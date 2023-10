A tönk szélén táncol a magyarok jelentős része: mi lesz velük, ha jön egy váratlan kiadás?

Noha az elmúlt években minden korosztály számára felértékelődött a takarékoskodás és a pénzügyi öngondoskodás fontossága, van hova fejlődni ezen a téren az Allianz 2023-as globális vagyonosodási jelentése szerint.

A magyar háztartások bruttó pénzügyi eszközállománya 38 százalékkal nőtt 2019-2022. között, ám inflációval kiigazítva a bővülés mindössze 11 százalék – derült ki az Allianz 2023-as globális vagyonosodási jelentéséből. Eszerint bár ez a növekedés optimizmusra ad okot, és a tapasztalatok azt mutatják, hogy az elmúlt évek bizonytalanságai és gazdasági nehézségei miatt minden korosztály számára felértékelődött a takarékoskodás és a pénzügyi öngondoskodás fontossága, ennek ellenére a lakosság mintegy 80 százalékának még mindig nincs érdemi megtakarítása, több mint 30 százalékának pedig vésztartaléka sem. Az Allianz Hungária éppen ezért most összegyűjtött 5 egyszerű tippet a megtakarítási céljaink megvalósításához.

Készítsünk költségvetést és rendszeresen vizsgáljuk is felül

A pénzügyi tudatossághoz vezető út első lépése, hogy tisztában legyünk a bevételeinkkel és a kiadásainkkal. A céljaink elérése érdekében ajánlott minden hónapban megtervezni a várható költségeinket, ami segít átlátni a prioritásainkat, a lehetőségeinket, és visszafogni az impulzusvásárlásokat. Érdemes rendszeresen, már a fizetésünk beérkezésekor félretenni egy havi fix összeget, amelyet a váratlan kiadásokra, illetve a hosszú távú megtakarítási céljainkra szánunk. A pénzügyeink rendszeres áttekintésével és felülvizsgálatával nemcsak könnyebben hozhatunk meg tudatos döntéseket, de komoly összegeket is megspórolhatunk.

Minél fiatalabb korban kezdjünk el takarékoskodni

Jó, ha tudjuk, hogy minél később kezdünk el megtakarítani egy-egy cél érdekében, annál nagyobb összeget kell félretennünk havonta. Így a befektetendő összeg is folyamatosan nő, minél később jut eszünkbe a nyugdíjunk, a gyermekeink jövője, vagy akár egy lakásfelújítás. Például, ha 37 évesen kezdünk el spórolni a nyugdíjunkra, akkor 5 százalékos hozamfeltételezés mellett kétszer annyit kell havonta félretennünk ahhoz, hogy ugyanannyi megtakarításunk legyen, mint ha már 25 évesen elkezdtük volna. Ám soha nem késő elkezdeni takarékoskodni, hogy idős korunkban vagy vészhelyzetben ne kerüljünk anyagi krízisbe!

Ma már egyre népszerűbb megtakarítási forma a befektetéssel egybekötött életbiztosítás, ami a családalapítástól kedzve a nyugdíjas éveinkre való felkészülésig számos különböző élethelyzethez, a rövid és középtávú anyagi céljaink eléréséhez is jelentős segítséget nyújthat

– mondta Bencsik Tamás, az Allianz Hungária Zrt. Személybiztosítások Igazgatóságának vezetője.

Az élethelyzetünknek megfelelően alakítsuk megtakarításainkat, biztosításainkat

A különböző életszakaszokban és élethelyzetekben más-más típusú megtakarítási formák lehetnek előnyösek számunkra, legyen szó pl. családalapításról, iskolakezdésről, lakásvásárlásról, nyugdíj-előtakarékosságról vagy egy váratlan balesetre, betegségre való felkészülésről. Emellett az aktuális anyagi prioritásaink mentén is időről időre szükséges lehet a megtakarításaink újra tervezése. A biztosítások ilyen szempontból igazi jolly jokerek, hiszen minden életkorban, minden élethelyzetre és takarékossági célra találunk közöttük megoldást. A rugalmas biztosítási, pl. nyugdíj- vagy megtakarítási célú életbiztosítási szerződésekben meghatározott összegeket és biztosítási fedezeteket minden életkorban az igényeinkhez és a pénzügyi helyzetünkhöz igazítva módosíthatjuk, ami segítséget jelenthet a különböző életszakaszokban és a váratlan helyzetekre való felkészülésben is. A számunkra legmegfelelőbb konstrukciók kiválasztásához érdemes pénzügyi szakemberhez fordulni tanácsért.

A jelenlegi inflációs környezetben se hagyjunk fel a megtakarítással

Az elmúlt egy évben az infláció többszörösen megdöntötte a korábbi évek rekordjait, idén januárban pedig már közel 26 százalékos csúcson tetőzött. Az infláció ellen az jelent valódi védelmet, ha a rendszeres díjat növeljük meg és nem egyszer fizetünk be magasabb összeget, emellett az euróalapú befektetések is jó megoldást jelenthetnek.

Azt látjuk, hogy egyre többen választják euróalapú nyugdíjbiztosításunkat, ahol a befektetés típusát és a befektetés védelmét támogató eszközöket is megválaszthatja az ügyfél, aminek keretében például értesítést kaphat az árfolyamcsökkenésekről is

– teszi hozzá Bencsik Tamás. Mindemellett, az inflációs mutatók csökkenésével párhuzamosan, a megtakarítási kedv és hajlandóság is várhatóan növekedésnek indul.

Használjuk ki az állami támogatásokat és a kedvezményeket

Sokan nem tudják vagy hajlamosak megfeledkezni róla, hogy az egészség- és önsegélyező pénztári, illetve az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások után a befizetéseink 20 százalékának megfelelő, évente akár 150 000 forintnyi személyi jövedelemadó-visszatérítést igényelhetünk az államtól. A 20 százalékos adójóváírás a nyugdíjbiztosítások és a nyugdíj-előtakarékossági számlák után is jár, ami évente maximum 130 000, illetve 100 000 forint lehet. Ez az állami támogatás a fiataloknak is megadhatja a kezdőlökést az öngondoskodáshoz. Az egészség- és önsegélyező pénztári megtakarítás ráadásul a felsőoktatási intézménybe járó gyerek kollégiumi vagy bérleti díjára, továbbá lakáshitel törlesztésére is felhasználható.

Ezenfelül a megtakarítási célú élet- és egészségbiztosítások esetében az egyszeri díjas biztosítások 5, a rendszeres díjasok pedig 10 év után kamatadómentesek, így se szociális hozzájárulási, se SZJA fizetési kötelezettségünk nem lesz. Ezenfelül az egyes befektetésekkel a nyereség mellett különféle bónuszokat és kedvezményeket is kaphatunk, például egy hűségprogram keretében. Érdemes kiaknázni ezeket és olyan biztosítót, illetve pénzintézetet választani, amely különféle jóváírásokat biztosít vagy keresztkedvezményeket ad a további szerződésekre.

Gondoljunk a gyerekünkre, és mutassunk jó példát

A gyerekvállaláshoz és -neveléshez szükséges többmillió forintos összeget többféle megtakarítási formával is összegyűjthetjük. Ezek közül az egyik legelterjedtebb a megtakarításos életbiztosítás, ami a váratlan helyzetekre védelmet nyújtó kockázati életbiztosítást és a befektetést kombinálja. Legnagyobb előnye, hogy az itt összegyűlt pénz 10 év után kamatadómentes és szabadon felhasználható, a biztosító pedig a szülő halála esetén is kifizeti a fennálló megtakarítási összeget a gyereknek. Gyermekünk jövőjének biztosítása mellett a következetes példamutatás is rendkívül fontos, hiszen a következő generáció csak úgy lehet pénzügyileg tudatos, ha már egészen kiskortól megtanítjuk a gyerekeknek, hogyan bánjanak a pénzzel. Többek között a pénzről való beszélgetéssel, rendszeres zsebpénz adással és az azzal való bánásmód megtanításával, kisebb munkafeladatokért adott fizetéssel is ösztönözhetjük őket a takarékoskodásra.

Életünk folyamán mindig gyűjtünk valamire, legyen az akár általános tartalék vagy valamilyen konkrét megtakarítási cél, pl. egy drágább telefon/számítógép, autó, utazás, otthon, tanulmányok, nyugdíj. A vágyaink megvalósításához és a számunkra fontos dolgokról való gondoskodáshoz pedig elengedhetetlen a pénzügyi tudatosság és a hosszú távú megtakarításokban való gondolkodás. Az előre tervezésnek és az öngondoskodásnak egyik legjobb eszköze a befektetésekkel egyben kötött életbiztosítás, hiszen ez mindenkinek, minden élethelyzetben és takarékossági célra átfogó megoldást kínál

– hangsúlyozza Bencsik Tamás.