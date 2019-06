Felelőtlen magyarok hordái lepték el a bankfiókokat: most még szerencséjük volt

Az Országgyűlés a mai napon döntött arról, hogy a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni törvényből következő adategyeztetési kötelezettség határidejét október 1-ig kitolja. Ez azt jelenti, hogy a jelenleg azonosítatlan kb. 1 millió számla biztosan megmenekül a zárolástól - egyelőre. Nem látszik ugyanis, hogy akik az elmúlt két évben nem szereztek tudomást az azonosításról, azokat a következő hónapokban hogy fogják elérni a bankok. Mindenesetre mielőtt elfogadták a törvényt, a fióklátogatás növekedése jelentős volt a hazai pénzintézetekben, egészen biztos, hogy ezután is lesz számos ügyfél, aki az utolsó pillanatra hagyja az azonosítást.

A bankok nekünk adott válaszaiban azt állították, hogy minden ügyfelet kiértesítettek, sokan az érintetteket több körben is. Hogy lehet az, hogy mégis volt körülbelül 1 millió számla, amely nem volt beazonosítva? Erre leginkább egy magyarázat látszik: sokan nem vették észre az értesítéseket.

Arról is lehetne vitát nyitni, hogy a bankok mennyire hatékonyan értesítették ki az ügyfeleket. Például aki csak a számlakivonatához csatolva kapott értesítést, az nem biztos, hogy észre is vette azt. Egészen biztos azonban, hogy számos ügyfél a többkörös értesítés ellenére sem vette komolyan a problémát, vagy egyszerűen nem vette figyelembe. Ezt tapasztaljuk az olvasói visszajelzések alapján is.

Arra pedig semmilyen garancia nincs, hogy ezek az ügyfelek a következő pár hónapban befáradnak a bankfiókba, és elvégzik az azonosítást. A médiában már így is sok kört futott a téma, ennél nagyobb nyilvánosságot nem is kaphatna, a legtöbb bank pedig több körben elvégezte az értesítés. Mitől lesz tehát jobb a helyzet nyár végén?

Kígyóznak a sorok a bankokban

Mindenesetre a törvény mai módosításáig a bankfiókok megteltek: sorra jelentkeztek be az ügyfelek, akik az utolsó pillanatra hagyták az adategyeztetést - legalábbis erről számolnak be a bankok a Pénzcentrumnak adott válaszukban. A Takarék például meghosszabbított nyitva tartással várta az ügyfeleket, mivel a nagyvárosokban 2-3-szoros forgalomnövekedést is tapasztaltak a fiókokban. A CIB is jelentős forgalomnövekedést tapasztalt, 1300-1400 ember látogatta a fiókokat az elmúlt napokban, csak az adategyeztetés céljából. Az UniCreditnél 50 százalékkal nőtt az ügyfélforgalom, az MKB is forgalomnövekedésről számolt be.

Ahogy az látható, a közelgő határidő egyre több embert mozgat meg - ezek közül azonban minden bizonnyal sokan úgy térnek be a bankfiókba, hogy az adategyeztetésen már átestek. Ezért paradox a helyzet: akik tudnak róla, vélhetően kevésbé érintettek (emiatt sokan pánikkeltésnek nevezik a dolgot), akik pedig nem szereztek tudomást róla eddig, honnan fognak ezután? Mindenesetre ebben a cikkben leírtuk, honnan tudhatod meg, hogy beazonosíthatott-e a bankod. Ha még adategyeztetés előtt állsz, ne hagyd az utolsó pillanatra!