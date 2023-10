Egyre több magyar teszi ide a pénzét: vajon mit tudhatnak, amit más nem?

Szeptemberben 3,6%-kal, azaz 438 milliárd forinttal nőtt a befektetési alapokban kezelt vagyon. Ami a tőzsdéket illeti, mind a fejlett mind a fejlődő tőzsdéken gyengülést láthattunk, a hazai börze ezzel szemben stagnált. A devizapiacon a forint mind az euróhoz, mind a dollárhoz képest jelentősen gyengült.

A befektetési alapok esetében az elmúlt hónapban a tőkeáramlások eredője plusz 268 milliárd forintot mutat. Az egyes kategóriák esetében általában tőkebeáramlást tapasztalhattunk, továbbra is kiemelkednek a kötvényalapok.

A tőkeáramlás, a hozamok és az árfolyammozgások eredőjeként a BAMOSZ tagok által kezelt befektetési alapok összvagyona 3,6%-kal növekedett az év kilencedik hónapjában. A hónap végén a BAMOSZ tagok mindösszesen 12.734 milliárd forintot kezeltek befektetési alapokban.

A pénzpiaci alapokhoz 5,2 milliárd forintnyi tőke érkezett és hozammal is kalkulálhattunk. Ennek megfelelően összességében 2,1%-kal nőtt a kategória vagyona. A kötvényalapokhoz továbbra is áramlik a friss tőke. 172,8 milliárdnyi érkezett, amely magasan kiemelkedik a kategóriák között. A rövid futamidejű kötvények jártak az élen, ahová 152,9 milliárdnyi friss tőke érkezett. A hosszú futamidejű kötvényalapok esetében a tőkebeáramlás 5,1 milliárd forint volt a hónap folyamán, míg a szabad futamidejű kötvényalapokhoz 14,8 milliárd érkezett. A hozamok is hozzájárultak a vagyonnövekedéshez, így mindösszesen 5,3%-os növekedést tud felmutatni a legnagyobb vagyonú kategória a hónap során.

A vegyes alapokhoz 19,6 milliárdnyi tőke érkezett. Ha az alkategóriákra ránézünk, akkor jól láthatjuk, hogy a dinamikus alapok esetében volt némi (0,8Mrd) tőkekiáramlás; de a kötvénytúlsúlyos alapokhoz 4,6 milliárdnyi tőke érkezett; míg a kiegyensúlyozott alapokhoz 15,8 milliárd. A kategória vagyona kereken 2%-kal növekedett. A részvényalapoknál tőkebeáramlást figyelhettünk meg az elmúlt hónapban. Ennek nagysága 4,6 milliárd forint. Az árfolyamok csökekkentek, így összességében a részvényalapok vagyona csak 0,7%-kal tudott növekedni.

A tőkevédett alapokhoz 12 milliárdnyi tőke érkezett a hónap során. Hozamot is tudott felmutatni a kategória, így a vagyon 4,1%-kal növekedett. Az abszolút hozamú alapok esetében 30,2 milliárd áll az értékesítési soron. A hozamok kedvezően alakultak, de így 4,2%-os növekedés jelentkezett a kategória vagyonában a hónap során. A származtatott alapoktól 2 milliárdnyi tőke távozott és ezúttal a hozamok csak mérsékelt eredményt hoztak, így a kategória vagyona 3,2%-kal csökkent ebben a hónapban.

Az ingatlanalapok esetében 23,6 milliárdnyi tőke érkezett a hónap során. A hozamokra az ingatlanalapoknál természetesen most is lehetett számítani. Végül a hozamok és az árfolyammozgások eredőjeként a nettó eszközérték 2,5%-kal lett több a második legnagyobb kategóriánál. A kategória vagyona, ahogy azt várni lehetett, átlépte a kétezer milliárdot. Az árupiaci alapok esetében 1,5 milliárdnyi tőke érkezését láthatjuk. A hozamok ezúttal nem tudtak érdemben hozzátenni a növekedéshez, de így is a vagyonváltozás plusz 2% lett.

Az elsősorban intézményi befektetők vagyonát kezelő zártkörű alapok esetében az elmúlt hónapban érdemi tőkemozgás nem volt tapasztalható. Ennek ellenére, a hozamoknak köszönhetően, a vagyon 3,2%-kal növekedett a hónap során.