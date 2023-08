Leáldózóban a készpénzhasználat? Talán mégsem kellene búcsút intenünk a bankjegyeknek

Sokat hallunk, sokat olvashatunk a bankkártyahasználat előnyeiről, gyorsabb, egyszerűbb, olcsóbb (az államnak), ugyanakkor a készpénzhasználatnak is vannak előnyei, például nem tudják megfigyelni a költéseinket.

Egyre többen szólalnak fel világszerte a készpénz használata mellett, és a bankkártyahasználat ellen, és érveik egy része ugyan nem állja meg a helyét, ám mégis van, amiben igazuk van. A Telex cikke pontosan elmagyarázza, miben. Mint írják, a készpénz elköltését valóban ellenőrzik az államok, hiszen az ilyen tranzakcióknak nincs olyan digitális nyomuk, amiből a vásárló könnyen azonosítható lenne. Márpedig ahhoz tényleg mindenkinek joga van, hogy egy egyszerű vásárlás során anonim maradjon.

Amiatt pedig, hogy a bankkártya használatához szükség van egy bankra is, az ilyen vásárlások könnyebben is korlátozhatók. Kínában például rendszeresen fagyasztják be az állam ellenségeinek bankszámláit, de az utóbbi években nem csak a diktatúrákban adódott példa ilyesmire. Kanadában például 2022 elején fagyasztatott be a kormány – bírósági végzés nélkül – több száz olyan bankszámlát, amit a járványügyi intézkedések ellen tiltakozó, Ottawa utcáit elfoglaló tüntetések szervezőihez tudtak kapcsolni. Az intézkedés világszerte sokakat kiakasztott, ugyanis pont azt üzente, hogy ha nagyon akarja, a kormány még egy demokratikus országban is megtalálja a módját, hogy bankszámlák befagyasztásával büntesse az intézkedései ellen tüntetőket.

De a legfontosabb érv ellene, hogy a bankkártyahasználatért cserébe számunkra nem átlátható és általunk nem ellenőrizhető rendszereknek adunk olyan adatokat, amik ezeket a rendszereket egyre nagyobb hatalommal ruházzák fel.

Az az információ, hogy ki, mit, mikor, hol és mennyiért vásárol, elképesztően értékes.

Ezeket az adatokat bankok, kártyakibocsátók és velük kapcsolatban álló cégek algoritmusai elemzik, és mintázatokat, összefüggéseket keresnek bennük. Ezek az összefüggések pedig azért értékesek, mert nagyon jól használhatók reklámcélokra. Ez az úgynevezett megfigyelési kapitalizmus alapja.