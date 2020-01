Egyre több magyar nyit ilyen számlát a bankban: milliókat kaszálhatnak vele

Elképesztően jól ment a tavalyi évben a tőzsde, a BUX közel 14 százalékot emelkedett. De mit kell tenni ahhoz, hogy az ember fia tőzsdézni tudjon? Először is szükség van hozzá egy értékpapírszámlára, aminek azonban különféle díjai lehetnek. Mi ezeket a díjakat gyűjtöttük össze intézményenként.

Magyarországon még mindig nem elég népszerű a tőzsde, bár az érdeklődés iránta egyre nagyobb, némileg nő a lakossági befektetések összege a tőzsdén. Ez teljesen érthető, hiszen a bankbetét 1 százalék alatti kamatot fizet, és sokaknak nem elég a Magyar Állampapír Plusz 5 százalékos éves kamata (ez öt éves átlag, mert a MÁP+ kamata lépcsőzetesen nő). Mindeközben a magyar tőzsde a tavalyi évben 14 százalékot emelkedett, azaz egy indexkövető alappal, vagy egy jól megválasztott részvénnyel szépen lehetett keresni.

Sokan feltehetik maguknak a kérdést, hogy miképp is kezdjünk neki, ha tőzsdézni akarunk. Az első lépésnek mindenképpen egy értékpapír-számla megnyitásának kell lennie. Ezt megtehetjük a bankunkban, de akár brókercégnél is. Pár dologra azonban érdemes figyelni, mert a díjstruktúra teljesen más, mint a hagyományos bankszámláknál, és a hirdetmények sem minden intézménynél elég átláthatók.

Először is tudni kell, hogy a számlavezetésnek van díja, amit havonta, vagy negyedévente is fix összegben feltüntethetnek. A fix összeg általában pár száz forint. Ezen kívül van állományi díj is, ami jellemzően a számlán tartott pénz 0,1-0,2 százaléka évente - de itt is figyelni kell, mert néha havi vagy negyedéves számokat tüntetnek fel.

Ha mindez nem lenne elég, akkor a tőzsdei tranzakcióknak is van díja: azaz ha veszünk egy részvényt, akkor a tranzakció 0,5-1 százalékát is kifizethetjük a banknak - érthető, hogy a hozamelvárásunkhoz ezt a számot hozzá kell adni. Akkor sem menekülünk, ha kifizetnénk a pénzt a számláról, mert sokszor a banki tranzakciónál is lehúznak minket valamekkora összeggel. Az alábbi táblázatban ezeket a díjakat gyűjtöttük össze intézményenként:

Azt tudni kell, hogy értékpapírszámlával nem csak részvényeket, de befektetési alapokat is vehetünk (0,5-2 százalékos díjért), de akár állampapírt is, aminek azonban nincs díja, hiszen ez rendeletileg tiltott. Ezen kívül külföldi tőzsdén kereskedhetünk még különféle fintech számlákkal is, mint a Revolut vagy eToro, és ezek sokszor olcsóbbak is a fenti számláknál. Annyi azonban biztos, hogy az értékpapírszámlák lehetnének kicsit áttekinthetőbbek.

Címlapkép: Getty Images