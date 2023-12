Ide teszik az élelmes magyarok a pénzüket az utolsó pillanatban: mégis, mit tudhatnak?

Múlt héten véget ért egy korszak, mostantól másfél évig nem vásárolható az inflációkövető Prémium Magyar Állampapír. Van ugyan új PMÁP-sorozat, de az első 1,5 évben fix kamatot fizet, és rövid távon jóval kedvezőtlenebb megtérüléssel kecsegtet. Ennek következtében hatalmas összegek mozdultak meg az utolsó napokban: a befektetők igyekeztek lecsapni a hamarosan megszűnő lehetőségre - közölte a Bankmonitor.

Az Államadósság Kezelő Központ november 22-én jelentette be, hogy az eredetileg tervezett időpontnál jóval korábban, már november 28-án lezárja az inflációkövető állampapír értékesítését. Az új Prémium Magyar Állampapír-sorozat kamatozása az első 1,5 évben nem követi az inflációt, hanem elődjénél jóval alacsonyabb (évi 9,9%-os) fix kamatot fizet.

Rekordösszegben fogyott a régi PMÁP

A kondíciók rosszabbodása természetesen arra motiválta a megtakarítókat, hogy az utolsó napokban még vásároljanak be a kivezetésre kerülő PMÁP-ból. Ennek jelei a Bankmonitor szakértői szerint már a bejelentés hetén is megmutatkoztak: a befektetők a korábbi hetek átlagos összegének kb. háromszorosáért, 91,6 milliárd forintért vásároltak Prémium Magyar Állampapírt.

Az igazán nagy roham viszont az utolsó két napra maradt. Múlt hétfőn és kedden még lehetett kapni a régebbi papírt, így sejteni lehetett, hogy azon a héten is sok pénz áramlik majd a befektetésbe. Végül az adatok is igazolták ezt a feltételezést: a múlt heti közel 190 milliárd forintos eredménnyel egész éves rekordot döntött a PMÁP értékesítése. Sőt, nem csak a Prémium Magyar Állampapírt, de az összes lakossági állampapírt együttesen vizsgálva is rekordról beszélhetünk, múlt héten a 226 milliárd forintot is meghaladta a lakossági papírok értékesítése. (Az eddigi rekordot egy januári hét tartotta, 217 milliárdos értékkel.)

A 48. heti értékesítési adatok természetesen tartalmazzák a szerdán útjára induló 2032/I PMÁP-sorozatot is, de egyértelmű, hogy a teljes összeg túlnyomó többsége a rövid távon sokkal kedvezőbb kondíciójú 2033/I sorozatba áramlott. Erről árulkodik az a tény is, hogy a kivezetés előtti utolsó két napon összesen 180 milliárd forintot bocsátott még rá az ÁKK a korábban meghirdetett, összesen 600 milliárd forintnyi mennyiségre.

Az ÁKK adatai szerint a PMÁP 2033/I sorozat minden idők legnépszerűbb lakossági állampapírjának tekinthető, összesen csaknem 780 milliárd forint névértékben vásárolták a befektetők. Ha pedig együtt vizsgáljuk az összes Prémium Magyar Állampapírt, akkor november végén már 7 000 milliárd forint környékén járhatott a teljes állomány – ezt pontosan csak december közepén látjuk majd a statisztikákban.

Mit tud az újdonsült Prémium Magyar Állampapír?

Mivel az idei átlagos infláció minden bizonnyal 17,8-17,9% környékén lesz, így a Bankmonitor szakértői szerint borítékolható, hogy a legkisebb kamatprémiumú PMÁP-sorozatok is példátlanul nagy, 18% feletti kamatot termelhetnek a jövő évben kezdődő kamatperiódusukban. A magasabb kamatprémium pedig értelemszerűen magasabb kamatot is eredményez, így lesznek olyan papírok, melyek a kamatfordulót követően egy éven keresztül 19%-ot meghaladó nyereséget biztosítanak.

Innen nézve máris érthető, hogy miért döntött az ÁKK a fix 9,9%-os kamatozású PMÁP bevezetéséről. Az új papír első kamatperiódusa meglehetősen hosszú, kb. másfél év, és ez idő alatt a kamatozás nem igazodik az inflációhoz. Az inflációkövető kamatozás csak 2025. áprilisában kezdődik majd meg, eleinte 0,5 százalékpontos kamatprémiummal, az utolsó 3 évben pedig már 1 százalékpontossal. Az idő előrehaladtával egyre kedvezőbbé váló papír akár arról is meggyőzheti a megtakarítókat, hogy lejáratig tartsák a befektetésüket.

Felmérést készít a Pénzcentrum!