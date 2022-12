Euróba mentenéd a pénzed az infláció elől? Ezt mindenképp tudnod kell az magyar bankszámlákról

A jelenlegi forintárfolyamok mellett egyre többen gondolkodnak abban, hogy inkább euróban tartsák megtakarításukat. Ezzel párhuzamosan a home office terjedése kedvezett a távmunkák terjedésének, ami miatt a fizetésüket is egyre többet kapják devizában. Mindkét csoportban felmerülhet, mennyire éri meg ezen célokra egy külön számlát nyitni magyarországi számlavezető bankjuknál. A Pénzcentrum most utánajárt az elérhető ajánlatoknak.

Manapság a legtöbbünknek elengedhetlen, hogy vezessünk valamilyen bankszámlát. Sokan teherként kezelik az ezzel kapcsolatos ügyintézés, ezért hosszú évek óta ugyanott, ugyanazon kondíciók mellett vezetnek folyószámlát, mások gyakran váltanak szerződést, aktuális költési és fizetési szokásaikhoz, illetve az egyre vonzóbb banki ajánlatokhoz igazítva a számlacsomagjukat. A legtöbbeknek persze elég ebből egyetlen darab.

Amennyiben fizetésünket átutalással kapjuk készhez és külföldről érkező nagyobb összegek nem folynak a számlánkon elég lehet egy darab, forint alapú folyószámla. Ezekből már elérhető gyakorlatilag nulla forintos csomagok, és a legtöbb nagybank konstrukciói között találunk számunkra nagyon kedvező ajánlatot. Van azonban akinek egy forintalapú számla nem elég pénzügyeinek intézéséhez, nekik a hazai bankokban is kínálnak más valután alapuló számlákat, ezeknek jártunk utána.

Kinek való a devizaszámla?

A devizaszámla nyitása elsősorban azoknak ajánlható, akiknek rendszeres havi bevétele érkezik külföldről, amit nem szeretnének (az idén sokat gyengélkedő) forintra váltani, esetleg megtakarításuk egy részét szeretnék egy a magyarnál értékállóbb devizában tartani. De egy jól jöhet annak is, aki gyakran utazik külföldre, illetve ha munkájuk miatt külföldre ingáznak, vagy ideiglenesen akár ki is költöznek. Utóbbiak fokozottan komoly előnyök egy euró alapú számla esetében, amivel a komplett euróövezet 19 országában otthon érezhetjük magunkat.

Bár korábban szokatlannak számított így bankolni, mostanra a nagyobb bankok jó részénél elérhetőek a devizaszámlák. Van ahol ez önálló számla, máshol a forintalapú folyószámlához kapcsolódik. Euró és dollár alapú számla az összes ilyen szolgáltatást kínáló pénzintézetnél elérhető, de sok banknál svájci frank, vagy font alapú számlát is ugyanígy nyithatunk. A különböző tranzakciók díjai persze devizában eltérnek a forint alapú számlák tételeitől és kevés az kimondottan olcsó alap számlavezetéssel és napi használattal kecsegtető ajánlat is. Nézzük, mik a lehetőségeink, ha jelenleg euró alapú számlát nyitnánk:

Mint látható, az egyes csomagok között komoly különbségek vannak, akár csak a devizaszámlák talán legfontosabb jellemzőinek számító belföldi és külföldi utalások, illetve a pénzfelvétel díját tekintve. A számlák közös jellemzője viszont, hogy forint alapú folyószámláknál megszokott kényelmi szolgáltatások, mint az internetbank és a mobilalkalmazási szolgáltatások itt is elérhetőek, ráadásul az UniCredit devizaszámláját leszámítva (ahol ennek havi költsége 150 forint) ezek a szolgáltatások mindenhol ingyenesek.

A szintén megszokottnak számító SMS szolgáltatások is mindenhol hozzáférhetőek. Ezeknek helyenként valamilyen alapdíja is van, ezen felül pedig az MKB devizaszámláját leszámítva a többi ajánlat esetében minden egyes SMS után fizetnünk kell egy pár tíz forintos díjat is . Utóbbi költségét jelenleg 50 darabig az OTP Banknál is elengedik ugyan, alapvetően mégis megállapítható, hogy amennyiben ez a bankunknál elérhető, inkább az alkalmazásukon belüli push értesítésekkel váltsuk ki ezt a szolgáltatást.

Ami a forint alapú folyószámlákhoz képest eltérés, hogy a számlavezetés havi díját a bankok többsége felszámítja. Jelenleg az általunk vizsgált bankok közül egyedül a Raiffeisen engedi el ezt. Persze az OTP Bank lakossági devizaszámlája után fizetendő 137 forintos és az Erste Egyszámla Díjcsomag részeként elérhető euró számla 1275 forintos havi számlavezetési díja közötti különbség sem elhanyagolható és arra is érdemes figyelni, hogy van ahol forintban, míg máshol euróban adják meg a díjtételt, a lényeg az, hogy a forintszámlákkal ellentétben a legtöbb helyen még ezzel is számolnunk kell. Persze ha gyakran használjuk a számlát nem ez lesz a számlához kapcsolódó legnagyobb költség.

A készpénzfelvétel díjában is hasonlóan magasak a költségek. Belföldön saját ATM-ből nézve például az MKB Deviza számlacsomagja esetében 0,55 százalékot + 0,6 százalék tranzakciós illetéket számolnak fel, míg az UniCredit euroalapú devizaszámlája esetében az 1,319 százalékos díjra fix. 663 forintos pluszdíj jön még rá. De olyan bank is van, ahol a készpénzfelvétel díja teljesen fix. Ilyen a Raiffeisen euró alapú számlája, ahol ez a díjtétel 655 forintos, illetve a CIB devizaszámlája, ahol ez a tranzakció 2,16 eurót kóstál.

Az átutalás díjában is nagyok az eltérések. Az OTP Banknál például belföldi átutalás esetén 0,30 százalékot számolnak, míg a Gránit Banknál 0,50 százalék ugyanezen tétel költsége. Ebből a szempontból egyébként a K&H és a Raiffeisen ajánlatai a legkedvezőbbek. A két pénzintézet konstrukcióinál egyaránt 0,17 százalék a díjszabás.

Az Európai Gazdasági Térség tagállamaiba történő utalás költségei számos banknál megintéznek a belföldi tranzakciókéval, drasztikus különbség szinte sehol nincs. Az OTP Banknál valamivel drágább, 0,35 százalékos tétellel kell kalkulálnunk, mintha az országon belül utalnánk más bankba, míg a CIB euró alapú számlájáról egy kicsivel olcsóbban, a 0,582 százalékossal szemben 0,546 százalékos díjért végezhetünk ilyen tranzakciót.

Megállapítható, hogy a devizaszámlák koránt sem megfizethetetlenek, mégsem ajánlhatóak hétköznapi kényelmi szolgáltatásként. Csak akkor érdemes ilyen számlákat nyitnunk (vagy a folyószámlánkhoz kapcsolni), ha erre valóban szükségünk van. Ha a hétköznapokban csak forint alapú tranzakciók lebonyolítására használunk bankszámlát, akkor bőven elég egy forint alapú folyószámlát vezetnünk. Ezek közül a legjobbat megtalálhatjuk a Pénzcentrum kalkulátorában.