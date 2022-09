Megugrott a tőzsde: itt pörögtek legjobban a pénzek, mutatjuk a legnagyobb nyerteseket

Augusztusban 2,5%-kal, azaz 200 milliárd forinttal nőtt a befektetési alapokban kezelt vagyon. Ami a tőzsdéket illeti a fejlett piacokon kisebb korrekciót tapasztalhattunk, a fejlődő piacokon stagnálást láthattunk. A magyar börze ezúttal követte a fejlődő piacokat. A devizapiacon a forint az euróhoz képest némileg gyengült, a dollárral szemben pedig gyengül - írja havi jelentésében a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége.

A befektetési alapok esetében az elmúlt hónapban a tőkeáramlások eredője 164 milliárd forintot mutat. Az egyes kategóriák esetében vegyes a kép, de érdemes kiemelni a pénzpiaci alapokat, de legfőképpen a kötvényalapokat, ahol az értékesítések domináltak. A tőkeáramlás, a hozamok és az árfolyammozgások eredőjeként a BAMOSZ-tagok által kezelt befektetési alapok összvagyona 2,5%-kal növekedett az év nyolcadik hónapjában. A hónap végén a BAMOSZ-tagok mindösszesen 8.176 milliárd forintot kezeltek befektetési alapokban.

Néhány fontosabb tőkepiaci index teljesítménye:

RMAX 0,93%

MAX - 1,41%

BUX 0,17%

MSCI DM (USD) - 4,33%

MSCI EM (USD) 0,33%

EUR/HUF 0,23%

USD/HUF 2,65%

Komoly vagyonnövekedés

A pénzpiaci alapokhoz 42 milliárd forintot meghaladó tőke áramlott. Összességében 57,8%-os a vagyonnövekedés, ami messze a legnagyobb érték a kategóriák között. Érdemes még megjegyezni, hogy a hazai pénzpiaci alapok húzza a kategóriát, ahová 41,9 milliárdnyi friss tőke érkezett és ahol a havi szintű növekedés 82,5%-os. Megtörtént, amire számítani lehetett az előző hónapok trendje alapján, azaz a pénzpiaci alapok már az árupiaci alapokat is megelőzték a vagyon tekintetében.

A kötvényalapokhoz özönlik a friss tőke. 127 milliárdnyi érkezett, amely magasan kiemelkedik a kategóriák között. A teljes képhez azonban hozzátartozik, hogy a rövid futamidejű kötvényalapok esetében volt csak tőkebeáramlás 130 milliárdos értékben, míg a másik két alkategória esetében kiáramlást figyelhettünk meg. A hosszú futamidejű kötvényalapoktól 1 milliárd tőke áramlott ki, míg a szabad futamidejű kötvényalapoktól 2 milliárd forintnyi értékben. Valamelyest a hozamok is segítették a vagyonnövekedést, így mindösszesen 8 százalékkal nőtt a nettó eszközérték a legnagyobb kategóriánál a hónap során. Igen, nem tévedés! A kötvényalapok az előző hónapban még csak a harmadik legnagyobb kategória volt, de a másik két kategória stagnálása, egyúttal a kötvényalapok masszív erősödése a dobogó legfelső fokára repítette a kategóriát.

Rosszabbak voltak a hozamok

A vegyes alapoktól 1,5 milliárdnyi tőke távozott, igaz ez jelentéktelen a kategória méretéhez képest. A hozamok ezúttal nem alakultak kedvezően, így a kategória vagyona 0,4 százalékkal csökkent a hónap során. Valójában a kiegyensúlyozott vegyes alapokhoz jelentősebb friss tőke érkezett, amely meghaladta a 15 milliárd forintot és a másik két alkategória esetén láthattunk tőkekiáramlást. Az óvatos vegyes alapoktól 11,6 milliárdnyi tőke távozott, míg a dinamikus alapoktól 5,1 Mrd. A részvényalapoknál tőkekiáramlást figyelhettünk meg az elmúlt hónapban. Ennek nagysága 14,3 milliárd forint. Az árfolyammozgások sem alakultak kedvezően, így összességében a részvényalapok vagyona 3,2%-kal csökkent.

A tőkevédett alapok esetében annyit érdemes elmondani, hogy egy zártvégű alap lejárt, amivel csökkent a nettó eszközérték. A kategória ”nagysága” miatt már ez is jelentős elmozdulást okoz, így 4,2%-kal csökkent a nettó eszközérték a legkisebb kategóriánál. Az abszolút hozamú alapok esetében tőkebeáramlás volt, közel 9 milliárdos értékben, amely beáramlást öt új sorozat indulása is segítette. Ezúttal a hozamok is kedvezően alakultak, de így is csak 2,6%-os növekedést tudott elérni a kategória vagyona a hónap során.

A származtatott alapokból ebben a hónapban 0,1 milliárdnyi tőke távozott, ráadásul a hozamok sem alakultak kedvezően, így a kategória nettó eszközértéke 2,3%-kal csökkent. Az ingatlanalapoktól a hónap során 14,2 milliárdnyi tőke távozott. A hozamokra az ingatlanalapoknál természetesen most is lehetett számítani, amely segítette a növekedést. A tőkeáramlás, a hozamok és az árfolyammozgások eredőjeként a nettó eszközérték 0,3%-kal lett több.

Az árupiaci alapok esetében nem volt tőkemozgás. A hozamok azonban hozzá tudtak tenni a növekedéshez, így a vagyonváltozás plusz 0,7% lett. Az elsősorban intézményi befektetők vagyonát kezelő zártkörű alapok esetében az elmúlt hónapban tőkebeáramlás volt tapasztalható 15 milliárdos értékben. A hozamok ezen javítani is tudtak, így a vagyon 3,3%-kal nőtt a hónap során.