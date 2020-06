Ez durva: közvetlenül kaphatnak brüsszeli forrásokat magyar városok, régiók

Egy minden eddiginél "zöldebb" irányt vehetnek a magyarországi települések a brüsszeli Régiók Európai Bizottságának új kezdeményezése révén, amelynek célja, hogy a városok és régiók az európai zöld megállapodás középpontjába kerülhessenek, miközben hozzájárulnak az Európai Unió (EU) fenntartható növekedési stratégiájához és az új koronavírus-járvány nyomában kialakult gazdasági krízis helyreállításához. A kezdeményezéshez kapcsolódó munkacsoport június 15-én, hétfőn alakult meg Brüsszelben, amelynek soraiban egy magyarországi képviselőt is üdvözölhetünk. Az online konferencián a HelloVidék is részt vett, majd interjút készítettünk a Régiók Európai Bizottságának hazai tagjával is.

A Régiók Európai Bizottsága (CoR) június 15-én elindította a "Green Deal Going Local" munkacsoport jövőbe mutató munkáját, amely tizenhárom helyi és regionális választott képviselőből áll. Az európai uniós szervezet célja annak garantálása, hogy az unió városai és régiói közvetlenül is részt tudjanak venni az európai zöld megállapodásban, az EU fenntartható növekedési stratégiájának számos kezdeményezésének meghatározásában, végrehajtásában és értékelésében, amelyek végső célkitűzése az éghajlat-semlegesség elérése a következő harminc évben, 2050-ig.

Hogy ezért miért fontos? Mert kézzelfogható és személyre szabott projekteket garantál szinte minden szakterületnek, közvetlen forrásokat biztosítva a városoknak és régióknak a zöld átmenet megvalósításához.

A "Green Deal Going Local" munkacsoportnak három fő célja van:

átfogó képet nyújthat az európai zöld megállapodásban szereplő számos szakpolitikai területről, miközben biztosíthatja a politikák koherenciáját és következetességét a dokumentumok és a kapcsolódó vélemények között.

a Régiók Európai Bizottságának a "zöld iránnyal" kapcsolatos, szervezeti kapcsolatainak megerősítése ahhoz, hogy a városokat és régiókat az éghajlati semlegesség felé vezető út középpontjába helyezzék.

Segítség a helyi és a regionális önkormányzatoknak a zöld átmenet helyi végrehajtása során felmerülő kihívások kezelésében, valamint az eredmények és a bevált gyakorlatok megosztása az Európai Unió egész területén.

A "zöld irány" biztosítása a COVID-19 helyreállítási stratégiájának a központi eleme és a Régiók Európai Bizottsága Környezetvédelmi, Éghajlat-változási és Energiaügyi Bizottságának (ENVE) kiemelt prioritása. Ha ennél több is érdekel a projektről, akkor olvasd el a HelloVidék teljes cikkét a témában!

Címlapkép: Getty Images