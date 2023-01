Így javíts az életeden 2023-ban: 10 újévi fogadalom, amit te is használhatsz

Kétségtelen tény, hogy nem volt egyszerű évünk. A folyamatos drágulás, illetve az energiaválság miatt bevezetett rezsiköltségek-emelés mind kellemetlen meglepetéseket hoztak az idén. Jó hír azonban, hogy néhány egyszerű fogadalom betartásával legalább részben megkönnyítheted magadnak a következő esztendőt.

Akár egyedül, akár családtagokkal vagy barátokkal búcsúztattuk 2022-t, az óév utolsó percei mindig a számvetések, a fogadkozások időszaka. Leginkább ilyenkor szokás megtenni az új évre szóló fogadalmakat, de talán itt az ideje, hogy valamilyen reális célt is kitűzz magad elé – akár életmódban, akár pénzügyekben, így pedig máris van legalább egy motivációd ahhoz, hogy javíts a saját életeden. A Pénzcentrum most ad néhány tippet, mi fogadj meg 2023 első óráiban ahhoz, amelyeknek ha csak a felét be is tartod, máris biztos lehetsz abban, hogy megkönnyíted az életedet.

1. Készíts büdzsét

Mi lenne, ha 2023 lenne az az év, ahol végre elkezdesz tudatosan költeni, és rendszerezed a pénzügyeidet? Ennek legelső lépése, hogy szigorúan nyomon követed a költéseidet, és ahol azt látod, hogy túl sok pénz megy el erre vagy arra, ott racionalizálsz. Mikor használtad például utoljára azt a streamingszolgáltatót, amire év elején fizettél elő, és több ezer forintot visz el havonta? Biztos, hogy annyit kell mondjuk konditerembe járni, ráadásul nem is rendszeresen? Nem volt kicsit drága a házastársadnak vett ajándék, aztán azt is látod, hogy nem használja annyit, mint te gondoltad, vagy mint amit megígért?

Ha felteszed ezeket a kérdéseket, és ezek mentén racionalizálod a költéseket, azt fogod észrevenni, hogy akár tízezrekkel több marad a számládon vagy a tárcádban a hónap végén. Vagy nem lehet, hogy itt lenne az ideje újraütemezni a hiteledet, akár többet is, ha több van? Kalkulátorunkkal rengeteg lehetőséget találsz, vagy kérj segítséget a bankodtól – jó eséllyel lesz megoldás.

2. Bérelj vagy kérj kölcsön, olcsóbb!

Ha máskor nem, akkor az idén ősszel lezajlott benzinválság, valamint a benzinárstop eltörlése után már biztosan rájöttél, hogy talán nem mostanában van a megfelelő pillanat, hogy autót vásárolj. Megértjük persze, hogy van, akinek a munkájához bizony elhagyhatatlan, de ez nem igaz mindenkire: több millió forintot spórolsz, ha ezt a tételt mpst elhalasztod. Arról nem is beszélve, hogy a folyamatosan növekvő benzinárak mellett nem is lenne okos befektetés: ha például autót bérelsz néha, azt is látni fogod, mennyivel jobban megéri, és még környezetkímélő is.

A bérlés ráadásul már nem csak autóra működik, hanem szerszámokat, ruhákat, kiegészítőket vagy akár gyerekjátékokat is szerezhetsz így rövidebb vagy hosszabb időre. Ha összehasonlítod a biztosítási díjjal, és a benzin árával az autóbérlést, mit gondolsz, melyikkel fogsz jobban járni?

3. Sajátíts el új készségeket

’Amit Misi tanult, azt Mihály sem felejti’ – tartja a régi mondás, ami arról szól, hogy a gyerekkorban alaposan megtanult tények, valamint készségek sosem kopnak ki az agyunkból. De az is jó hír, hogy a tanulást minden korban el lehet kezdeni: egyrészt új dolgokat tanulsz, ami kapcsolódjon akár a munkádhoz, akár a hobbidhoz, mindenképpen tornáztatja az agyat, és máris tudsz valami újat, ami vagy most, akár később lehet majd nagyon hasznos az életben.

Ha pedig azt is érzed, hogy 2023 a váltás éve lesz a munkában, akkor különösen javasoljuk – a munkaadók ma már sokkal inkább nyitottak az egyéni készségekre, mint arra, amit az iskolában vertek a fejünkbe. Lehetséges tehát, hogy egy vagy két új készség elsajátítása egy sokkal jobban fizető állást hoz – nem rossz évkezdet, ugye?

4. Csökkentsd a rezsit

Nos, megértjük, hogy 2022 nem éppen az az év, amikor ezt egyszerű kivitelezni, de azért abban reménykedhetünk, hogy hamarosan visszatér a valódi rezsicsökkentés, és csak rossz álom lesz hamarosan a hirtelen százezrekkel megdrágult villany- vagy gázszámla.

Addig is érdemes megfontolni az izzók LED-esre cserélését, valamint a családodat is kérd meg, hogy sokkal jobban figyeljenek az otthonotok fogyasztására. Mindenki kapcsolja le a villanyt, ha kimegy a szobából, húzza ki azokat a csatlakozókat, amiket nem használ, és figyeljen arra is, hogy azért inkább vegyünk fel egy pulóvert, mint a fűtést csavarjuk feljebb két fokkal. Meglepő lehet, hogy ezen is ezer forintokat fogsz spórolni, ha betartod és be is tartatod ezeket a szabályokat.

5. Vedd használtan, minden van!

Ránéztél mostanában az internetes piacterekre? Realizáltad, hogy szinte naponta lehet olyan háztartási eszközöket, ruhákat, elektronikus kütyüket szerezni egy kis alkudozással, amik akár teljesen újak? Előfordulhat, hogy valaki úgy hirdeti meg ezeket, hogy neki már volt, csak kapott még egyet ajándékba, a ruhánál elnézte a méretet, vagy épp a gyerek nem örült a játéknak, amit kapott.

Legtöbbször nem az eredeti áron hirdetik meg az emberek a feleslegessé vált holmikat, így akkor is több ezer forintot spórolhatsz, ha innen szerzel be valamit. Ismerünk olyat, aki húszezer forinttal a bolti ár alatt talált mosógépet, ugyanis egy gyári hiba miatt nem volt meg két tartólába – egy-egy alaposan összehajtogatott papírdarab meg is oldotta a problémát, a mosógép pedig teljes értékű családtag lett.

6. Főzz otthon

Gyorséttermekben enni eleve nem túl egészséges, de ez inkább életmódtanácsadás lenne, így abba nem megyünk bele. A szaporodó anyagi gondok mellett azonban már biztosan elgondolkodtál azon, mennyit is költesz arra, hogy a munkanap közepén valami gyorsan elfogyasztható, de tápláló ételhez juss. De egész biztos, hogy nem tudod magadnak és a családnak ezt otthon elkészíteni? Nem tudnád rávenni a családot, hogy két napig ugyanazt egyék ebédre? Így rögtön az élelmiszerpazarlást is megoldod: sokkal kevesebb kerül a moslékba, ha te magad főzöl, hiszen pontosan tudod, mennyi alapanyag kell és hány emberre készíted el.

7. Szórakozz olcsóbban

Valóban kényelmes elmenni néha színházba vagy moziba, csak a helyzet az, hogy ezek a szórakozási lehetőségek is egyre drágulnak. Egészen biztos, hogy a streamingoldalakon többféle filmet találsz meg (ráadásul egyre többet meg is találsz nem sokkal a premier után), a színházak helyett pedig egy igazi, bekuckózós olvasás lehet a megoldás – a könyv elvégre már otthon van a polcon.

Ugyanez lehet a helyzet a gyerekek szórakozásával: egy felszerelhető hinta akár tízezrekbe is kerülhet, a játszótér viszont ingyen van. Vagy talán épp itt az ideje őket is rászoktatni az olvasás szeretetére: igyekezzünk azt a példát mutatni, hogy olvasni mennyire jó, a gyerekkönyvek pedig jóval olcsóbbak, mint a színházi előadás.

Ha pedig a család azért mégis rágja a füled, hogy kimozdulna, keresd mindenhol a kedvezményes, vagy akár ingyenes lehetőségeket! Egy múzeumban jobban jársz a családi jeggyel, adott életkor alatt pedig ingyen be is mehetnek a gyerekek.

7. Leárazások mindörökké

Dehogy ciki leárazásokon lőni a dolgainkat! Vagy ciki lenne spórolni 2022-ben? Aki ilyesmiket mond, az pénzügyileg kicsit sem él tudatosan, mert valószínűleg fogalma sincs arról, melyik dolgokat lehet jóval olcsóbban megcsípni, ha kicsit türelmesek vagyunk. A folyamatosan növekvő élelmiszerárak mellett ráadásul most kritikus fontosságú, hogy a jó akciókat figyeljük és megcsípjuk, hiszen ha a régi bevásárlások árait nem is tudjuk visszahozni, arra azért ügyelhetünk, hogy a lehető legkevesebbet költsük kajára.

8. Élj egészségesebben!

A rendszeres mozgásnak, egészséges étkezésnek kedvező élettani hatásai is vannak, de például a dohányzás abbahagyásának is vannak jelentős életjavító hatásai. 2022 volt például az az év, amikor több népszerű cigarettamárka dobozonként ára átlépte a 2000 forintos határt, és erről a terméktípusról bizonyosan kijelnthető, hogy biztosan nem lesz egy forinttal sem olcsóbb. 2023 legyen tehát a leszokás éve!

Szintén népszerű újévi fogadalom a diéta a túlsúly ledolgozása, ami csak keveseknek szokott sikerülni. Pedig a biztos módszer ugyanaz, mint amikor valaki pénzt akar megtakarítani: fogyáshoz kalóriákat kell megtakarítani. A legnagyobb nyereség persze, hogy sokkal egészségesebbek lehetünk, ha ledolgozzuk a túlsúlyt, de még spórolhatunk is rajta.

9. Legyél tisztában a pénzügyeiddel

Fentebb már szóltunk a hitelek átdolgozásáról, most kicsit mélyebben is belemegyünk. Honnan tudod, hogy nincs lehetőség kiváltani a hiteledet, vagy kedvezőbbre cserélni? Erre egyrészt segítséget adhatnak a Pénzcentrum kalkulátorai, másrészt a bankodban is biztosan segítenek. Mint mi is többször írtunk ról,a egy 20 milliós lakáshitel esetében már nemigen találsz havi 80 ezer alatti törlesztőt, így most nagyon-nagyon fontos, hogy a számodra legkedvezőbb ajánlattal élj.

10. Tegyél félre

A legvégére hagytuk az alaptézist, mert bízunk abban, hogy így talán jobban megragad:

ami pénzt csak tudsz nélkülözni, azt gondolkodás és halogatás nélkül tedd félre vagy fektesd be.

2022 alaposan megtanított mindenkit arra, amit nagyanyáink még jól tudtak, csak aztán valamiért elfeljtették az emberek: mindig jöhet egy olyan váratlan kiadás, egy nem várt esemény, amit csak pénzzel lehet megoldani – erre az esetre pedig mindig kell, hogy legyen otthon tartalék. Amikor büdzsét készítesz, amelybe minden hónapba beírod a kiadás és a bevétel mérlegét, akkor meglátod, mennyi pénz maradt a számládon vagy a család költségvetésében.

Keress jó befektetéseket – rövid távon is – vagy helyezd el ezt az összeget egy megtakarítási számlán, amelyhez bármikor hozzányúlhatsz. Ha így teszel, akkor már nyugodtan nézhetsz a váratlan nehézségek elé. Ráadásul az is adhat egyfajta nyugalmat, hogy 2023-at pénzügyileg tudatosan kezdted.