Óriási átalakulás folyik a magyar bankokban: ez a nagybank szakíthat az elkényelmesedő ügyfeleken

A Gránit Bank 2022-ben 189 százalékos növekedést ért el az adózás utáni eredményt tekintve. A pénzintézetnél többek között olyan termékek is segítették a rekordméretű nyereség elérését, mint a lakossági betétállomány, mely a teljes bankszektort tekintve negatív tendenciát mutatott tavaly - ismertette kedd délután a Bank sajtótájékoztatóján Hegedűs Éva elnök-vezérigazgató. És hogy mi áll a bank sikere mögött? Valószínűleg a magyarok bankolási szokásainak változásaira adott gyors reakciók.

2023-ban, a tavalyi várakozásokkal szemben ma az elemzők már mérsékelt növekedést várnak a világgazdaság GDP-jében. Az árazási jelentésekből látszik, hogy az infláció mérséklődése Magyarországon is elindult, mi személy szerint is arra számítunk, hogy év végére az infláció egyszámjegyű lesz - árulta el Hegedűs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója.

A hazai bankrendszernek persze vannak kihívásai, de a mérlegfőösszeg növekszik, ahogy az adózott eredmény is. A teljes NPL ráta 2015-höz képest örömteli csökkenést mutat, de 2022-ben 2021-hez növekedett (3,6-ról 3,9 százalékra), de ez is elmarad várakozásoktól. A fiókok száma mérséklődött és a kártyahasználat elterjedtségét jelzi, hogy a POS terminálok száma emellett növekedett - folytatta a bankvezér.

A Gránit Bank megbízásából készült online kutatás eredménye szerint az ügyfelek 73 százaléka nyitott a digitális bankolásra, 66 százalékuk pedig rendelkezik is mobilapplikációval. 58 százalékuk jellemzően okostelefon intézi pénzügyeit - folytatta Hegedűs Éva. A kutatás eredménye szerint a Bank ügyfeleinek 80 százaléka aktív mobilapplikáció felhasználó, mely meghaladja a bankszektor reprezentatív mintájának 66 százalékos értékét - ez nem véletlen, ugyanis ügyfeleink 76 százaléka tudatosan digitális bankként választott minket - teszi hozzá a vezérigazgató.

Ezen megállapításokat az is igazolja, hogy a Bank lakossági ügyfeleinek 91 százaléka VideóBankon vagy szelfivel nyit számlát és az állampapír vásárlások, valamint eladások 75 százaléka is online történik és a Babaváró kölcsönt igénylők 97 százaléka, valamint a jelzáloghitel igénylők 96 százaléka is online viszi végig az igénylési folyamatot.

A digitális banki stratégia a pénzintézetnek kimagasló növekedést és eredményességet hozott 2022-ben. 13 milliárd forintnyi adózás előtti eredményt értek el, ami 189 százalékos növekedés.

Az eszközállomány 436 milliárd forint (40 százalékos növekedés), a betétállomány 67 százalékos növekedést produkálva 674 milliárd forint, a mérlegfőösszeg pedig 1019 milliárd forint volt 2022-ben (ez 49 százalékos növekedést jelent). Hegedűs Éva szerint egy hasonló méretű magyar bank működésének költsége hagyományos üzleti modellben dupla akkora, mint esetükben.

A költség-bevétel arány 43,9 százalék volt, ami 20 százalékkal jobb az előző évi értéknél (a piaci átlag 60,4 százalék volt). Bankadó, extraprofit adó és tranzakciós illeték nélkül a költség-bevétel arány 34,9 százalék. A működési költség (bankadó, extraprofit adó és tranzakciós illeték nélkül) a mérlegfőösszeghez képest 0,8 százalék, szemben a bankpiaci 1,6 százalékos átlaggal.

A Gránit Bank növekedésében nagy szerepet játszottak többek között a lakossági betétek (8,6 százalék), a lakossági hitelek (19,7 százalék).

A tőkemegfelelési mutató a múlt év végén 20 százalék felett volt, a Bank tőkéje pedig 2022-ben közel 30 milliárd forinttal növekedett, tőkeemelés és az adózás utáni eredmény eredménytartalékba helyezése miatt. Eddigi működése során a Gránit Bank közel 20 milliárd forit adózás utáni eredményt termelt, ami a Bank tőkéjét növeli, tekintettel arra, hogy a tulajdonosok egyetlen alkalommal sem vettek ki osztalékot.