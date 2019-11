Nagyot szakít a magyar lottómilliárdos: így duplázhatja meg a vagyonát

Úristen, de jó lenne megnyertni ezen a héten lottót - mondogatják magukban magyarok százezrei hétről hétre. Ha azonban feltennénk nekik a kérdést, hogy mihez kezdenének, például az ezen a héten elvihető 2 milliárd 110 millió forinttal, az új lakáson, új autón és adósságtörlesztésen kívül, sokan nem nagyon tudnának mit kzdenia fennmaradó gigászi összeggel. Sőt, sokan azt sem tudják, mennyit ér ez a pénz: ha valaki a kedvenc futballklubját, a munkahelyéül szolgáló céget, vagy egy kiszemelt tengerparti villát vásárolna meg, akkor csalódott lenne, hiszen a kétmilliárd bár rengeteg pénz, világmegváltásra édes kevés. Nem mindegy azonban, hogy mit kezdünk vele, hiszen ha okosak vagyunk, akkor 5 év alatt akár közel 5 milliárdra is hízhat ez a pénz úgy, hogy valójában semmit sem csináltunk vele. Hogy lehetséges ez? Ezt mutatjuk be az alábbi cikkben, avagy: mibe fektesd a lottónyereményt, ha magas hozamkilátások mellett szeretnél nyugodtan aludni.

Megint 2 milliárd forint fölé kúszott a lottónyeremény, az Ötöslottón egészen pontosan 2 milliárd 110 millió forint lesz a nyeremény szombaton. Egy halandó ember számára az ilyen összeg örökre csak álom marad, és legtöbbünk azt sem tudná, hogy mit kezdjük ennyi pénzzel. Pedig amilyen könnyen jön, olyan könnyen is mehet: ez a pénzösszeg nem lenne elég ahhoz, hogy Magyarország legnagyobb tőzsdei vállalatában érdemi döntéshozatalra jogosító részvényhányadot szerezzünk, de roppant könnyen elolvadhat a pénz, ha például luxusautó-flottát kezdünk építeni, vagy vásárolunk 3-4 budai villát.

Persze okosan is fel lehet használni a kétmilliárdot - és érdemes is. Ha nem elég nekünk ez a pénz, (mert mondjuk világuralomra szeretnénk törni, vagy oda szeretnénk férni ahhoz az asztalhoz, ahol a nagy döntések születnek - erre a kétmilliárd édeskevés) számos befektetési lehetőség van, amivel növelhetjük ezt az összeget. Lássuk be, egy átlagembernek a kétmilliárd forint bőven elég, hogy még a dédunokái se szenvedjenek hiányt semmiből, mindenesetre ha már helyet keresünk a pénzünknek, szeretnénk azt olyan helyre tenni, ami azért fizet némi hozamot is. Mi most ebben a cikkben ezeket vesszük sorra.

A régi iskola - fektessünk ingatlanba

A befektetési célú ingatlanok nagyot mentek az elmúlt években a piac felívelésének köszönhetően, és bár most lassult a lakásárak növekedése Budapesten, még mindig el lehet érni 6 százalék körüli éves hozamokat. Ha ilyen számmal kalkulálunk, akkor az jön ki, hogy 5 év alatt a 2 milliárd 110 millióból 2 milliárd 823 millió lesz. Persze kockázatok vannak: az elkövetkező öt évben - ha minimális is az esélye - összeomolhat az ingatlanpiac, hosszú távon azonban általában az ingatlan jó befektetésnek minősül egy tartósan növekvő gazdaságban. Ez a fajta befektetés azonban igényel egyéb aktivitást is: a lakásokat bérbe kell adni, karban kell tartani, vagy épp az ezzel foglalkozó vállalatot kell üzemeltetni. Részben ide tartozik - de egyben már átvezet minket a következő befektetési típusra - de ez almúlt évek slágertermékei voltak az ingatlanalapok is, ezek azonban nem teljesen csak ingatlantulajdonnal bírtak.

Kockázatos termékek - ha nagyot akarunk szakítani

Itt lenne érdemes kitérni a tőzsdére, amelyhez mindössze egy értékpapírszámlára van szükség. Ha így rászabadulunk a részvénypiacra, akkor egyrészt aktív portfóliókezelésre is szükségünk lehet, ami időigényes, másrészt nem árt, ha rendelkezünk némi pénzügyi ismerettel. Persze még ennek birtokában is könnyen fejreállhatunk, ha ügyetlenkedünk a kereskedéskor.

A tőzsdén kereskedhető termékeket gyűjti csokorba a befektetési alap: ha ebből vásárolunk, akkor odaadjuk a pénzünket egy alapkezelőnek, amelyik azt befekteti részvényekbe vagy kötvényekbe. De miért jó ez? Azért, mert így megadjuk az esélyt magunknak, hogy a magas részvényhozamokból részesülünk, de nem kell minden nap a BÉT honlapja előtt görnyednünk, várva az esetleges esésekre. Persze a kockázat itt is fennáll - ezzel az eszközzel akár mínuszba is mehetünk, ez azonban az utóbbi időben kevésbé jellemző. Nézzük meg, hogy mennyit fialtak egy év alatt a legkiugróbb magyar befektetési alapok:

A BAMOSZ holnapján feltüntetett, lakosság számára is elérhető alapok közül a legmagasabb hozam 30 százalékot meghaladó volt, de a TOP10-ben szereplő alapok közül a "leggyengébb" is 15 százalékot hozott. Mondanunk sem kell, hogy az ilyen hozamokhoz azért irdatlan szerencse kell, mint ahogy az sem biztos (vagy inkább biztos, hogy nem), hogy az ilyen magas hozamok több éven át kitartanak. Ha rápillantunk a befektetési politika oszlopra, akkor az is egyértelmű, hogy a fentiek mind részvényalapok, azaz magas kockázatúak, több közöttük pedig feltörekvő piacokba fektet. Aki nyugodtan akar aludni, és nem akar attól félni, hogy a kétmilliárd forintja év végére 1,8 milliárdra apad, annak nem ajánlottak a fenti papírok.

De kiragadni a legjobb 10 terméket a befektetési alapok végtelen óceánjából nem szép dolog, ezért most bemutatjuk azt is, hogy a legnagyobb eszközértékű - azaz legkeresettebb - termékek mennyit fialtak egy év alatt:

Azért az látható, hogy a hozamok itt már jóval mérsékeltebbek, de még mindig kiemelkedően magasak. Az is látszik, hogy itt már nem a részvényalapok dominálnak, tehát aki biztonságosabb befektetésben gondolkodik, annak érdemes inkább ezekből az alapokból bevásárolni. De a lényeg: a 10 legnagyobb hozamú alapok átlagos hozama 18,3 százalék,

így 5 év alatt akár 4 milliárd 888 millió is lehet a ma befektetett kétmilliárdból.

A legnagyobb eszközértékű magyar alapok átlagos kamata 6,42 százalék, így pedig 5 év alatt 2 milliárd 880 milliárd forint érhető el. Majdnem pont akkorát, mint az ingatlanbefektetéssel. Ismét felhívjuk a figyelmet, hogy érdemes inkább ezt a hozamot irányadónak tekinteni, ha a befektetési alapokat vizsgáljuk, a legjobb 10 kiragadása kevésbé reprezentatív.

Ha jobb nem jut eszünkbe, még mindig ott az állampapír

A Magyar Állampapír Plusz kiemelt népszerűségnek örvend: az öt év alatt elérhető, fixen 4,95 százalékos éves átlagos hozam a jelenlegi alacsony hozamkörnyezetben kimagaslónak számít, magas likviditása és biztonsága sokakat ösztönöz arra, hogy bevásároljanak belőle. Noha az öt év alatt realizálható 2 milliárd 686 millió forint alacsonyabb, mint a fent felsorolt eszközök, talán ez jelentheti a legjobb megoldást, ha a leendő lottónyertes nyugodtan akar aludni, biztos hozam tudatában. Főleg úgy, hogy amennyiben nem csődöl be a magyar állam (erre azért az elmúlt 100 évben nem volt példa), akkor ez az évi 5 százalék évi 5 százalék marad.

Persze minden befektetés nagyszerű, és a fentiek közül bármelyik jobb választás annál, mintha a lottónyertes készpénzben vagy folyószámlán tartaná a pénzt. Ha pedig autó- és nyaralóvásárlásba kezd az illető, annál szinte bármi jobb. Mert ne feledjük: bár soknak tűnik a 2 milliárd forint, az igazán tehetségesek akár egy hét alatt is el tudják tapsolni.