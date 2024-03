A tönk szélén táncol az ország kétharmada: kevesek luxusa a stabil, gondtalan élet Magyarországon

Az anyagi helyzetünk miatt komoly mentális és fizikai problémákkal nézünk szembe: tízből négy európai számolt be arról, hogy a pénzügyi gondjai negatívan hatnak az egészségére. A magyaroknak csupán közel a harmada él pénzügyileg stabil, stresszmentes életet az Intrum legújabb, Európai Fogyasztói Fizetési Felmérése szerint. A többség úgy érzi, hogy nehezen jut előre, és kételkedik abban, hogy képes-e változtatni pénzügyi helyzetén.

Annak ellenére, hogy a gazdasági mutatók némi javulást jeleznek, az Intrum legfrissebb Európai Fogyasztói Fizetési Felmérése (ECPR) szerint a hosszú távú pénzügyi gondok súlyos hatást gyakorolnak a fogyasztók mentális és fizikai egészségére. A követeléskezelő vállalatcsoport európai szintű felmérése szerint a megkérdezettek kevesebb mint fele (46 százalék) él pénzügyileg stabil, stresszmentes életet. Magyarországon ez az arány még alacsonyabb, mindössze 39 százalék, ami általános pénzügyi szorongást jelez.

A felmérés fontos demográfiai különbségekre is rávilágít: az X generációs és a női fogyasztók különösen pesszimistán vélekednek jövedelmi helyzetükről, miközben a Z és a boomer generáció tagjai gondolják a legnagyobb arányban úgy, hogy minden hónapban elegendő pénz áll rendelkezésükre ahhoz, hogy kényelmes, nyugodt életük legyen.

Az egészségünkön spórolunk

A pénzügyi stressz súlyos egészségügyi következményekkel jár, melyek a mentális és fizikai jólétre is kihatnak - tízből négy válaszadó arról számolt be, hogy a pénzügyi nehézségek negatívan befolyásolták egészségi állapotukat. A nők nagyobb része számolt be mentális egészségügyi problémákról anyagi helyzete miatt, a férfiak alacsonyabb arányban láttak összefüggést a két dolog között. A megkérdezettek harmada úgy érzi, hogy

a pénzügyi gondok nem csak rájuk, hanem közeli kapcsolataikra is negatív hatást gyakorolnak.

Az európaiak jelentős része kénytelen kompromisszumokat kötni egészsége terén pénzügyi helyzete miatt: a válaszadók közel fele elismeri, hogy inkább olcsóbb - ezzel együtt pedig gyakran kevésbé egészséges, jó minőségű - ételeket vásárol, valamint háttérbe szorítja például az edzőtermi bérlet megvásárlását. Ezt támasztja alá az is, hogy a megélhetési költségek növekedése miatt a magyarok háromnegyede hajlamosabb egy termék vagy szolgáltatás lehető legolcsóbb alternatíváját választani.

Rosszabbul látjuk a helyzetünket az európai átlagnál

A válaszadók közel fele úgy gondolja, hogy élete során nem lesz képes anyagi értelemben beérni szüleit, azaz például kevesebb megtakarítása, nyugdíja vagy ingatlantulajdona lesz. A magyarok többsége úgy érzi, hogy nehezen jut előre anyagilag. A tavalyi évben 85 százalék úgy ítélte meg, hogy a fiatal felnőttek egyre nehezebben jutnak ingatlantulajdonhoz Magyarországon, és háromnegyedük egyetértett azzal a kijelentéssel, hogy akármennyire is keményen dolgozik vagy próbál megtakarítani, nehezen válna jómódúvá.

Az ECPR felmérés rávilágít a hosszú távú anyagi gondok mélyreható következményeire, arra, hogy a pénzügyi nyomás valós és jelen van az élet minden területén. Az eredmények azt mutatják, hogy a folyamatos pénzügyi stressz és a bizonytalanság nem csupán anyagi nehézségekhez vezet, hanem komoly következményei vannak az európaiak életminőségére és kapcsolataira is.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

- mondta Üveges Judit, az Intrum értékesítési igazgatója.

Az anyagi stressz mellett a megkérdezettek jelentős része kételkedik abban, hogy képes-e változtatni pénzügyi helyzetén, ami tovább súlyosbítja a problémát. A válaszadók negatívan látják a helyzetüket, a magyarok azonban az átlaghoz képest is borúlátóbbak: míg az európaiak 27 százaléka kételkedik abban, hogy képes lenne jobban fizető állást találni, addig a magyarok 31 százaléka érez így.

Nagyfokú határozottságot mutat ebben a kérdésben a Z generáció, mivel 50 százalékuk bízik az előrelépésben.

Eközben a baby boomerek kiszorítva érezhetik magukat a munkapiacon, csak 21 százalékuk hisz abban, hogy feljebb léphet. A nyaralásra fordított kiadásokkal kapcsolatban erős bizonytalanságot fejezünk ki: az európaiak átlagosan abban bíznak, hogy megengedhetnek maguknak egy rendes nyaralást, azonban a magyaroknak közel fele (42%) pesszimista ezen a téren, vagyis úgy gondolja, hogy idén nem fog eljutni egy hét napos nyaralásra.