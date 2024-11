Komoly díjemelést jelentett be a magyar bank: minden lakossági ügyfelet érint, keményen fizethetnek

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az UniCredit Bank is megemeli 2025. február elsejétől a lakossági számlaköltségeket. A döntés mögött a megemelt banki adó, a tranzakciós illeték idei módosítása húzódik meg - szúrta ki a Bankmonitor. A szakértők emlékeztetnek: az OTP Bank, a K&H Bank, a CIB Bank is bejelentette már a díjemelést, a Raiffeisen Bank pedig olyan új számlacsomag értékesítését kezdte meg, melynél már az új adó alapján számítják a díjakat. Hamarosan a többi pénzintézet is hasonló döntést hozhat.

Címlapkép: Getty Images

