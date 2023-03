Ömlenek a magyarok mobiltelefonjaira a hamis, csaló SMS-ek: itt egy egyszerű megoldás

Szinte már mindenki találkozott SMS vagy e-mail formájában érkező megtévesztő üzenetekkel, amik ismert cégek arculati elemeit felhasználva, az ő nevükben kérik el az emberek személyes adatait vagy akár egyenesen banki hozzáférésüket, amit a csalók aztán vagy a dark weben értékesítenek, vagy maguk élnek vissza a megszerzett adatokkal, megkárosítva a gyanútlan embereket. A védekezésben a legfontosabb a tudatosság, ugyanakkor létezik egy egyszerű technológiai megoldás is, ami a véletlen kattintás esetén is növeli az emberek biztonságát.

A közelmúltban több nagyvállalat is figyelmeztette ügyfeleit, hogy a nevükben megtévesztő e-maileket, SMS-eket küldenek csalók. Ha az ügyfelek jóhiszeműen, vagy figyelmetlenségből rákattintanak az így kapott felhívásra, linkekre, azt könnyen adataik rossz kezekbe kerülése vagy akár pénzük is bánhatja. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a csalók folyamatosan új és egyre kifinomultabb megoldásokat találnak ki, akár rövid időn belül új, hamis weboldalakat hoznak létre és frissítik félrevezető üzeneteiket, így nehéz őket megállítani.

Létezik egyszerű megoldás is a védelemre

A csaló e-mailek és SMS-ek akkor hatékonyak, ha egy adott cég nevében olyan embereket találnak el, akik valóban az adott cég ügyfelei. Bármilyen hivatalos(nak tűnő) értesítés esetén keltsen gyanút, ha

nem a megszokott elrendezésű a céges e-mail felépítése,

helyesírási hibát, nem nyelvhelyes szöveget látunk,

alapvetően indokolatlannak érezzük, hogy bárhova bármilyen adatot is meg kellene adnunk,

egy gyanúsan kedvező vagy ingyenes ajánlattal keresnek meg, esetleg nagyértékű nyereményt nyertünk – miközben részt sem vettünk nyereményjátékban

a weboldal címe, ahova az e-mail vezet, nem, vagy csak összetett szóként tartalmazza az adatközlést kérő cég nevét – ezek mindig legyenek gyanús jelek!

A csaló e-mailek és SMS-ek felismerésének tudatosítása mellett mára elérhetőek olyan megoldások, amelyek nem hagyják a csalók kezére kerülni akkor sem, ha véletlenül mégis megnyitják az adathalász weboldal linkjét.

Léteznek már védelmi szolgáltatások is. A Yettel tavaly novemberben indította el NetPajzs szolgáltatását, ami már az internet-hálózaton blokkolja a megtévesztő weboldalakat, azaz a csalás-gyanús weboldalakat gyakorlatilag megnyitni sem engedi a rendszer. Mára több mint 100 000 ügyfél aktiválta a netbiztonsági megoldás védelmét. A szolgáltatás a saját hálózaton átmenő internetforgalmon képes védelmet biztosítani, így a cég mobil és otthoni internet előfizetői élvezhetik a védelem előnyét. A szolgáltatás ára az első ingyenes hónap után havonta 390 forint.

Összességében elmondható, hogy az adathalász oldalak megnyitását okozhatja sietség, kapkodás, figyelmetlenség, de elképzelhető, hogy a csaló e-mail megszólalásig hasonlít az eredeti szolgáltató levelére és már csak igen magas fokú éberséggel vehető észre a csapda. A tudatossággal, odafigyeléssel elkerülhető a csaló weboldalak megnyitása, emellett már létezik technológiai megoldás ezek hatékony kiszűrésére is. Rendszeres internetezőként is érdemes naprakésznek lenni a csalók aktuális módszereivel kapcsolatban, tanácsot kérni, és a megszerzett tudással segíteni az idősebb internetezőket vagy éppen az internetre most érkező fiatal generációt.