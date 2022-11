Durva ATM-limitet vezetett be a magyar bank: itt az érintett automaták listája!

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Amikor nagyobb összegű készpénzt vennénk fel banki ATM-ből, akkor a siker azon is múlik, hogy az adott automata mennyi készpénzt képes egyszerre kiadni. A CIB Bank esetében vannak készülékek, amelyeknél a technikai limit 200 ezer forint, de olyan ATM-ekkel is találkozhatunk, amelyekből akár 400 ezer forinthoz is hozzá lehet jutni. A Bankmonitor összeszedte a listát!

Amennyiben készpénzre van szükségünk, akkor havi 150 ezer forintig bármelyik magyarországi bank forint ATM-jéből díjmentesen pénzhez juthatunk. Arra kell csak figyelni, hogy ezt legfeljebb két részletben tehetjük meg, ha például egy-egy alkalommal 10 ezer forintot veszünk ki, akkor arra a hónapra már el is használtuk az ingyenes készpénzfelvételi lehetőséget. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Bár technikailag mindegyik ATM képes 150 ezer forintot kiadni, mégis előfordulhat, hogy nem sikerül a tranzakció, például azért, mert ennél kevesebb pénz van már csak a készülékben, vagy a rendelkezésre álló bankjegyekből nem fizethető ki a kért összeg. A CIB Bank ATM-jeinél azonban teljes töltöttség mellett is eltérő a felvehető készpénz maximális összege, ugyanis nem minden készülékük tartalmaz 20 ezer forintos címletet, az egy tranzakcióval kiadható bankjegyek száma pedig 20 darab. Emiatt, ahol 10 ezer forint a legnagyobb címlet, legfeljebb 200 ezer forint vehető fel, míg a többi ATM-nél 400 ezer forint az elméleti limit. Nem minden ATM-nél használható ki a CIB ajánlat A CIB számlatulajdonosoknak azért különösen fontos ez az információ, mert számukra a bank alternatívát kínál az állam által biztosított 150 ezer forintos ingyenes készpénzfelvételi lehetőség helyett. Amennyiben erről lemondanak, akkor havonta az első CIB ATM-ből történő készpénzfelvétel számukra díjtalan, ám, hogy egy tranzakcióval mekkora összeghez juthatnak hozzá, az függ attól is, hogy az adott készülék 200 ezer vagy 400 ezer forintot képes kiadni. JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2 millió forintot igényelnél, 60 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 45 318 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 13,6 %), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank 45 639 forintos törlesztőt (THM 13,95%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Így, akár egy teljesen ingyenes CIB ECO bankszámla tulajdonosa is havonta 400 ezer forinthoz juthat hozzá költségmentesen. Ha azonban olyan ATM-ből vesz fel valaki 400 ezer forintot, ahol ehhez két tranzakció szükséges, akkor a második készpénzfelvételért 908 forintot kell fizetnie. Más különbségek is vannak az ATM-ek között Nem csak akkor lehet fontos, hogy melyik bankjegykiadó automatát választjuk, amikor nagyobb összegű készpénzfelvételt tervezünk, más szolgáltatásokat illetően is lehetnek különbségek. Nem mindegyik ATM-be lehet például készpénzt befizetni, ráadásul ezek között is akadnak olyanok, amelyeknél a befizetett összeg azonnal jóváírásra kerül a számlán, míg máshol erre várni kell, amíg végeznek a feldolgozással. Ez akkor lehet például fontos, ha nincs elegendő pénz a számlánkon egy terheléshez, amit mindenképpen teljesíteni szeretnénk. Forrás: Bankmonitor

Címlapkép: Getty Images

