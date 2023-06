Megunták a sorban állást a magyarok: már ez a módszer hódít a fizetésnél

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az ATM-ek készpénzbefizetés funkciója egyre népszerűbb, sokan már itt fizetik be készpénzüket a banki pénztárak helyett. A készpénzbefizetések darabszámban 2023 első negyedévében megelőzték a pénztári befizetéseket, azonban a számok azt is mutatják, hogy a nagyobb értékű befizetéseket még mindig inkább a pénzintézetek pénztáraiban fizetik be az emberek, pedig a Magyar Nemzeti Bank adatai alapján az ATM-en történő készpénz befizetés egy kifejezetten biztonságos módja a készpénz bankszámlára helyezésének.

A Magyar Nemzeti Bank friss adatai alapján 2023 első negyedévében több, mint 3,1 millió hazai kibocsátású fizetési kártyával lebonyolított készpénz-befizetési tranzakció történt ATM-en keresztül, több, mint 661 milliárd forint értékben. Az előző év azonos időszakához képest ez a darabszámban 29 százalékos, értékben pedig 26 százalékos bővülést jelent - írja közleményében az OTP Bank. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Mindeközben a pénzforgalmi szolgáltatók pénztáraiban történt készpénzbefizetések darabszáma 2022 első negyedévéhez képest egy százalékkal csökkent, értékben viszont 9 százalékkal bővült. Ugyan darabszámban az ATM-eken történő készpénzbefizetés meghaladta a pénztári befizetések számát, értékben azonban 74 százalékkal elmarad a pénztári befizetésekhez képest. Ebből látszik, hogy a kisebb összegek befizetésére már bátran használják az emberek az ATM-eket, nagyobb összegek esetén viszont még mindig a pénztárakhoz fordulnak, pedig az automaták amellett, hogy a nap 24 órájában, a hét minden napján rendelkezésre állnak, még biztonságosak is, az MNB-adatok alapján még sosem történt visszaélés készpénzbefizetés esetén. Az OTP Bank ATM hálózatában anélkül is be tudja fizetni bárki a számlájára a készpénzét, hogy ehhez a munkaidejében, banki nyitvatartási időben kelljen igénybe vennie a pénztárak segítségét. Így teljes biztonságban tudnak ügyfeleink értékes időt megtakarítani, hiszen a befizetésre is alkalmas, okos ATM-eken keresztül 1 tranzakció alkalmával sorban állás nélkül, egyszerűen tudják készpénzüket bankszámlájukra helyezni, egyszerre maximum 200 db bankjegyet, azaz 4.000.000 Ft-ot tudnak befizetni Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) – mondta Hideg Noémi, az OTP Bank Kártyaelfogadás Szolgáltatás és ATM menedzsment vezetője.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK