer négygyerekes, és 136 ezer háromgyerekes család van a KSH adatai szerint, így a támogatottak köre 4-5-szörösére nő - írja a Portfolio. Sok esetben azonban ezek az anyák nem aktív keresők, így nem érint automatikusan mindenkit az szja-mentesség.

Ráadásul ezek a nők még munkaképes korban is nagyon inaktívak a munkaerőpiacon, azaz kevés szja-jövedelmet szereznek. A háromgyerekes nők azonban aktívabbak, tehát a költségvetési hatás is jelentősebb lehet. A portál számításai szerint az évezred elején a háromgyerekes szülők aktivitási rátája 68 százalék volt, a négygyermekeseké 33.

Növeli a hatást, hogy a háromgyerekes nők több ideig is jelen vannak a munkaerőpiacon, mert a gyerekvállalás időszaka rövidebb, és a munkábaállás lehetősége is nagyobb. Összességében ez azt jelenti, hogy az új intézkedés több pénzt hagy a családoknál, a költségvetésre gyakorolt hatása akár tízszerese is lehet a négygyermekes anyák támogatásához képest. Ez - csak nagyon durva első becsléssel - azt jelentheti, hogy a tavalyi konvergenciaprogram számából kiindulva 25 milliárd forintról jövőre akár 200-300 milliárd forintra is emelkedhet a sok gyereket vállaló nők állami támogatása.

