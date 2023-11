Fontos változás a hazai ATM-eknél: indul a bankok háborúja, erről jobb, ha minden ügyfél tud

Új ATM stratégiával tör előre az egyik nagybank, amely mérlegfőösszeg alapján jelenleg a második pozíciót tölti be a hazai pénzintézetek rangsorában – írja a Bankmonitor. A több mint 10 milliárdos beruházással a legtöbb ATM-mel rendelkező bank címéért aligha kell tovább küzdenie.

Az MBH Bank jövő év végére közel duplájára növelné ATM-jei számát, ezen belül a készpénzbefizetésre is alkalmas készülékek száma a triplájára nőhet a pénzintézet tervei szerint – írja a Bankmonitor.

Az ATM hálózat fejlesztésével az eszközök modernizálása is megtörténik, korszerűbb és bővített funkcionalitással ellátott készülékek jöhetnek, ráadásul olyan helyekre, ahol erre az ügyfelek részéről nagyobb igény mutatkozik.

Jelenleg közel 900 helyszínen rendelkezik a bank ATM-mel, a jövőre megvalósuló fejlesztésnek hála a bankautomaták száma elérheti az 1600-at. A készpénzbefizetésre is alkalmas eszközök számának triplázása komoly segítséget jelenthet a lakossági ügyfelek mellett főként vidéken a kis- és középvállalkozásoknak a napi készpénzes bevétel bankszámlára történő befizetésében.

A pénzintézet emellett közel 500 bankfiókkal rendelkezik, amelyből több mint 450 helyszínen pénztár is az ügyfelek rendelkezésére áll. Összesen tehát több mint 1400 fizikai hely a jövő évtől nagyságrendileg 2000-re bővül, emellett pedig a bank digitális csatornái is az ügyfelek rendelkezésére állnak: videobankon keresztül minden munkanapon, míg telebankon a hét bármely napján intézhetnek ügyeket, ahogyan non-stop nyitva áll az MBH netbankja és mobilbanki appja is.