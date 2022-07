Rengeteg magyart húz le a saját ATM-je: mutatjuk, mire kell figyelni pénzfelvételkor!

Továbbra is nagyon ragaszkodnak a magyarok a készpénzhez, a leggyakrabban pedig saját bankjuk ATM-jéből veszik azt fel. A háztartások készpénzállománya folyamatosan és brutális mértékben nő, lapunk pedig most annak járt utána, előfordulhat-e olyan helyzet, mikor a számlavezető bankunk saját ATM-jét elhagyva egy más pénzintézet automatájából jobban megéri felvenni a pénzt.

Bár egyre többet vásárolunk az interneten, és a bankkártyánkat is sokkal többet használjuk, de még most is sokan esküsznek a készpénzre, a magyar háztartásokban a havi pénzügyi műveletek közé tartozik, hogy akár több tízezer forintot vegyenek ki készpénzben.

A Magyar Nemzeti Bank statisztikái szerint idén márciusban döbbenetes mértékű, több mint 8 ezer milliárd forint volt a háztartások készpénzállománya, tehát a magyarok továbbra is ragaszkodnak a megfogható, zsebben hordható készpénzhez. Ez a statisztikai adat egyébként folyamatosan nő: 2021 márciusában, vagyis egy évvel korábban ez az összeg 7500 milliárdnál alacsonyabb volt. A bankadó bevezetésével, a folyamatos kamatemelésekkel azonban egyáltalán nem mindegy, hogy a havi készpénzfelvételeket milyen díjjal vesszük igénybe, ezeket a plusz terheket ugyanis a bankok többsége biztosan az ügyfelekre fogja hárítani.

Utánajártunk, hogy a bankok milyen szolgáltatásokat kínálnak, és valóban jobban megéri-e idegen ATM-ből vagy bankfiókból felvenni a készpénzt. Fontos hozzátenni, hogy a bankok a törvényben meghatározott módon havonta két ingyenes készpénzfelvételi lehetőséget biztosítanak - ez a törvény csaknem 10 éve, 2013-ban lépett hatályba. 150 ezer forintos összeghatárig létezik, tehát a havi pénzügyi tervezésnél ezt figyelembe kell venni, és sokan így is tesznek.

A K&H-nál sok a kedvezmény

A K&H-nál jobban megéri saját ATM-ből felvenni a pénzt, ráadásul a bank több kedvezményt is ad. A Pénzcentrumnak köldött válaszokból kiderül, hogy 228 000 Ft esetén lehetséges, hogy ugyanannyiba kerül K&H-s és más bank ATM-ből is a készpénzfelvétel.

A havi kedvezményes tranzakción belül az ügyfélnek nem kell tranzakciós díjat fizetnie, csak a tranzakciós illetéket (készpénzfelvétel esetén 0,6%). Amennyiben az ügyfél az ingyenes készpénz felvételi nyilatkozatot a bankunknál egy számlájához teszi meg, akkor az első 2 tranzakció során, max. havi 150 000 Ft-ig nem szükséges megfizetnie a tranzakciós illetéket

- közölte lapunkkal a bank kommunikációs kampányfelelőse. A K&H-nál magasabb az idegen ATM-ből felvett tranzakciós díj fix illetéke forintban, ám a százalék a saját ATM-nél magasabb, 228 ezer forint felett előfordulhat, hogy már kevésbé éri így meg.

Unicredit: különbségek vannak a számlacsomagokban

Az Unicreditnél leginkább az ügyfél saját bankolási szokásai, valamint a számlacsomag díjainak különbözősége mutatja meg, mennyire éri meg saját vagy más ATM-et használni a készpénzfelvételhez. A banknál érdeklődésünkre azt közölték, hogy itt is elérhető a havi két ingyenes készpénzfelvétel, de hosszú távon itt is inkább megéri a saját automatákat használni - azt javasolják, hogy nézzük meg alaposan a kondíciós listát.

UniCredit-bankkártyák használatával a belföldi készpénzfelvétel százalékos díja minden esetben az UniCredit Bank által üzemeltetett ATM-ek esetében a legalacsonyabb. Ez alól kivétel, ha az ingyenes készpénzfelvételi nyilatkozat szerinti vagy az ügyfél számlacsomagjába foglalt ingyenes készpénzfelvétel történik, mert ezekben az esetekben ATM-hálózattól függetlenül díjmentes a belföldi készpénzfelvétel, azaz ezekben az esetekben nincs különbség a saját banki vagy más banki ATM között

- közölte a Pénzcentrummal az Unicredit kommunikációs munkatársa.

Erste Bank: ez nem fordulhat elő

Az Ersténél semmilyen olyan kondícióba nem futhatunk bele, amely során jobban megérné más bank automatáit használni - közölték lapunkkal a kérdéseinkre küldött válaszokban. Hozzátették azt is, hogy az Erste Bankcsoport ATM-jeiből még külföldön is ugyanannyiba kerül pénzt kivenni, mint a hazai automatákból, ami sok pénzt megspórolhat nekünk akár a nyaralás vagy külföldi kiküldetés során.

A legolcsóbb megoldás az ATM-ből bankkártyával történő készpénzfelvétel, a legdrágább a fióki pénztári szolgáltatás választása. Természetesen az Erste Bank is biztosítja ügyfelei részére a havi kétszeri ingyenes készpénzfelvételi lehetőséget, nyilatkozat után, a törvényi feltételek szerint. Továbbá bizonyos számlacsomagok esetében elérhető az úgynevezett Erste Korlátlan ATM Készpénzfelvételi Csomag, amely kiegészítő szolgáltatás havi fix 697 forint és ATM-es készpénzfelvételenként 0 forint + 0,6 százalék díj ellenében nyújt lehetőséget az ügyfelek részére készpénzfelvételre

- írta válaszában az Erste Bank kommunikációs munkatársa.

Raiffeisen: dupla díj az idegen automatáknál

Ebben a pénzintézetben is az előbb vizsgált bankokhoz hasonlóan jobban megéri a saját ATM-et választani. Belföldön 0,7%-os díjat számítanak fel a saját automatából kivett összeg után, idegen ATM esetében ennek a dupláját, 1,4%-ot kell kicsengetni, ha már elhasználtuk a havi két ingyenes készpénzfelvételt. A fix, forintosított díj egyaránt 655 forint.

Érdekesség, hogy a bank kondíciós listájában nem szerepel, mennyit kér a bank akkor, ha belföldi fiókban akarunk készpénzt felvenni. Belföldön, ha idegen fiókot választunk, ez a díj 606 Ft, ha külföldi fiókban tesszük, akkor 10,12 eurót kóstál (kb. 4100 forint hétfő délutáni árfolyamon).

Általánosságban elmondható, hogy saját (Raiffeisen) ATM-ből történő készpénzfelvétel kedvezőbb kondíciók mellett történik, mint az idegen (nem Raiffeisen) ATM-ből történő készpénzfelvétel. Néhány számlacsomag esetében a saját és az idegen ATM-ből történő készpénzfelvétel díja megegyezik. Az aktuális díjakról a mindenkor hatályos kondíciós listákból tájékozódhatnak ügyfeleink.

- írta lapunknak küldött válaszában a Raiffeisen Bank.

Megdobhatja a költséget a százalékos díj

Összességében tehát, mint az alábbi táblázatból is kiderül, a legnagyobb bankok ügyelnek arra, hogy az ügyfeleik akkor is a saját ATM-jeiket használják, ha már túl vannak a havi két ingyenes felvételi lehetőségen, tehát a legtöbb esetben nem éri meg idegen ATM-ből felvenni a készpénzt. A bankok kondíciós listáinál az alap számlacsomagok értékeit vettük figyelembe: mint többen is felhívták a figyelmünket, számlacsomagonként vagy kártyatípusonként is eltérőek lehetnek a tranzakciós díjak.

Ha például az OTP ATM-jéből pontosan 150 ezer forintot vennénk fel, az 1,23% máris több (1 845 ft) mint az az 1 352 forint, amelyet idegen ATM-ből való készpénzfelvételnél számítanának fel. Ehhez az összeghez ráadásul hozzájön a 71 forint "alapdíj", így kijelenthető, hogy százezer forint felett már nem nagyon éri meg az OTP-seknek a saját ATM-et használni. Ehhez a számításhoz az OTP kondíciós listájára támaszkodtunk, a bank ugyanis nem válaszolt kérdéseinkre.

A másik négy vizsgált banknál is megnéztük, mennyibe kerül saját, illetve más bank ATM-jét igénybe venni, ha százezer forintot vennénk fel, és már nincs lehetőségünk ingyenes készpénzfelvételre. A K&Hnál a saját automatából 1025, máséból 1191 forint lenne ennyi pénzt felvenni, míg az Unicreditnél 739, illetve 2593 forintba kerülne ez a manőver. Saját ATM esetében az Erste Bank 1716, külső intézetnél 2940 forintot számol fel: 100 ezer forintra számolva pedig a Raiffeisennél 700, illetve 1400 forintot kell kicsengetnünk tranzakciós díjként.