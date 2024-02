Így kaszálnak most nagyot az élelmes magyarok: hová mennek az állampapírból nyert milliárdok?

Majdnem megdőlt a lakossági állampapírok egy héten belüli értékesítési rekordja, miután az előző héten bruttó 172 milliárdnyi ilyen befektetést vásároltak a magyarok. Mi azonban arra voltun kkíváncsiak, hogy aki ezen a befektetési formán is túl szeretne nézni, akkor mi az a megtakarítási forma, ahová most nyugodtan teheti a pénzét. Süle-Szigeti Bulcsú szerint a bankbetétek és befektetési alapok jelenthetnek most jó alternatívát, Bence Balázs szerint ugyanakkor intő jel, hogy az állampapíro hozama is csökkenni fog.

172 milliárd forint volt a múlt héten értékesített lakossági állampapírok bruttó mennyisége - ezt közölte az Államadósság Kezelő Központ, és ma lapunk is beszámolt róla. Az összeg majdnem rekordnak számít a lakossági állampapírpiacon.

Nemrég kamatfizetés is volt, valamint lejárt az egyik állampapír-sorozat, tehát a befektetők a tőkéhez is hozzájutottak. Megkérdeztük a szakértőket, mit gondolnak erről, és kíváncsiak voltunk arra is, hogy meddig csökken a várakozásuk szerint az állampapírok hozama.

Rekordközeli értékesítés

A nyolcadik héten összesen 172 milliárd forint volt a lakossági állampapírok bruttó értékesített összege. Mint közleményében az ÁKK is közölte: ez az összeg egy hét alatt rendkívül magas, korábban csak egyszer fordult elő ennél magasabb arány - erről később még írunk.

Ha megnézzük a lenti infografikát, azt láthatjuk, hogy komoly előnnyel vezet a Fix Magyar Állampapír: ebből a típusból 56,7 milliárdért vásároltunk, ezt szorosan követi a Prémium Magyar Állampapír és némileg lemaradva az Egyéves Magyar Állampapír. Kifutónak tűnik ugyanakkor a MÁP Plusz és a nyomdai MÁP Plusz, az ő értékük gyakorlatilag értékelhetetlen. Utóbbiból egyetlen forintnyit sem adtak el.

Az állampapírokra nemrég kamatfizetés is volt, és az összeg nagysága arra enged következtetni, hogy a magyarok nagy százaléka amit nyert az állampapíron, azt vissza is forgatja. Megkérdeztük a szakértőket, hogy szerintük mi számít most a legjobb befektetésnek, akár abban az esetben is, ha valaki már másfelé is kacsintgatna.

Ez most a legnagyobb kedvenc

Süle-Szigeti Bulcsú, a Bankmonitor szakértője szerint bár az összeg tényleg nagyon magas, nem rekord, mert előfordult egy hét alatt már 200 milliárd feletti összeg is. Az állampapírok sikere pedig egyáltalán nem meglepő.

A 172,8 milliárd forintos heti értékesítés valóban rendkívül nagy mennyiség, ugyanakkor láttunk már ennél magasabb számot is, legutóbb az egyik PMÁP-sorozat kivezetésekor, 2023. év végén volt példa 200 milliárd forint fölötti heti értékesítésre is. A hatalmas vásárlási kedvet a mostanra időzített kamatfizetési hullám okozta: a frissen kézhez kapott kamatokat a megtakarítók jellemzően ismét állampapírokba fektették be. A statisztikák alapján azt látjuk, hogy a 3 év futamidejű, évi 7%-ot termelő Fix Magyar Állampapír lett a legnagyobb kedvenc, a jelenlegi kamatkörnyezetben ezt ítélik a leginkább versenyképesnek a lakossági befektetők

- fogalmazott Süle-Szigeti Bulcsú. Arra is kitért, hogy az állampapírokon túl tekintve a bankbetétek lehetnek most a legjobbak a befektetések piacán, de itt is van bizonyos adóteher.

Az állampapírokhoz hasonló kockázati szinten a bankbetétek és bizonyos alacsony kockázatú befektetési alapok jöhetnek szóba. A bankbetétek kamata előre ismert, de bankonként nagyon eltérő, jelenleg adózás után 5-6% közti éves kamatot lehet elérni a legkedvezőbb ajánlatokkal. A befektetési alapok hozama csak utólag derül ki, előre nem ismert, és ugyancsak számolni kell az adóterhekkel. Arra is van mód, hogy egy bankbetét vagy befektetési alap nyeresége adómentes legyen, de ehhez 5 évre el kell köteleződni egy tartós befektetési számla mellett, tehát a lakossági állampapírokhoz képest lényegesen rugalmatlanabb megoldásról van szó

- tette még hozzá az elemző.

A részvénypiac agyonveri az állampapírt

Bence Balázs, a Portfolio Trader kereskedési vezetője a Pénzcentrumnak azt mondta, hogy a részvénypiac is jó alternatíva lehet az állampapírokon túli világon is, ezek hozamai jóval magasabbak.

A Bónusz Magyar Állampapír hozama jelenleg magasabb mint a PMÁP. 8,37% a 7,9% ellen. Ha valaki pár éves időtávra szeretne befektetni, vagy biztosan szüksége lesz a pénzre pár év távlatában, akkor nincs jobb, mint az állampapír. Ha azonban nem kell a kockázatmentes állampapírhozam, akkor gondolkozzunk hosszabb távra, mint 15 év. Emellett ott a részvénypiac is, a hosszútávú tőzsdei hozamok az elmúlt 200 évben péppé verték az állampapírokat

- fogalmazott a szakértő. Azt is elmondta, hogy természetesen várható az állampapírok hozamának csökkenése, ez ugyanis szoros összefüggésben van az inflációval.

Az infláció a 2023-as év eleji 25%-ról idén januárra 3,9%-ra csökkent. Az inflációval együtt csökkenti a jegybank az alapkamatot, ami magával hozza az állampapírok hozamcsökkenését. Az év hátralévő részében 4-5,5% közötti infláció várható, ehhez képest azért egy 2% reálhozam kéne, hogy népszerű maradjon az állampapír, ez körülbelül 6-7%-os kamatokat jelent. Tehát még kicsit lejjebb csúsztatnak az új kibocsátású lakossági állampapírhozamok

- fejtette ki kérdésünkre Bence Balázs.

Kokas Norbert, az Accorde Alapkezelő Zrt. értékesítési igazgatója megkeresésünkre azt mondta, hogy szerinte azért nem kell elengedni az állampapírokat, de ha valaki másfelé is nézne, annak is a rendelkezésére állnak lehetőségek.

Az összes februári kamatfizetésből és a 2024/I lejáratból nagyságrendileg 500 milliárd forint érkezett a számlákra, amiből mindössze 172 milliárd forintért, tehát a beérkező harmadáért vásároltak lakossági állampapírt a befektetők, ami egyáltalán nem nevezhető kiugró mennyiségnek. Az ÁKK friss adatai szerint a legkeresettebb az évi 7 százalékot fizető, 3 éves futamidejű Fix Magyar Állampapír, ami leginkább annak lehet jó választás, aki a kamatok további csökkenésére számít. A második helyen végzett a Prémium Magyar Állampapír új sorozata, melynek ugyan jelentősen romlottak a kondíciói, de könnyen lehet, hogy ezek az információk még nem jutottak el mindenkihez, vagy magyarázható azzal, hogy eddig is jól bevált, vélhetően ezután is jó lesz. A képzeletbeli dobogó harmadik fokára állhatott fel az Egyéves Magyar Állampapír, ami inkább átmeneti befektetésként funkcionál jól, amíg nem talál valaki jobb lehetőséget. Úgy gondoljuk, hogy az állampapír a jövőben is a megtakarítási portfóliónk része kell, hogy legyen, de a megtakarítási céltól és főként az időtávtól függően érdemes lehet más lehetőségekben is gondolkodni

- fogalmazott Kokas Norbert. Elmondta még, hogy természetesen előfordulhatnakk majd kamatcsökkkenések, de ez az inflációtól függ, tehát leginkább a nemzetközi piac történéseire kell figyelni.

Az előttünk álló időszak egyik meghatározó kérdése, hogy mit lépnek a globális jegybankok. Ha túl gyorsan lazítanak, az infláció újra felütheti a fejét, amire újabb kamatemeléssel kell reagálniuk és ez a kötvénypiaci hozamok emelkedésével jár. Ha viszont sikerül tartós győzelmet aratniuk az inflációt felett és mindezt úgy, hogy közben életben tartják a növekedést is, akkor jöhetnek további kamatcsökkentések, melyek az állampapírok hozamát is lejjebb tolhatják. Kockázatok közül a geopolitikai feszültségeket emelném ki, melyek több fronton is zajlanak a világban. A háborús konfliktusok eszkalálódása mindig inflatorikus, ezért érdemes kiemelt figyelemmel követni az eseményeket és az ezzel kapcsolatos híreket. A hazai piaci folyamatokra jelentős hatást gyakorolnak a nemzetközi trendek, így azoktól elvonatkoztatni nem tudunk. Ugyanakkor, ha az ÁKK a jövőben is szeretné fenntartani a lakossági érdeklődést az állampapírok iránt, akkor továbbra is érdemes prémiummal áraznia ezeket a befektetéseket. A jelenlegi kondíciók finomhangolását elképzelhetőnek tartjuk, de drasztikus és gyors változtatásra egyelőre nem számítunk

- tette hozzá az értékesítési igazgató.

OTP: Deviza, más eszközök is nyerők lehetnek

Az OTP szakértőit arról kérdeztük, vajon mi okozza, hogy már nem a Prémium Magyar Állampapír a legnépszerűbb. Szerintük ez a hozamok csökkenésével magyarázható, de továbbra is fontos szereplője a hazai befektetési piacnak.

A lakossági állampapírok továbbra is részét képezik egy hazai befektetési portfoliónak, hiszen forintban az alacsonyabb kockázatú termékek között attraktív befektetési lehetőséget jelentenek. A termékcsoporton belüli népszerűség ugyanakkor folyamatosan változik, hiszen a változó gazdasági környezet nagyban befolyásolja a várakozásokat az egyes termékek hozampotenciálját illetően. A PMÁP az elmúlt időszakban kiemelkedő kamatot fizetett a megugró infláció miatt, ugyanakkor az inflációs várakozások a következő évekre már jóval alacsonyabbak, ami a termék kamatozásában is tükröződni fog. Bár továbbra is érdemes infláció követő kötvényeket is a portfoliókban tartani, teljesen ezekre maximalizálni a portfolió konzervatív részét már nem annyira racionális, mint az előző években. Jelenleg, a várható inflációs pályákkal számolva már nem ez a legmagasabb hozammal kecsegtető lakossági állampapír

- fogalmaztak megkeresésünkre. Elmondták azt is, hogy szerintük most merrefelé érdemes kacsintgatni a megtakarításra szánt pénzzel.

Még a lakossági papírok esetében sem tudjuk mindig pontosan számszerűsíteni, hogy mekkora lehet a hozamunk, hiszen pedálul a változó kamatozású papírok esetén ezt nem tudjuk biztosan előre, így azt megmondani, hogy most melyik befektetéssel járunk a legjobban, biztosan senki nem tudja. Ugyanakkor továbbra is igaz, hogy portfólióban érdemes gondolkodnunk, és láthatóan az extra magas PMÁP kamatoknak vége, tehát szakmailag megalapozott, ha diverzifikálunk, devizában és más eszközosztályok, termékek irányába. Természetesen mindig vannak meglátásaink a piacról és most is látunk érdekes befektetési lehetőségeket, de mielőtt ezekbe beleugranánk, fontos mérlegelni az egyéni befektetési preferenciáinkat (mint például a kockázatviselés és a likviditás)

- tették még hozzá.