Íme a letiltott videó: Halmi Bence, Szekeres Christina és tamas.first titkai

Egy pontosan meg nem nevezett „rágalmazási panasz” miatt letiltotta Magyarországon a YouTube az ún. "get-rich-quick schemes" tartalmakról szóló tényfeltáró videónkat. A Pénzcentrum vlogja, a CashTag a módszerre jellemző sémákra igyekezett magyar példákat is hozni, elsősorban Halmi Bence, Szekeres Christina és tamas.first publikus videóiból. A Pénzcentrum vitatja a bejelentést, melyet direkt támadásnak tekintünk, és kiemeljük, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága rendkívül kiemelt jelentőségű alapjog a demokrácia világában, és meglátásunk szerint a bejelentő súlyosan sérti ezen alapjogokat.

Alig néhány nappal a megjelenés után, nagyjából 50 ezres nézettségnél, a "tartalomra vonatkozó rágalmazási panasz" miatt a YouTube letiltotta Magyarországon az „Így keresi rommá magát rajtad Halmi Bence, Szekeres Christina: a nagy "get-rich-quick scheme" buli ” című tényfeltáró videónkat. Az anyagról szóló cikkünket itt tudjátok elolvasni, a videót pedig feltöltöttük egy másik platformra is, így cikkünk végén meg is nézheted.

Mielőtt belemennénk a részletekbe, annyit érdemes tudni a YouTube irányelveiről, hogy a Google tulajdonában lévő videómegosztó sosem vizsgálja a bejelentés jogi hátterét, hanem automatikusan tiltja (vagy régiós korlátozást alkalmaz, mint az történt ebben az esetben is, hiszen a videó csak Magyarországon nem érhető el) az adott videót. Mielőtt valaki felhorkanna, hogy mégis micsoda eljárás ez, itt mindjárt szögezzük le, hogy egy globális méretű videómegosztónak nem sok más esélye van arra, hogy betartassa a hatályos nemzetközi és helyi jogszabályokat. Ugyanis nem lehet akkora apparátust fenntartani, ami ellenőrizni tudja a temérdek jogi természetű bejelentést a tartalmakkal kapcsolatban. Így marad a direkt megoldás és az utólagos jogorvoslat.

A tiltás után természetesen a YouTube lehetőséget biztosít jogorvoslatra, ez azonban több hetet is igénybe vehet. A faramuci a dologban az (és ezt most itt félve írjuk le, mert nem akarunk tippeket adni sértődött/más véleményen lévő nézőknek), hogy a bejelentésre vonatkozóan gyakorlatilag nincsenek meghatározva szigorú követelmények, akár egy troll is benyújthat eltávolítási/letiltási kérelmet, mindenféle hivatkozott jogalap nélkül. Így megfelelő jogi ismeretek, vagy esetünkben dedikált médiajogász nélkül sokan kénytelenek beletőrődni az adott helyzetbe.

Rágalmazás vagy a közügyek szabad megvitatása?

És akkor nézzük a konkrét esetet. A YouTube szabályzata rágalmazás esetén a hazai jogra utal vissza (ezért is kizárólag Magyarországon lett letiltva a tartalom), így a magyar szabályozás a mérvadó. Magyarországon a rágalmazást a Büntető Törvénykönyv (Btk.) írja le. E szerint, „aki valakiről más előtt a becsület csorbítására alkalmas tényt állít, híresztel, vagy ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezést használ, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.” A törvényben fontos elem azonban, hogy

nem büntetendő rágalmazás miatt annak a cselekménye, aki a meghatározottakat a közügyek szabad megvitatása körében sajtótermék vagy médiaszolgáltatás útján követi el, feltéve, hogy cselekménye nem irányul a sértett emberi méltóságának nyilvánvaló és súlyosan becsmérlő tagadására.

Nos, meglátásunk szerint éppen az imént idézett passzus értelmében biztosan nem áll meg a rágalmazás, mert – egyrészről – nincs a videóban becsület csorbítására alkalmas tényállítás (a vélemény-nyilvánítás nem tényállítás, így nem jöhet szóba e körben), másrészről pedig tényfeltáró anyagunk eklatáns példája a közügyek szabad megvitatásának.

Itt indokoltnak tartjuk, hogy néhány szót ejtsünk a véleménynyilvánítás- és a sajtó szabadságáról is. A paragrafusok nyelvén ez azt jelenti, hogy mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításra, továbbá arra, hogy a közérdekű adatokat megismerje, illetőleg terjessze. A véleménynyilvánítás szabadsága rendkívül kiemelt jelentőségű alapjog a demokrácia világában. Így meglátásunk szerint a bejelentő súlyosan sérti ezen alapjogokat. És csak zárójelesen jegyezzük meg, hogy etekintetben a YouTube felhasználási feltételei és joggyakorlata is hagynak kívánnivalót maguk után.

A Pénzcentrum, és kiadója a Portfolio Csoport természetesen ezúttal is mindent megtesz, hogy - betartva a YouTube irányelveit - jogorvoslattal éljen, és mihamarabb újra elérhető legyen oknyomozó anyagunk a YouTube-on is. Viszont tisztában vagyunk azzal is, hogy a hatályos törvényeket betartottuk, így addig is, nem látjuk akadályát annak, hogy itt a Pénzcentrumon újra elérhetővé tegyük az anyagot. Íme az „Így keresi rommá magát rajtad Halmi Bence, Szekeres Christina: a nagy "get-rich-quick scheme" buli ” című videónk: