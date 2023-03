Eldőlni látszik Oszter Sándor luxusbirtokának sorsa: ez lesz a színészlegenda hagyatékával

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Korábban eladta volna a család Oszter Sándor egykori birtokát, am most a lánya más terveket szövöget. Oszter Alexandra egy kulturális-képzőművészeti központot hozna létre a területen, amihez állami támogatást is igénybe vennének.

Korábban felmerült a családban, hogy eladják Oszter Sándor diósjenői birtokát, ám a néhai színész lánya, Oszter Alexandra most egészen mást terverz a területen. Édesapja álmát váltaná valóra, egy kulturális-képzőművészeti központot hozna létre a területen - írja a Blikk. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Mint kiderült, idén nyáron már több turnusban tartanak táborokat a birtokon, addig pedig kisebb fejlesztések, felújítások zajlanak a területen. Édesapám sosem szerette volna, ha a birtok más kezébe kerül, és mindig örült, amikor gyerekek jöttek hozzánk rajzot, képzőművészetet tanulni. Szeretnék egy olyan kulturális központot létrehozni itt, amely nemcsak a gyerekekhez szól, de felnőttek is jöhetnek ide egy kis elvonulásra, hiszen gyönyörű a környezet, tökéletesen alkalmas az ilyesmire. Szeretnék majd egy olyan helyiséget is, ahol édesapám ereklyéi, emlékei, fotói kapnának helyet, hogy mindig itt legyen egy kicsit, azon a helyen, amit annyira szeretett - mesélte Oszter Alexandra, aki mindezt önerőből nem tudja megvalósítani, keresik a lehetőségeket, hogy fejleszthessék a birtokot. Szeretnének állami támogatásokat megpályázni, már aktívan figyelik a kiírásokat, és szakértő segítséget is igénybe vesznek. Elmesélte, a télen nagy kár érte őket a fatolvajok miatt, igyekeznek felügyelni a birtokot, de nem egyszerű feladat.

Címlapkép: Getty Images

